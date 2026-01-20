България

След 30 години: Откриват ГКПП "Рудозем – Ксанти"

Предвижда се на този етап разрешеният трафик да бъде за коли до 3,5 тона

Обновена преди 55 минути / 20 януари 2026, 10:04
С церемония днес, 20 януари, се открива пътната отсечка от гръцкото село Димарио до Границата, съобщиха от Областната администрация в Смолян. Събитието се организира от гръцките партньори от периферия (област) Източна Македония и Тракия. Очаква се след пускането в експлоатация на последния участък на гръцка територия от трансграничното трасе още във вторник да се отвори за движение граничният преход ГКПП „Рудозем – Ксанти“. 

Изграждането на граничния пункт при Рудозем бе договорено с българо-гръцко споразумение през 90-те години на миналия век. Отварянето на трансграничния път бе отлагано в продължение на десетилетия, а последните спънки за откриването на трасето бяха свързани със забавяне на строителството на трасето на гръцка територия. Завършването на участъка от Димарио до границата отстранява и последната пречка, за да се пусне в действие пътя.  След влизането ни в Шенгенското пространство през 2025 г., изграденият с европейско финансиране ГКПП „Рудозем – Ксанти“ стана излишен преди още да бъде въведен в експлоатация.  Свободното преминаване без граничен контрол по прехода Рудозем – Ксанти става възможно едва след предстоящото откриване на участъка от Димарио до границата. Предвижда се на този етап разрешеният трафик да бъде за коли до 3,5 тона. 

Отварянето на пътя Рудозем – Ксанти ще стимулира икономическото развитие на област Смолян, активизирайки туризма и бизнеса от двете страни на границата, коментират представители на Областната и общински администрации в региона.

История на строежа 

Строителството на ГКПП „Рудозем – Ксанти“ започва с първата копка през януари 2020 г., но предишни подготовки за пътната инфраструктура от българска страна датират от 2010 г. Първоначално се очаква граничния пункт да е готов до края на 2020 г. 

Продължителност на строежа

Реалното строителство от българска страна трае от 2020 до август 2021 г., когато е напълно завършено, а от гръцката страна продължава до края на 2024 г. Общият процес, включително преговори от 2005–2009 г. и гръцкия участък, се проточва над 15 години с множество отлагания.

Причини за отлагания

Основните забавяния идват от гръцка страна заради свлачища през октомври 2022 г. по трасето в Гтрция, които изискват допълнителни работи по два тунела, виадукт по трасето Димарио и асфалтиране на планински терен. В края на април 2025 г. премиерът Желязков заявява, че в Гърция има участък, който е предмет на съдебни спорове и неговото довършване ще отнеме доста време -причина за отлагането от гръцка страна, е неподновяването на изтеклата през 2024 г. 60-годишна спогодба за съвместно ползване на водите на река Арда. Допълнителни проблеми включват и поставяне на ограда през 2025 г. 

Финансиране

Целият проект за пункта и прилежащата инфраструктура бе финансиран по линия на Програмата за трансгранично сътрудничество „Гърция-България 2014 – 2020“.

 

 

Източник: БТА, Христина Георгиева    
