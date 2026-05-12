Свят

Уроците на Аржентина: Може ли „Хантата“ да бъде следващата пандемия

Експертите по инфекциозни болести казват, че предаването на хантавирус от човек на човек изисква обмен на големи капчици слюнка, което означава, че само продължителен контакт със заразен човек вероятно би довел до инфекция

12 май 2026, 15:41
Уроците на Аржентина: Може ли „Хантата“ да бъде следващата пандемия
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

К руизният кораб „Хондиус“, който се превърна в епицентър на огнище от хантавирус по време на трансатлантическото си плаване, отплава на 1 април от Аржентина – място, където болезнените спомени от смъртоносния вирус все още са живи след последната голяма епидемия преди близо десетилетие.

Около 100 души присъстват на рожден ден в живописното патагонско село Епуен през ноември 2018 г., който се превръща в събитие за масово заразяване, отнело в крайна сметка живота на 11 души. За спиране на разпространението се налагат строги карантинни мерки.

Изпълняващият длъжността директор на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), д-р Джей Батачария, заяви в неделя, че американските здравни власти разглеждат протоколи, разработени по време на минали огнища на хантавирус, за да овладеят това от кораба „Хондиус“.

Заразен гост, който по време на партито вече е имал симптоми на вируса, е предал заразата на няколко други души, седящи наблизо. Това е довело до каскадна поредица от инфекции, разболели още 34 души, според доклад в „New England Journal of Medicine“, цитиран от The New York Post.

„Човекът с вируса просто седеше на същата маса като баща ми. На тази маса имаше няколко души, които се заразиха, и хора починаха“, казва 33-годишната Майлен Вале, която губи баща си и двете си сестри в епидемията.

Трагичното е, че Вале и двете ѝ сестри се разболяват от хантавирус по време на погребението на баща им – едната от тях умира „в рамките на часове“ след появата на симптомите, а другата е погребана без поклонение, споделя тя пред „France 24“. „Никой не беше подготвен да види как за броени дни семейната маса остана празна“, спомня си тя със сълзи пред медията.

Изабел Диас също претърпява трагична загуба – нейната майка се заразява от баща ѝ, Виктор, по време на огнището. По-късно той е идентифициран като „пациент нула“.

„Хората гледаха лошо на баща ми. Не е негова вина, че се разболя“, казва тя пред АФП, допълвайки, че семейството ѝ е било дискриминирано след епидемията. „Никой не избира да се разболее, още по-малко да зарази другите и най-малкото да загуби майка си“.

Виктор Диас споделя пред агенцията, че вирусът е причинил болки в тялото и е оставил толкова горчив вкус в устата му, че дори водата му е била неприятна. „Започна с чувство на слабост. Нямах апетит. И започнаха да ми се появяват лилави петна. Същия ден загубих съзнание“, разказва той.

След епидемията в региона вирусът бива наричан от местните просто „хантата“. Те са предприели мерки за ограничаване на бъдещи огнища, включително редовно проветряване на складови помещения и дори почистването им с белина.

Предаването на вируса от човек на човек по принцип е рядко; най-често той се разпространява чрез урината, слюнката или изпражненията на мишки.

След потвърждаването на първите 18 случая, здравните власти налагат строги протоколи за изолация на пациентите, както и самокарантина за всеки, с когото те може да са били в контакт. Списание „Journal of Medicine“ отбелязва, че „тези мерки най-вероятно са ограничили по-нататъшното разпространение“, което е намаляло наполовина след разпореждането на изолацията.

Това се превърна в предварителен преглед на карантината, която светът щеше да види по-малко от две години по-късно по време на пандемията от COVID-19. За разлика от COVID обаче, експертите по инфекциозни болести казват, че предаването на хантавирус от човек на човек изисква обмен на големи капчици слюнка, което означава, че само продължителен контакт със заразен човек вероятно би довел до инфекция.

Батачария заяви в неделя, че вярва, че американските пътници, които са били на кораба, могат да бъдат лекувани безопасно, и без огнище в САЩ, благодарение на уроците, научени от предишната епидемия. „Искаме да подходим според нашите протоколи за хантавирус, които бяха успешни при овладяването на огнища в миналото“, каза той.

Общо 34 души са потвърдени като заразени в Аржентина между ноември 2018 г. и февруари 2019 г., 11 от които са починали.

До момента трима от 147-те пътници на „MV Hondius“ са починали, а останалите се наблюдават отблизо в техните страни след многонационални усилия за репатриране. От 17-те американци на борда, 15 се изследват за симптоми в карантинен център в Небраска, докато двамата пациенти, за които се знае, че са заразени, са прехвърлени в болницата на университета „Емори“ в Атланта.

