Крум Зарков подава оставка, ако не получи вот на доверие

Парите на партиите след изборите: Рекордна субсидия за победителите и исторически финансов крах за БСП

БСП без държавна субсидия: Какво е бъдещето на „Позитано“ 20 след изборния срив

Л идерът на БСП Крум Зарков ще поиска вот на доверие от Националния съвет, който ще бъде свикан още тази събота (25 април), и ако не го получи, ще подаде оставка. Това заяви той по време на първата пресконференция на партията след изборите.

Лидерът на БСП с първи коментар след края на изборния ден

"Резултатът на БСП от изборите е много лош и оставя партията извън парламента. В същото време ние сме длъжни да признаем този резултат", заяви той.

"През последните осем седмици се опитахме да обърнем политическата логика, но всички партии, които участваха в последното управление бяха наказани - БСП беше сред тях. Опитахме се да направим необходимото, но то се оказа невъзможно. Това обаче не е краят нито на БСП, нито на лявото в България", добави лидерът на „БСП-Обединена левица”.

"Поемам пълна отговорност за постигнатия резултат и ще ангажирам тази отговорност пред Националния съвет на партията, който свикваме още тази събота. Ще поискам вот на доверие - не го ли получа подавам моментално своята оставка", обяви Зарков.

Ако получи вот на доверие от партията, Зарков обеща процес на обновление и реорганизация на социалистическото движение.

"Мащабен и дълбок процес, който ще доведе до ново и силно политическо движение - на убедените и обедините леви", каза той и добави: "БСП ще се промени и отвори".

"Не сме в парламента, но ще излезем на чист въздух", каза още лидерът на левицата и призова левите хора от цялата страна на шествие на 1 май в София.

На въпрос как ще се финансира в бъдеще, Зарков посочи, че последната субсидия, на която левицата ще има право, се очаква този месец.

"Завършваме тази кампания без особени задължения, всичко тук е финансово изрядно и обезпечено", добави той и отбеляза, че финансовите трудности пред БСП са преодолими.