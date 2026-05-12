Уроците на Аржентина: Може ли „Хантата“ да бъде следващата пандемия

К руизният кораб „Хондиус“, който се превърна в епицентър на огнище от хантавирус по време на трансатлантическото си плаване, отплава на 1 април от Аржентина – място, където болезнените спомени от смъртоносния вирус все още са живи след последната голяма епидемия преди близо десетилетие.

Около 100 души присъстват на рожден ден в живописното патагонско село Епуен през ноември 2018 г., който се превръща в събитие за масово заразяване, отнело в крайна сметка живота на 11 души. За спиране на разпространението се налагат строги карантинни мерки.

Изпълняващият длъжността директор на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), д-р Джей Батачария, заяви в неделя, че американските здравни власти разглеждат протоколи, разработени по време на минали огнища на хантавирус, за да овладеят това от кораба „Хондиус“.

Заразен гост, който по време на партито вече е имал симптоми на вируса, е предал заразата на няколко други души, седящи наблизо. Това е довело до каскадна поредица от инфекции, разболели още 34 души, според доклад в „New England Journal of Medicine“, цитиран от The New York Post.

„Човекът с вируса просто седеше на същата маса като баща ми. На тази маса имаше няколко души, които се заразиха, и хора починаха“, казва 33-годишната Майлен Вале, която губи баща си и двете си сестри в епидемията.

Трагичното е, че Вале и двете ѝ сестри се разболяват от хантавирус по време на погребението на баща им – едната от тях умира „в рамките на часове“ след появата на симптомите, а другата е погребана без поклонение, споделя тя пред „France 24“. „Никой не беше подготвен да види как за броени дни семейната маса остана празна“, спомня си тя със сълзи пред медията.

Изабел Диас също претърпява трагична загуба – нейната майка се заразява от баща ѝ, Виктор, по време на огнището. По-късно той е идентифициран като „пациент нула“.

„Хората гледаха лошо на баща ми. Не е негова вина, че се разболя“, казва тя пред АФП, допълвайки, че семейството ѝ е било дискриминирано след епидемията. „Никой не избира да се разболее, още по-малко да зарази другите и най-малкото да загуби майка си“.

Виктор Диас споделя пред агенцията, че вирусът е причинил болки в тялото и е оставил толкова горчив вкус в устата му, че дори водата му е била неприятна. „Започна с чувство на слабост. Нямах апетит. И започнаха да ми се появяват лилави петна. Същия ден загубих съзнание“, разказва той.

След епидемията в региона вирусът бива наричан от местните просто „хантата“. Те са предприели мерки за ограничаване на бъдещи огнища, включително редовно проветряване на складови помещения и дори почистването им с белина.

Предаването на вируса от човек на човек по принцип е рядко; най-често той се разпространява чрез урината, слюнката или изпражненията на мишки.

След потвърждаването на първите 18 случая, здравните власти налагат строги протоколи за изолация на пациентите, както и самокарантина за всеки, с когото те може да са били в контакт. Списание „Journal of Medicine“ отбелязва, че „тези мерки най-вероятно са ограничили по-нататъшното разпространение“, което е намаляло наполовина след разпореждането на изолацията.

Това се превърна в предварителен преглед на карантината, която светът щеше да види по-малко от две години по-късно по време на пандемията от COVID-19. За разлика от COVID обаче, експертите по инфекциозни болести казват, че предаването на хантавирус от човек на човек изисква обмен на големи капчици слюнка, което означава, че само продължителен контакт със заразен човек вероятно би довел до инфекция.

Батачария заяви в неделя, че вярва, че американските пътници, които са били на кораба, могат да бъдат лекувани безопасно, и без огнище в САЩ, благодарение на уроците, научени от предишната епидемия. „Искаме да подходим според нашите протоколи за хантавирус, които бяха успешни при овладяването на огнища в миналото“, каза той.

Общо 34 души са потвърдени като заразени в Аржентина между ноември 2018 г. и февруари 2019 г., 11 от които са починали.

До момента трима от 147-те пътници на „MV Hondius“ са починали, а останалите се наблюдават отблизо в техните страни след многонационални усилия за репатриране. От 17-те американци на борда, 15 се изследват за симптоми в карантинен център в Небраска, докато двамата пациенти, за които се знае, че са заразени, са прехвърлени в болницата на университета „Емори“ в Атланта.

Американските здравни власти многократно заявяват, че заплахата за общественото здраве от изолираното огнище на хантавирус е ниска и няма да доведе до нова пандемия, подобна на тази от COVID-19.