Американските здравни власти многократно заявяват, че заплахата за общественото здраве от изолираното огнище на хантавирус е ниска и няма да доведе до нова пандемия, подобна на тази от COVID-19.

По темата

Източник: The New York Post    
Хантавирус Круизен кораб Хондиус Огнище на хантавирус Епидемия в Аржентина Село Епуен Предаване от човек на човек Карантинни мерки Здравни власти Пациент нула Превенция на заболявания
Последвайте ни
Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива

Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава

Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

pariteni.bg
De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 7 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 7 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 8 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

САЩ преговарят за три нови военни бази в Гренландия

Свят Преди 40 минути

Преговорите между САЩ и Дания (чиято полуавтономна територия е Гренландия) са се засилили през последните месеци

След въпроси в ChatGPT „как се прави бомба“: Арестуваха мъж, планирал атентат в Лувъра

След въпроси в ChatGPT „как се прави бомба“: Арестуваха мъж, планирал атентат в Лувъра

Свят Преди 51 минути

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Любопитно Преди 1 час

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Любопитно Преди 1 час

Проучвания потвърждават, че лекото потупване по специфични точки от тялото може значително да намали тревожността и да подобри психичното здраве

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Техеран вече разглежда района като стратегическа зона

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

България Преди 1 час

При постъпилия сигнал изпратените на място дежурни екипи са установени шахти с отместени капаци

Музика и доброта в един глас: Емоционален благотворителен концерт на Мирослав Илич в НДК

Музика и доброта в един глас: Емоционален благотворителен концерт на Мирослав Илич в НДК

Любопитно Преди 1 час

"Затворена Европа“: ЕС издаде стотици хиляди визи на руснаци през 2025 година

"Затворена Европа“: ЕС издаде стотици хиляди визи на руснаци през 2025 година

Свят Преди 1 час

Това е парадокс, който предизвиква все по-голямо недоволство в коридорите на Европейския парламент

Ефектът „Whimsy“: Защо поколението Z избра капризната жизнерадост пред отчаянието?

Ефектът „Whimsy“: Защо поколението Z избра капризната жизнерадост пред отчаянието?

Любопитно Преди 1 час

Младите хора от Gen Z се борят с масови съкращения, икономически застой и инфлация, която изяжда покупателната им способност

Снимката е илюстративна

Изчезнали туристи бяха открити мъртви и прегърнати след изригване на вулкан

Свят Преди 1 час

Двама сингапурци загинаха прегърнати под каменни отломки на индонезийския остров Халмахера; жертвите са пренебрегнали забраната за изкачване на вулкана Дуконо заедно с група от още 20 души

Айлийн Уанг

Шпионски скандал в САЩ: Коя е американска кметица, която подаде оставка и призна, че е таен агент на Китай

Свят Преди 2 часа

Бившата кметица на Аркадия се съгласи да се признае за виновна за участие в нелегална операция за чуждестранно влияние и разпространение на пропаганда, дирижирана от Пекин

<p>Ще се оттегли ли Киър Стармър от поста премиер на Великобритания?</p>

Стармър: Няма да се оттегля от поста премиер на Великобритания

Свят Преди 2 часа

Междувременно британският вестник "Телеграф" съобщи, че още петима членове на кабинета са призовали Стармър да подаде оставка

Русия обяви край на примирието с Украйна

Русия обяви край на примирието с Украйна

Свят Преди 2 часа

Противовъздушната отбрана на Москва съобщи за активни действия през последното денонощие

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Технологии Преди 2 часа

Специалисти на Google обявиха, че са предотвратили първата мащабна хакерска атака, която използва изкуствен интелект, за да постигне целите си и да атакува уязвими устройства и системи преди те да получат нужните софтуерни ъпдейти за защита

<p>&quot;Булгаргаз&quot; предлага по-ниска цена на природния газ за юни</p>

"Булгаргаз" предлага с 1% по-ниска цена на природния газ за юни

Теми в развитие Преди 2 часа

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението

Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица

Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица

България Преди 2 часа

Всички деца са били изведени навън своевременно

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

„Брънч за начинаещи“ с ексклузивна премиера в NOVA PLAY

Edna.bg

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Edna.bg

Головете на кръга (33 кръг, 12.05.2026)

Gong.bg

Има сделка за Севиля! Вижте каква ще е ролята на Серхио Рамос

Gong.bg

Взрив до детска градина в Горна Оряховица, полицията проверява химическо предприятие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Жълт код за силен вятър в сряда, ще има валежи и градушки

Nova.bg