„Не стойте на открито, потърсете сигурен подслон“, съветва ГДПБЗН

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) публикуваха съвети към гражданите във връзка с предупреждението за силен вятър

3 януари 2026, 12:04
„Не стойте на открито, потърсете сигурен подслон“, съветва ГДПБЗН
Източник: iStock/GettyImages

О т Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) публикуваха съвети към гражданите във връзка с предупреждението за силен вятър в някои области на страната.  

За 3 януари от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е издаден жълт код за силен вятър за територии на областите Бургас, Варна, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Софийска, София, Хасково и Ямбол, посочват ГДПБЗН на своята фейсбук страница.

Сред съветите са да не се стои на открито заради опасност от падащи предмети. Влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон, добавят от ГДПБЗН. Ако сте вкъщи, затворете плътно вратите и прозорците.

Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета и изчакайте до отминаване на опасността. Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността, гласят още съветите. 

В петък през нощта във Враца поривите надхвърлиха 120 км/ч. и причиниха сериозни щети. Има десетки паднали стълбове и жици, съобщи във Фейсбук кметът на града Калин Каменов. Съборени са спирки и дървета. Падат клони. Хвърчат ламарини, стъкла и керемиди. Има опасност от падащи предмети, предупреди той и призова жителите на града да не излизат от вкъщи до успокояване на ситуацията. 

Тази сутрин директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов съобщи, че са получени четири сигнала за паднали дървета и строителни конструкции във Враца

Вятърът събори голямо дърво върху автомобил тази сутрин в София. По чудо няма пострадали

Заради поривите на вятъра до момента има 45 сигнала за паднали клони и дървета в София, съобщиха за БТА от пресцентъра на Столичната общината. Получени са и 15 сигнала за паднали огради на строителни обекти.

До момента екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са реагирали на десет сигнала. По сигналите работят и екипи на столичната пожарна.

Силен вятър събори и иглолистно дърво в Перник.

Източник: БТА/Теодора Цанева    
силен вятър жълт код ГДПБЗН съвети към гражданите щети от вятър падащи предмети Враца паднали дървета безопасност при вятър НИМХ
