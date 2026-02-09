„Шамар в лицето“ - Тръмп се оплака от шоуто на Bad Bunny на Супербоул

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува шоуто на полувремето на Супербоул LX, водено от пуерториканския рапър Bad Bunny, като го нарече „едно от най-лошите НЯКОГА“ и „обида за величието на Америка“, пише The New York Post.

„Шоуто на полувремето на Супербоул е абсолютно ужасно, едно от най-лошите НЯКОГА! Нямаше смисъл, беше обида за величието на Америка и не представлява нашите стандарти за успех, креативност или високи постижения“, написа Тръмп в дълга публикация в Truth Social минути след края на шоуто в неделя вечер.

Оплакванията му се отнасяха до дискографията на Bad Bunny, която е изключително на испански, и хореографията, която той нарече „отвратителна“.

„Никой не разбира нито дума от това, което този човек казва, а танците са отвратителни, особено за малки деца, които гледат от цял свят. Това „шоу“ е просто „шамар в лицето“ за нашата страна“, продължи Тръмп.

„Няма нищо вдъхновяващо в това хаотично шоу на полувремето и гледането му, ще получи страхотни отзиви от медиите за фалшиви новини, защото те нямат представа какво се случва в РЕАЛНИЯ СВЯТ“, добави той.

Изпълнението на Bad Bunny включваше множество препратки към дома на носителя на награда „Грами“, премествайки природната красота на островната нация точно в центъра на стадион „Левис“. По време на изпълнението Bad Bunny се разхождаше през стръкове зеленина, обграден от селскостопански работници, преди да се отправи към сърцето на истинска сватбена церемония.

Лейди Гага и Рики Мартин също се появиха по време на шоуто.

В края на шоуто Bad Bunny държеше футболна топка с надпис „Заедно сме Америка“. На заден план, на Jumbotron също пишеше „ЕДИНСТВЕНОТО НЕЩО ПО-МОЩНО ОТ ОМРАЗАТА Е ЛЮБОВТА“.

Тръмп завърши публикацията си с последен намек за „абсурдното ново правило за начален удар“, което преди това нарече основна част от „женския футбол“. Правилото е предназначено да предпази спортистите от брутални челни сблъсъци, за които е доказано, че скъсяват цели кариери и водят до инвалидизиращи състояния като хронична травматична енцефалопатия.

Тръмп по-рано потвърди, че ще гледа All-American Halftime Show на Turning Point USA, в което участва квартет кънтри певци, а хедлайнер беше Кид Рок.