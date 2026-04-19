"Демокрацията е жива": Лидерът на БСП с първи коментар след края на изборния ден

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

Л идерът на "БСП - Обединена левица" Крум Зарков заяви, че поема пълна отговорност за резултатите на формацията от изборите и че окончателните политически решения ще бъдат взети след окончателното преброяване и вътрешнопартийни обсъждания.

Ръководството на БСП даде пресконференция с първи коментари, след като станаха ясни първите резултати от екзитпола на социологическите проучвания.

"Каквото и да се случи на тези избори за резултата на БСП, аз като неин председател поемам пълната и неделима отговорност", заяви Зарков. Той допълни, че тази отговорност ще бъде представена пред всички партийни органи.

По думите му във вторник, при очаквани окончателни резултати, ще бъде свикано Изпълнителното бюро, а след това и Националният съвет на партията.

Зарков благодари на членовете на секционните избирателни комисии за работата им.

"Благодарим сърдечно и на членовете на секционните избирателни комисии, които трябва да продължат да изпълняват своя дълг. Знаем, че са уморени, но им предаваме от сърце нашата молба да продължат много внимателно да следят тази най-деликатна част на изборния процес, отчитането и преброяването на гласовете", посочи той.

Според Зарков данните от екзитполовете не позволяват категорична оценка на представянето на партията.

"Резултатите, които са видни по екзит пола към момента, не позволяват категорично да заявим дали БСП е постигнала или не целите", каза той.

В същото време той подчерта, че формацията е постигнала резултат, който е бил считан за невъзможен.

"Показахме устойчивост и разбрахме, че сме на прав път. В следващите часове или дни ще разберем дали този път ще бъде и парламентарно представен", допълни Зарков.

Зарков поздрави формацията, свързана с Румен Радев, за изборния резултат и заяви, че това им дава право да започнат разговори за правителство.

"Поздравяваме партията на Румен Радев за постигнатия успех. Това дава на него и неговите съмишленици правото и отговорността да започнат работа по сформиране на правителство", каза той.

Той подчерта, че България има нужда от стабилен кабинет:

"България най-накрая трябва да има устойчиво, компетентно и почтено правителство."

Зарков очерта основни задачи пред бъдещия парламент, ако БСП бъде представена в него:

"Да се приеме бюджет най-накрая, защото общините са притиснати в ъгъла. Да се вземат адекватни мерки по отношение на инфлацията и растящите цени, както и да започнат отдавна отлаганите реформи в съдебната система."

Лидерът на БСП заяви, че партията ще направи сериозен вътрешен анализ на резултатите.

"БСП ще трябва да се вгледа в себе си, да направи необходимите промени и да излекува раните, които сама си е нанесла в последните години", посочи той.

По въпроса за бъдещи коалиции Зарков заяви, че първо победителят има право да определи рамката на разговорите.

"Този, който е победил на изборите и е получил най-голямо доверие, получава правото пръв да определи рамките на сътрудничеството", каза той.

Той допълни, че БСП няма да изчаква пасивно развитието на процесите:

"Ние няма да чакаме никого, имаме достатъчно опит, за да знаем как да определяме дневния ред."

Относно възможно сътрудничество с други политически сили, Зарков заяви:

"Ние сме готови да сътрудничим с други политически партии, граждански движения, синдикати и физически лица, които имат обществена кауза. Но в ясни принципи – прозрачност, правила, взаимно уважение и равнопоставеност."

Попитан дали формацията би подкрепила правителство с мандат на Румен Радев, Зарков отговори, че това зависи от принципите, върху които се водят разговорите.

"По принцип е възможно за всеки, който спазва принципите, за които говоря", заяви той.

Относно съдебната реформа той посочи, че тя е възможна само при политически консенсус и ясни правила за контрол.

Зарков отдаде резултатите на вътрешна консолидация и активна кампания.

"Отдавам резултата на консолидацията в партийните структури, на активната кампания, на откровения разговор и на енергизирането на структурите", каза той.

Той допълни, че част от избирателите са възприели посланията на партията относно необходимостта от представителство на левите идеи.

По повод твърдения за работа на партийни структури в подкрепа на други политически проекти, Зарков заяви, че въпросът ще бъде анализиран вътрешно.

"Ние ще направим сериозен анализ, ще се вгледаме в себе си и ще направим необходимите промени", посочи той.

Зарков завърши с позицията, че БСП и левите избиратели ще продължат политическата си активност:

"Българската социалистическа партия и всички леви мислещи хора са тук, за да останат. Знаем какво трябва да направим оттук нататък."