България

След изборния провал: БСП гласува вот на доверие за Крум Зарков

Социалистите се събраха, след като столетницата за първи път не успя да влезе в НС

25 април 2026, 15:36
Татяна Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от

Татяна Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от "преяждане с власт"
Иван Демерджиев: Правителство до средата на май, няма време за губене

Иван Демерджиев: Правителство до средата на май, няма време за губене
Зеленчуци на рекордни цени: Домати и краставици двойно по-скъпи

Зеленчуци на рекордни цени: Домати и краставици двойно по-скъпи
Борят се за живота на детето, паднало от тераса на НДК

Борят се за живота на детето, паднало от тераса на НДК
Време за разходка! Радваме се на слънчева събота с пролетни температури

Време за разходка! Радваме се на слънчева събота с пролетни температури
Карлос Насар със злато в изхвърлянето и изтласкването в Батуми

Карлос Насар със злато в изхвърлянето и изтласкването в Батуми
Емил Дечев също защити Кандев: Стари ченгета използват мръсни номера

Емил Дечев също защити Кандев: Стари ченгета използват мръсни номера
Трайков: Още няма отговор от турска страна за споразумението с „Боташ”

Трайков: Още няма отговор от турска страна за споразумението с „Боташ”

Н а днешното заседание на Националния съвет на БСП социалистите изразиха пълно доверие към председателя на партията Крум Зарков. Той получи подкрепа с резултат 95 гласа „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“, пише NOVA.

Социалистите се събраха след като столетницата за първи път не успя да прескочи 4% бариера и да влезе в Народното събрание.

Източник: БТА

Още в нощта на изборите Зарков заяви, че поема пълната политическа отговорност за резултата и ще поиска вот на доверие от Националния съвет. Днешният пленум се определя като исторически, тъй като за първи път от създаването си през 1919 г. - независимо дали като БКП или БСП - левицата остава без парламентарно представителство. Единственият сходен период е между 1923 и 1944 г., когато партията е била забранена.

"БСП-Обединена левица" получи 3.017% или 97 753 гласа, което не им стигна да преминат 4%-та бариера за влизане в парламента. Въпреки заявената отговорност, част от социалистите смятат, че вината не може да бъде стоварена изцяло върху настоящия лидер. Според тях слабият резултат е следствие и от участието на партията в предишното управление, в което БСП беше коалиционен партньор заедно с други формации.

Представителят на бившето ръководство Борислав Гуцанов също защити тази теза. Той заяви, че не очаква оставка на Зарков на този етап и подчерта, че пред партията стоят далеч по-сериозни въпроси от персоналната отговорност.

От своя страна Габриел Вълков определи ситуацията като изключително тежка за левицата в България. По думите му основният приоритет трябва да бъде обединението на левите сили и намирането на изход от кризата, а не вътрешнопартийни конфликти.

Подобна позиция изрази и Дора Янкова, която настоя първо да се направи задълбочен анализ на причините за провала. Според нея Зарков трябва да продължи да ръководи партията, тъй като има мандат от Конгреса.

Крум Зарков подава оставка, ако не получи вот на доверие

Освен вотът на доверие, пленумът прие и серия от организационни решения, насочени към бъдещото развитие на партията.

  • Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП е натоварено със задачата да разработи и предложи конкретни мерки за политическа и организационна реформа в партията. Предложенията трябва да бъдат представени на следващо заседание.
  • Бюрото ще създаде работна група с широко участие – включително представители на социалисти, централни и местни партийни структури, академичната общност и гражданското общество. Целта е да бъдат идентифицирани и преодолени възникналите идеологически противоречия.
  • Пленумът задължи и общинските съвети на БСП да проведат свои заседания, на които да анализират резултатите от кампанията за 52-рото Народно събрание. Те трябва да направят и актуализация на числения и качествения състав на местните организации, като предоставят обобщена информация на Националния съвет.
Източник: NOVA    
Национален съвет на БСП Крум Зарков Вот на доверие Парламентарно представителство Избори Криза на левицата БСП Реформа в партията Обединение на левите сили 4 бариера
Последвайте ни

По темата

След изборния провал: БСП гласува вот на доверие за Крум Зарков

След изборния провал: БСП гласува вот на доверие за Крум Зарков

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

