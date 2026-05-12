"Прогресивна България" обяви плана за съдебната система

В ременната правна комисия проведе първото си заседание, фокусирано върху реформа в съдебната система – приоритетна тема за гражданите, обяви нейният председател Янка Тянкова от "Прогресивна България" на брифинг днес.

Тя подчерта, че срокът за подготвяне на законодателните промени, от конституирането на Народното събрание до първото заседание, е бил изключително кратък.

Целта е преодоляване на институционалната криза и възстановяване на общественото доверие в правосъдието, посочи Тянкова.

Три законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт бяха приети и ще бъдат изнесени в пленарна зала за обсъждане. Основният фокус е конституиране на Висшия съдебен съвет чрез попълване на неговата квота. Допълнителна точка е промени в Закона за насърчаване на инвестициите, посочи Тянкова.

Предложените промени от "Прогресивна България" включват нови критерии за избор на членове на Висшия съдебен съвет, като високи професионални и нравствени качества, опит, експертиза и спазване на етични норми. Въвежда се забрана за избор на лица, заемали най-високи длъжности в съдебната система през последните седем години, като председател на Върховен административен съд, Върховен касационен съд, главен прокурор и техните заместници.

Предвижда се, че когато мандатът на ВСС е изтекъл с повече от една година, органът губи правото да приема решения с дългосрочен ефект, освен в случаи на крайна необходимост. Предложено е и министърът на правосъдието да може да оспорва актовете на ВСС, като депозираната жалба спира изпълнението на акта.

Изборът на членове на ВСС от професионалната квота ще става чрез хартиени бюлетини в окръжните съдилища, за да се преодолеят съмненията за несигурност при електронно гласуване.

На заседанието на Правната комисия са обсъдени и въпроси за разширяване на квотите за номинации във Висшия съдебен съвет от парламентарна и професионална общност, включване на юридически факултети и Съюза на юристите. Обсъжда се и възможността за промяна на краткия давностен срок за дисциплинарна отговорност на магистратите, който в момента е шест месеца след узнаване за нарушението.

Комисията ще изчака професионалните становища между първо и второ четене на законопроектите. Всички предложения ще бъдат взети предвид и дискутирани, за да се постигне консенсус. Целта е да се гарантира ефективна и работеща съдебна система в полза на гражданите.