Пострадалите при катастрофата между автобус и лека кола в София са настанени във ВМА

В Спешното отделение на Военномедицинска академия ( ВМА ) са докарани четирима души, пострадали при катастрофата тази сутрин между автобус и лек автомобил на кръстовището на бул. "Константин Величков" и бул. "Възкресение" в столицата, съобщиха от лечебното заведение. Трима от тях са хоспитализирани – двама в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота, и един в Клиника по неврохирургия, уточняват от ВМА. След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение.

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

Един човек загина, а четирима са откарани в болница след тежката катастрофа,, съобщиха от пресцентъра на МВР.

По-късно на брифинг от СДВР уточниха, че една от версиите, по които се работи за тежкото произшествие, е несъобразена скорост, образувано е досъдебно производство.

СДВР обясни възможната причина за пътния инцидент в столицата

Тази нощ около 1:46 ч. на телефон 112 е получен сигнал за тежко транспортно произшествие на бул. “Възкресение“ и бул. „Константин Величков“ в столицата, посочи комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ към СДВР.