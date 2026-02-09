България

Шест трупа и въпроси без отговор: какво се крие зад ужаса „Петрохан“

9 февруари 2026, 09:09
К риминалистът Иван Савов коментира ужасяващия случай „Петрохан“, при който трима мъже бяха намерени мъртви в хижа край едноименния проход на 2 февруари, а седмица по-късно на 8 февруари бяха намеррени мъртви и тримата издирвани, свързани с хижата.

„Убитите в хижата край прохода „Петрохан“ са били протектирани – дали от политически или от криминални кръгове – това не е ясно“, предположи Савов  в ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA.

По думите му е странно ДАНС да присъства на местопрестъпление, тъй като тя е информационно-аналитична служба, която се занимава със справки и проверка на информация по данни.

„Агенцията няма оперативни или разследващи функции. Въпросът е кой е стоял толкова години зад Калушев и дейността му. Важно е, защото изобщо не е ясно какво са правили 4 години в хижата. По мои източници има подавани сигнали срещу убитите, проверява се съдържанието им. Те са действали в симбиоза с престъпни кръгове и са оставяни да правят каквото си искат, защото са помагали някому да извършва тъмна дейност. Това е моето предположение“, каза още той. 

Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри
10 снимки
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Петрохан

Савов поясни, че едно престъпление не се счита за разкрито, когато бъде установен извършителят, а когато се разкрие причината за извършването. „Колкото повече факти излизат, толкова по-объркано става. Очевидно е имало организация, базирана на духовен и езотеричен принцип, а в нея са участвали и деца. Нямаме отговор на въпросите защо толкова време властта и службите не са предприели нищо. Кой им е осигурил комфорта, в който са пребивавали и защо броени дни след създаването си, са подписали рамково споразумение с министерство?“, попита той.

Криминалистът изясни каква е процедурата за получаване на разрешително за оръжие. „На желаещия да се сдобие с такова се прави проучване за криминално минало, представя бележка от психиатър, че не се води на отчет и ако е одобрен, му се издава разрешително за притежание на огнестрелно оръжие. Служба „Контрол над общоопасните средства“ е трябвало да контролира по адресна регистрация съхранението на оръжията в хижата. Но и незаконно оръжие не е много трудно да се намери“, посочи Савов. И допълни, че с откриването на вторите три трупа казусът тепърва започва, а не бива да се смята, че е решен – тъй като те са следствие, а не причина.

От своя страна адвокатът и бивш следовател Андрей Цветанов зададе нови въпроси на разследването. „Защо стражевите кучета са се намирали на втория етаж на хижата, дали някой не ги е прибрал, за да има някой достъп вътре. Защо те не са застреляни?

Друго, което ми прави впечатление, е съобщението до майката на Калушев – че това, което ще излезе в медиите, не е вярно. Тази информация изобщо не е без значение. Би трябвало всяко убийство да се разследва еднакво, всеки има семейство. С неуважение се говори за пострадалите.

Странно е и че кемперът се е движил свободно из страната, а камери не са го засекли. Аутопсията може да установи кога са убити шестимата и колко време е минало между настъпването на смъртта им. Възможно е службите през годините да са действали съвместно с хората от хижата“, заяви той.

Според него е нормално разследващите да крият информация, която не бива да бъде разкрита. „Може би убитите са използвани за нещо и сега е трябвало да бъдат лишени от живот. Странно е, че убийствата са извършени на два пъти и на две различни места, ако извършителят е един. Ако е така, той можеше вече да е в чужбина, а не да е мъртъв. Това, че са открити гилзи и оръжия в кемпера на Околчица не означава, че убиецът автоматично е сред откритите в него“, подчерта Цветанов. 

Адвокатът предположи, че е възможно при проучвания в пещерите да са открити благородни метали, което да е мотив за убийство от страна на иманярската мафия. 

Източник: Nova.bg    
