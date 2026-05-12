"Прогресивна България" обяви плана за съдебната система

12 май 2026, 16:00
Бури и градушки с размер на орех удариха страната, мълния изпепели къща в Мъглиж
Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива
Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица
Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица
Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието
ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от "Прогресивна България" законопроекти
Катастрофата на "Хемус": Единият шофьор с 45 нарушения, другият - с положителен тест за наркотици
Константин Проданов: КЗК ще може да забранява необосновано високи цени

В ременната правна комисия проведе първото си заседание, фокусирано върху реформа в съдебната система – приоритетна тема за гражданите, обяви нейният председател Янка Тянкова от "Прогресивна България" на брифинг днес.

Тя подчерта, че срокът за подготвяне на законодателните промени, от конституирането на Народното събрание до първото заседание, е бил изключително кратък.

Целта е преодоляване на институционалната криза и възстановяване на общественото доверие в правосъдието, посочи Тянкова.

Три законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт бяха приети и ще бъдат изнесени в пленарна зала за обсъждане. Основният фокус е конституиране на Висшия съдебен съвет чрез попълване на неговата квота. Допълнителна точка е промени в Закона за насърчаване на инвестициите, посочи Тянкова.

Предложените промени от "Прогресивна България" включват нови критерии за избор на членове на Висшия съдебен съвет, като високи професионални и нравствени качества, опит, експертиза и спазване на етични норми. Въвежда се забрана за избор на лица, заемали най-високи длъжности в съдебната система през последните седем години, като председател на Върховен административен съд, Върховен касационен съд, главен прокурор и техните заместници.

Предвижда се, че когато мандатът на ВСС е изтекъл с повече от една година, органът губи правото да приема решения с дългосрочен ефект, освен в случаи на крайна необходимост. Предложено е и министърът на правосъдието да може да оспорва актовете на ВСС, като депозираната жалба спира изпълнението на акта.

Изборът на членове на ВСС от професионалната квота ще става чрез хартиени бюлетини в окръжните съдилища, за да се преодолеят съмненията за несигурност при електронно гласуване.

На заседанието на Правната комисия са обсъдени и въпроси за разширяване на квотите за номинации във Висшия съдебен съвет от парламентарна и професионална общност, включване на юридически факултети и Съюза на юристите. Обсъжда се и възможността за промяна на краткия давностен срок за дисциплинарна отговорност на магистратите, който в момента е шест месеца след узнаване за нарушението.

Комисията ще изчака професионалните становища между първо и второ четене на законопроектите. Всички предложения ще бъдат взети предвид и дискутирани, за да се постигне консенсус. Целта е да се гарантира ефективна и работеща съдебна система в полза на гражданите.

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

Българин загина в катастрофа в Гърция

Задържана е шофьорката на леката кола, участвала в пътното произшествие

Уроците на Аржентина: Може ли „Хантата“ да бъде следващата пандемия

Експертите по инфекциозни болести казват, че предаването на хантавирус от човек на човек изисква обмен на големи капчици слюнка, което означава, че само продължителен контакт със заразен човек вероятно би довел до инфекция

След въпроси в ChatGPT „как се прави бомба": Арестуваха мъж, планирал атентат в Лувъра

Прокурорската колегия обсъжда Сарафов и Русинова

Кадровиците в съдебната власт ще разгледат предложението на Андрей Янкулов за производства и наказания

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

Със същата присъда на подсъдимата е наложена и глоба в размер на 5112,92 евро

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Методът „Топлин": Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2" стана глобален тренд за справяне със стреса

Проучвания потвърждават, че лекото потупване по специфични точки от тялото може значително да намали тревожността и да подобри психичното здраве

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Техеран вече разглежда района като стратегическа зона

Музика и доброта в един глас: Емоционален благотворителен концерт на Мирослав Илич в НДК

"Затворена Европа": ЕС издаде стотици хиляди визи на руснаци през 2025 година

Това е парадокс, който предизвиква все по-голямо недоволство в коридорите на Европейския парламент

Ефектът „Whimsy": Защо поколението Z избра капризната жизнерадост пред отчаянието?

Младите хора от Gen Z се борят с масови съкращения, икономически застой и инфлация, която изяжда покупателната им способност

Изчезнали туристи бяха открити мъртви и прегърнати след изригване на вулкан

Двама сингапурци загинаха прегърнати под каменни отломки на индонезийския остров Халмахера; жертвите са пренебрегнали забраната за изкачване на вулкана Дуконо заедно с група от още 20 души

Шпионски скандал в САЩ: Коя е американска кметица, която подаде оставка и призна, че е таен агент на Китай

Бившата кметица на Аркадия се съгласи да се признае за виновна за участие в нелегална операция за чуждестранно влияние и разпространение на пропаганда, дирижирана от Пекин

Стармър: Няма да се оттегля от поста премиер на Великобритания

Междувременно британският вестник "Телеграф" съобщи, че още петима членове на кабинета са призовали Стармър да подаде оставка

Русия обяви край на примирието с Украйна

Противовъздушната отбрана на Москва съобщи за активни действия през последното денонощие

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Специалисти на Google обявиха, че са предотвратили първата мащабна хакерска атака, която използва изкуствен интелект, за да постигне целите си и да атакува уязвими устройства и системи преди те да получат нужните софтуерни ъпдейти за защита

