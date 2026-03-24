Ще има ли скок в цената на природния газ от април

„Булгаргаз" предлага цена с близо 5% по-висока от тази за март

Обновена преди 3 часа / 24 март 2026, 07:03
Д о юли потребителите на природен газ в България няма да усетят поскъпването на този вид гориво на европейските борси, стана известно по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което беше обсъдено предложението на „Булгаргаз“ за поскъпване на природния газ с 5,12 процента за април спрямо март.

Причината за това е, че през юли трябва да се актуализира договорът с Азербайджан.

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов посочи, че дружеството сключва годишни договори със своите клиенти и на база на тях осигурява нужните количества.

"Към настоящия момент сме обезпечили количествата за сключените договори. Разбира се, имаме готовност, за момента все още не виждаме такъв голям интерес за повишено потребление, но в случай, че се наложи да осигурим допълнителни количества извън вече осигурените за изпълнение на сключените договори, имаме готовност в най-кратки срокове да осигурим природен газ, за да обезпечим това повишено търсене", увери той в отговор на въпрос на члена на енергийния регулатор Таско Ерменков. 

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски коментира, че цената на „Булгаргаз“ е една от най-добрите в Европа и е с 20 евро по-ниска от тази на природния газ на хъба TTF в Нидерландия. Той попита дали ще стигнат осигурените количества от азерския договор и тези от Турция за подсигуряването и на месец май. 

Синабов обясни, че за месец май всичко ще зависи от потреблението през април - ако то е по-високо, това ще повлияе на запасите на дружеството. "Не очакваме някакви шокове, отделно договорът с Азербайджан ни гарантира при тези нива (на цената - бел. ред.) на природния газ на TTF да сме под тях", каза той. 

Младеновски каза, че до края на юни българският потребител няма да усети това шоково поскъпване, което се случва на европейските пазари в момента.

Той добави, че е притеснен относно това какво се случва от 1 юли за новите цени на парното в София и за цените на тока. "Както виждаме изменението на цените на петрола се отразява моментално при бензиноколонките, при газа обаче нещата се случват отложени във времето, защото каргата, които са закупени, са на по-ниски цени и пътуват към съответните държави, но в момента, в който свършат, вече се прилагат и по-високите цени. Отделно това рефлектира и върху цените на електрическата енергия, и отделно цените на петрола рефлектират и върху азерския договор, който в момента ни спасява", каза Младеновски.  

По думите му енергийните кризи се развиват във времето и приспособяването на енергийните пазари ще отнеме поне около година. 

„Булгаргаз" предлага цена на природния газ за април от 34,27 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. 

Регулаторът утвърди цена на природния газ за март в размер на 32,60 евро/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че цената, предложена от "Булгаргаз" за април, е с 5,12 на сто по-висока от тази за март. 

КЕВР ще вземе окончателното решение за цената на природния газ през април на закрито заседание, което ще се състои на 30 март.

Източник: БТА, Камелия Цветанова    
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

