12-годишно момиче с тежко сърдечно заболяване живее сред мухъл и разруха във Варна

Д ванайсетгодишно момиче с тежко вродено сърдечно заболяване живее със семейството си в крайно лоши битови условия във Варна. Детето е с 80% инвалидност по ТЕЛК, а заради влагата и мухъла в дома е развило и хронични респираторни проблеми.

В къщата няма баня и тоалетна. Санитарният възел се намира в двора, а членовете на семейството се къпят с вода, която носят в кофи. Жилището е с рушащи се стени и тавани, течове и постоянна влага.

„Мечтая да имам хубава къща или квартира“, споделя 12-годишната Ани. По думите ѝ сърдечното заболяване не ѝ позволява да тича и да играе пълноценно с останалите деца.

Майката Николинка разказва, че още при поставянето на диагнозата лекарите са определили състоянието на детето като изключително тежко.

Настаниха майка и децата ѝ в мизерно общинско жилище

„Има няколко диагнози на сърцето“, казва тя и допълва, че според специалистите Ани трябва да получи 100% инвалидност пожизнено, без да се налага периодично явяване пред ТЕЛК комисии.

По думите на майката детето често боледува от респираторни заболявания заради условията в дома. Освен това получава пристъпи, при които започва да трепери и е на ръба на припадък.

Семейството твърди, че многократно е кандидатствало за общинско жилище, но до момента без резултат.

„Пускам молба, дават ми входящ номер и това е“, казва майката.

Според директора на фондация „Открито сърце“ Татяна Кристи случаят е трябвало да получи по-бърза реакция от социалните служби.

Може ли да се живее в едно общинско жилище

„Това дете практически умира при тези условия, защото те влошават нейното здравословно състояние“, заявява тя.

Ани живее с майка си и баба си. Баща ѝ е починал преди две години. Майката страда от епилепсия, която в момента е овладяна. Семейството разчита основно на социални помощи и на подкрепа от дарители.

Само лекарствата за сърдечното заболяване струват между 70 и 80 евро месечно, а при усложнения и респираторни инфекции се налагат допълнителни разходи и болнично лечение.

От Община Варна са заявили, че са се самосезирали по случая и обещават семейството да бъде настанено във фонд от резервни общински жилища, предназначени за спешни и специфични случаи.