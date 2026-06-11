Скандал с цените: Земеделци обвиняват част от търговските вериги в натиск

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Земеделски производители сигнализират за натиск от страна на част от търговските вериги да намалят доставните си цени с около 15%. Според тях практиките са започнали само ден след среща с премиера, посветена на инициативата „Кошница с грижа“, като част от веригите са поели ангажимент да понижат цените на определени продукти.

КЗК изиска сигнала за натиск от търговски вериги над земеделци, да намалят цените

По думите на производителите, впоследствие те са започнали да получават съобщения и обаждания с настояване за намаляване на доставните цени. В противен случай им е било намекнато, че съществува риск да бъдат прекратени доставките към съответните търговски обекти.

„Получихме два сигнала от производители, които споделиха, че са притискани от част от веригите, участващи в инициативата „Кошница с грижа“, да намалят доставните цени. Това съвпада със заявеното на среща с премиера, че ще намалят за своя сметка с 15% цените на някои продукти. На следващия ден служители на част от тези вериги се обаждат и казват – ако намалите цената, ще купим вашата продукция, а ако не я намалите – няма да я купим“, заяви пред NOVA председателят на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров.

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От Министерството на земеделието вече са потърсили контакт с бранша с цел изясняване на постъпилите сигнали и събиране на допълнителна информация.

Земеделците посочват, че са поставени в трудна ситуация, тъй като продукцията им е бързоразваляща се и не може да бъде задържана за дълъг период.

„Нашата продукция е нетрайна, не можем да я задържаме повече от 1–2 дни. Ние сме в безизходица и продаваме“, коментира производителят Иван Камбуров.

Той предупреждава, че евентуално намаляване на изкупните цени с 15% при веригите ще доведе до още по-голям спад на цените на борсите и тържищата с допълнителни 15–20%, което ще се отрази пряко върху доходите на производителите.

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По думите му разходите в сектора също рязко са се увеличили през последните месеци – при торовете с до 100%, както и при горивата, отоплението и работната ръка. Камбуров посочва, че само разходите за напояване при някои култури достигат значителни нива заради високото потребление на дизел от помпите.

„Разходите са се увеличили средно с 50–60%. Оранжерийната продукция тази година е на сравнително нормални нива, но продукцията на открито е на изключително ниски цени, а търсенето е слабо. Това кара много земеделци да се ориентират към други дейности“, допълва той.

От бранша очакват институциите да реагират и да проверят сигналите за евентуален натиск върху производителите.

„Очакваме реакция от съответните министерства и контролни органи въз основа на сигнала, който подаваме“, посочи Марин Генуров.