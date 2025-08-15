България

СДВР обясни възможната причина за пътния инцидент в столицата

Скоростта, с която се е движел водачът на леката кола, ще бъде установена с автотехническа експертиза

Обновена преди 16 минути / 15 август 2025, 09:30
Е дна от версиите, по които се работи за тежката катастрофа в столицата тази сутрин между лек автомобил и автобус, е несъобразена скорост, съобщи пред журналисти комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

Той обясни, че тази нощ около 1:46 ч. на телефон 112 е получен сигнал за тежко транспортно произшествие на бул.“Възкресение“ и бул. „Константин Величков“ в столицата. Автобус от линията на градския транспорт, движещ се по „Възкресение“ в посока бул. „Ал. Стамболийски“, изчаква на червен сигнал на светофара на кръстовището на „Възкресение“ и „Константин Величков“, когато лек автомобил причинява произшествието, обясни комисар Цурински. Има един загинал пътник в автобуса и още 6 пострадали, от които трима са с опасност за живота към момента.

Скоростта, с която се е движел водачът на леката кола, ще бъде установена с автотехническа експертиза, има образувано досъдебно производство, посочи още той.

Комисар Цурински уточни, че водачът на автомобила е роден през 2004 година, а с шофьорска книжка се е сдобил на 1 август тази година.

Той е леко пострадал и хоспитализиран, две момичета - пътници в колата, също са настанени в болница с опасност за живота. Другият пътник е освободен с леки наранявания. Пробите за алкохол и наркотици на младежа са отрицателни. Шофьорът на автобуса също е с опасност за живота. На него са назначени кръвни изследвания поради състоянието му. 

За двете седмици, в които е бил шофьор, са му издадени шест фиша за маловажни нарушения - най-често за липса на оборудване. 

Източник: БТА, Нелли Желева, Марин Колев    
Катастрофа София Автобус Лек автомобил Несъобразена скорост Пътна полиция Жертви Пострадали Градски транспорт Досъдебно производство
