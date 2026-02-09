Мързелив "Наполеон" в чаша за 15 минути - рецепта, която трябва да опитате

О бичате ли вкуса на класическата торта Наполеон, но мисълта да разточите десетки кексове и да прекарате часове във фурната обезкуражава всяко желание за готвене? Този десерт завладя интернет със своята простота и изискано представяне.

Съставки

За да приготвите 2-3 порции, ще ви е необходимо:

За нежен крем:

Яйце - 1–2 бр.;

Захар - 3 с.л.;

Брашно - 2 с.л.;

Мляко - 150 мл;

Ванилия - 1 щипка;

Масло - 20 г.

За основата:

Бисквитки с маково семе - 150–200 г (или обикновени крекери).

За декорация:

Ягоди - 5 бр.;

Стръкче мента.

Рецепта стъпка по стъпка

В малка тенджера смесете яйцата и захарта, разбийте добре. Добавете брашното и ванилията, разбъркайте. Налейте млякото на тънка струйка. Поставете на среден огън и гответе, като бъркате непрекъснато, докато се сгъсти.

Веднага щом се появят първите мехурчета, свалете от котлона. Добавете маслото към горещата смес, разбъркайте и оставете да се охлади.

Смачкайте бисквитките с ръце или точилка на малки парченца. Не правете трохите твърде ситни, за да запазите текстурата.

Подредете десерта на пластове в прозрачни чаши: пласт бисквитки, пласт крем, след това още бисквитки. Повтаряйте, докато формата се напълни. Завършете със пласт крем.

Гарнирайте десерта с резенчета пресни ягоди и листенце мента.

Десертът може да се консумира веднага, докато бисквитките са хрупкави, или да се постави в хладилник за 30 минути, за да се накисне.