Внимание, шофьори! Заледени пътища и ремонти по основните магистрали

Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия. Ограничена е видимостта поради мъгла в областите Монтана и Враца. Температурите са в интервала от -14 до 7 градуса. Времето над страната е предимно ясно. Слаб до умерен вятър духа в почти цялата страна.

На АМ „Тракия“ движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента.

В област Сливен движението в участъка на магистралата от км 242+000 до км 250+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на водостоци. Ограничава се аварийната лента. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци.

Движението по АМ „Тракия“ от км 346+400 до км 349+000 посока София се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 90 км/ч.

На АМ „Хемус“ движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката.

В участъка от км 39+372 до км 42+680 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“, при осигуряване на две ленти посока София (лява тунелна тръба), се ограничава крайна дясна лента. В дясна тунелна тръба (посока Варна) движението ще преминава в две ленти в посока София – Варна, но при необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Движението се регулира от знаково стопанство.

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси“ в участъка в област Ловеч от км 87+400 до км 87+675 на лявото платно. Движението в участъка п.в. „Боаза“ – п.в. „Дерманци“ от км 87+800 до км 98+150 е ограничено в двете посоки за МПС над 12,5 т.

Движението в участъка п.в. „Слънчево“ – п.в. „Летище“ от км 416+000 до км 419+000 в област Варна се ограничава в посока София ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Ограничено е движението на извънгабаритни МПС с максимална широчина над 4,5 м.

На АМ „Струма“ движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента.

Движението от км 26+900 до км 32+550 по АМ „Марица“ в посока ГКПП „Капитан Андреево“ се осъществява в една лента поради компрометирана дилатационна фуга. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч.