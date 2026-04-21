Парите на партиите след изборите: Рекордна субсидия за победителите и исторически финансов крах за БСП

БСП без държавна субсидия: Какво е бъдещето на „Позитано“ 20 след изборния срив

О кончателните резултати от изборите за 52-рия парламент пренаредиха не само политическата конфигурация в залата, но и начина, по който ще се разпределя държавната издръжка през следващите години. Данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 100% обработени протоколи показват, че общо 12 политически субекта ще имат право на държавна субсидия.

Според Закона за политическите партии, право на ежегодна държавна субсидия имат:

Партиите и коалициите, представени в Народното събрание.

Партиите, които не са представени в парламента, но са получили не по-малко от 1% от действителните гласове на национално ниво (с изключение на гласовете „Не подкрепям никого“).

Капанът на коалициите: Защо някои остават без пари?

Важна законова подробност е, че за извънпарламентарните формации прагът от 1% важи само ако партията се е явила самостоятелно. Ако партия е част от коалиция, която не е прескочила 4-процентната бариера за влизане в НС, тя не получава субсидия, независимо от индивидуалния си резултат.

Този текст от закона води до сериозни финансови загуби за няколко познати имена:

БСП: За първи път в историята левицата остава извън парламента. Тъй като се яви във формата „БСП – Обединена левица“ (коалиция от 10 партии), тя губи правото си на субсидия.

АПС: Формацията около Ахмед Доган също остава без държавна издръжка, тъй като се регистрира като коалиция със „Земеделски народен съюз“.

„Сияние“: Коалицията от две партии също няма да получава дотация от бюджета.

В същото време партиите МЕЧ и „Величие“, макар и да остават под прага за депутати, ще получават субсидии, тъй като преминаха границата от 1% и се явиха като самостоятелни партии.

На дъното на таблицата е „Има такъв народ“ (ИТН), чийто резултат падна под критичния праг от 1%, оставяйки партията изцяло на собствено финансиране.

Исторически прецедент: БСП и големите губещи без държавна издръжка

Най-голямата сензация в разпределението на публичните средства е фактът, че за първи път в модерната политическа история на България БСП остава без държавна субсидия. Въпреки че формацията има десетилетни традиции в парламента, решението на левицата да се яви на вота на 19 април в широкия формат на коалиция „БСП – Обединена левица“ се оказа фатално за партийната каса. Тъй като коалицията не успя да прескочи 4-процентната бариера за влизане в Народното събрание, тя губи правото си на дотация, независимо че общият ѝ резултат е над 1%.

Победителите и разпределението

При коалициите в парламента, като победителя „Прогресивна България“ (съставена от три партии), ГЕРБ-СДС (две партии) и ПП-ДБ (три партии), средствата се разпределят според предварително разписано в ЦИК коалиционно споразумение. Ако такова липсва, законът предвижда парите да се делят пропорционално на броя на избраните народни представители от всяка формация.

Колко ни струва партийната издръжка?

Размерът на субсидията се определя всяка година със Закона за държавния бюджет. От 2020 г. насам сумата е закована на 4,09 евро (8 лева) на глас за всеки получен действителен глас. Тези средства се изплащат от Министерството на правосъдието на четири равни транша през годината:

До 30 април;

До 30 юни;

До 30 септември;

До 20 декември.

Финансов триумф: Рекордни субсидии за „Прогресивна България“

Безапелационната победа на коалиция „Прогресивна България“ на вота на 19 април не е само политическа, но и мащабна финансова инжекция. С получените 1 444 924 гласа на национално ниво, според 100% обработени протоколи от ЦИК към 21 април, формацията около Румен Радев се превръща в най-богатия политически субект в новата история на страната.

Според фиксираната в закона ставка от 8 лева на глас, коалицията си осигурява годишен бюджет в размер на 5,91 млн. евро (11 559 392 лева). Тази сума ще бъде изплащана на четири равни транша от Министерството на правосъдието, като всяко тримесечие по сметките на победителите ще постъпват близо 1,48 млн. евро (2 889 848 лева).

Интересът сега се насочва към вътрешното разпределение на този огромен ресурс. Тъй като „Прогресивна България“ се регистрира като коалиция от три партии – „Политическо движение Социалдемократи“, „Социалдемократическа партия“ и „Движение Нашият народ“, средствата ще се разпределят съгласно тяхното коалиционно споразумение. При липса на изрична уговорка в него, законът предвижда парите да бъдат разделени пропорционално на броя на народните представители, които всяка от трите формации е излъчила в рамките на парламентарната група. С този бюджет „Прогресивна България“ разполага с безпрецедентен ресурс за партийно строителство и подготовка за следващите изборни цикли.