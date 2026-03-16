Крум Зарков: От БСП ще ангажираме всичките си сили, за да пазим всеки глас, изразен почтено

О т БСП ще ангажираме всичките си сили, застъпници и хора в секционните избирателни комисии, за да пазим всеки глас, който е изразен почтено и от сърце, и от волята на един избирател, заяви председателят на БСП Крум Зарков след регистрация на листата на "БСП-Обединена левица" в 24 МИР-София, на която е водач, за предстоящите парламентарни избори на 19 април.

На въпрос дали смята, че изборите могат да бъдат честни, той посочи, че това зависи от много неща, зависи от институциите, но зависи и от политическите партии. Никога не трябва да забравяме, че щом има някой, който си продава гласа, има друг, който го купува, коментира Зарков.

Попитан дали БСП ще успее да влезе в следващия парламент, той заяви, че е напълно уверен в това. Смятам, че БСП ще има много значима роля в следващото Народно събрание, включително в това най-накрая България да има устойчиво и компетентно, и почтено управление, каза лидерът на партията. Той добави, че вижда потенциал за партньорство както в политически сили, така и в граждански организации, и в леви и социално ангажирани хора.

Отиваме на изборите с увереност и с нагласа да помогнем, защото знаем как да го направим, България да бъде една по-справедлива държава, с гарантиран и равен достъп до образование, здравеопазване, социални, комунални и административни услуги, до ясли и детски градини, достъп до правосъдие - държава, каквато българите най-накрая заслужават, посочи Крум Зарков.