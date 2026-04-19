"Демокрацията е жива": Лидерът на БСП с първи коментар след края на изборния ден

19 април 2026, 20:16
Славяново празнува победата на Румен Радев
Л идерът на "БСП - Обединена левица" Крум Зарков заяви, че поема пълна отговорност за резултатите на формацията от изборите и че окончателните политически решения ще бъдат взети след окончателното преброяване и вътрешнопартийни обсъждания.

Ръководството на БСП даде пресконференция с първи коментари, след като станаха ясни първите резултати от екзитпола на социологическите проучвания. 

"Каквото и да се случи на тези избори за резултата на БСП, аз като неин председател поемам пълната и неделима отговорност", заяви Зарков. Той допълни, че тази отговорност ще бъде представена пред всички партийни органи.

По думите му във вторник, при очаквани окончателни резултати, ще бъде свикано Изпълнителното бюро, а след това и Националният съвет на партията.

Зарков благодари на членовете на секционните избирателни комисии за работата им.

"Благодарим сърдечно и на членовете на секционните избирателни комисии, които трябва да продължат да изпълняват своя дълг. Знаем, че са уморени, но им предаваме от сърце нашата молба да продължат много внимателно да следят тази най-деликатна част на изборния процес, отчитането и преброяването на гласовете", посочи той.

Според Зарков данните от екзитполовете не позволяват категорична оценка на представянето на партията.

"Резултатите, които са видни по екзит пола към момента, не позволяват категорично да заявим дали БСП е постигнала или не целите", каза той.

В същото време той подчерта, че формацията е постигнала резултат, който е бил считан за невъзможен.

"Показахме устойчивост и разбрахме, че сме на прав път. В следващите часове или дни ще разберем дали този път ще бъде и парламентарно представен", допълни Зарков.

Зарков поздрави формацията, свързана с Румен Радев, за изборния резултат и заяви, че това им дава право да започнат разговори за правителство.

"Поздравяваме партията на Румен Радев за постигнатия успех. Това дава на него и неговите съмишленици правото и отговорността да започнат работа по сформиране на правителство", каза той.

Той подчерта, че България има нужда от стабилен кабинет:

"България най-накрая трябва да има устойчиво, компетентно и почтено правителство."

Зарков очерта основни задачи пред бъдещия парламент, ако БСП бъде представена в него:

"Да се приеме бюджет най-накрая, защото общините са притиснати в ъгъла. Да се вземат адекватни мерки по отношение на инфлацията и растящите цени, както и да започнат отдавна отлаганите реформи в съдебната система."

Лидерът на БСП заяви, че партията ще направи сериозен вътрешен анализ на резултатите.

"БСП ще трябва да се вгледа в себе си, да направи необходимите промени и да излекува раните, които сама си е нанесла в последните години", посочи той.

По въпроса за бъдещи коалиции Зарков заяви, че първо победителят има право да определи рамката на разговорите.

"Този, който е победил на изборите и е получил най-голямо доверие, получава правото пръв да определи рамките на сътрудничеството", каза той.

Той допълни, че БСП няма да изчаква пасивно развитието на процесите:

"Ние няма да чакаме никого, имаме достатъчно опит, за да знаем как да определяме дневния ред."

Относно възможно сътрудничество с други политически сили, Зарков заяви:

"Ние сме готови да сътрудничим с други политически партии, граждански движения, синдикати и физически лица, които имат обществена кауза. Но в ясни принципи – прозрачност, правила, взаимно уважение и равнопоставеност."

Попитан дали формацията би подкрепила правителство с мандат на Румен Радев, Зарков отговори, че това зависи от принципите, върху които се водят разговорите.

"По принцип е възможно за всеки, който спазва принципите, за които говоря", заяви той.

Относно съдебната реформа той посочи, че тя е възможна само при политически консенсус и ясни правила за контрол.

Зарков отдаде резултатите на вътрешна консолидация и активна кампания.

"Отдавам резултата на консолидацията в партийните структури, на активната кампания, на откровения разговор и на енергизирането на структурите", каза той.

Той допълни, че част от избирателите са възприели посланията на партията относно необходимостта от представителство на левите идеи.

По повод твърдения за работа на партийни структури в подкрепа на други политически проекти, Зарков заяви, че въпросът ще бъде анализиран вътрешно.

"Ние ще направим сериозен анализ, ще се вгледаме в себе си и ще направим необходимите промени", посочи той.

Зарков завърши с позицията, че БСП и левите избиратели ще продължат политическата си активност:

"Българската социалистическа партия и всички леви мислещи хора са тук, за да останат. Знаем какво трябва да направим оттук нататък."

Задържаха кмета на село Брежани за заплахи

Причината за задържането са отправени заплахи към член на секционна избирателна комисия

Старт на броенето на бюлетините: Ето къде да гледате на живо

Платформата evideo.bg вече излъчва от хиляди секции; вижте как се попълват протоколите и как се брои всяка бюлетина

Въпрос за 24 трилиона долара: Кой притежава тези 100-годишни минни карти?

Колониални архиви в белгийски музей могат да отключат огромното минерално богатство на Демократична република Конго за американски минни компании. Кураторите обаче не бързат да съдействат

Слънцето ни „крещи“ постоянно, но ние не го чуваме: Любител астроном записа звука на изригване

Магнитното поле на Слънцето се заплита и „пращи“ – чуйте преобразувания сигнал от едно от най-активните слънчеви петна за 2026 година

Гюров: МВР знае за 50 души с имунитет, готови да купуват гласове

Гюров: Сега аз като премиер, министър Дечев и главният секретар Кандев разчитаме само на вас

Тежка катастрофа на 1 км на АМ „Тракия”: Премазана кола на излизане от София

Движението към Бургас се извършва само в аварийната лента и през близка бензиностанция; на място са полиция, пожарна и линейка

Нови археологически находки хвърлят светлина върху историческата личност на Исус

Учени използват рентгенови технологии и физични анализи, за да потвърдят автентичността на ключови артефакти от I век

Изборни схеми в Монтана и Кърджали: Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани

Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи актуални данни за обстановката в изборния ден и за постъпилите сигнали за нарушения

Виктор Орбан обвърза заема за Украйна от 90 млрд. евро с доставките по „Дружба“

Унгария е готова да вдигне ветото върху европейската помощ, ако Киев възобнови транзита на руски петрол още в понеделник

Джей Ди Ванс ли ще води делегацията на САЩ за преговорите с Иран

Примирието между САЩ и Иран трябва да изтече в сряда

Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна с бюлетини

Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

РИК София е преценила и е преустановила машинното гласуване на две места в 23 МИР и на 3 места в 25 МИР

Андрю Лойд Уебър призна, че се лекува от зависимост към алкохола

Създателят на „Фантомът на операта“, „Иисус Христос суперзвезда“, „Котките“ казва, че в момента е в процес на възстановяване

Задържаха човек, опитал да гласува два пъти в Нова Загора

Той гласувал първо в секция, в която не е бил вписан по постоянен адрес

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

България завърши турнира в Баку с общо четири медала след успешни изяви на ансамбъла и Стилияна Николова

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Мадяр обеща на избирателите да върне страната по-близо до Европейския съюз след 16-годишното управление на крайнодесния премиер Виктор Орбан

