Мързелив "Наполеон" в чаша за 15 минути - рецепта, която трябва да опитате

О бичате ли вкуса на класическата торта Наполеон, но мисълта да разточите десетки кексове и да прекарате часове във фурната обезкуражава всяко желание за готвене? Този десерт завладя интернет със своята простота и изискано представяне.
Съставки
За да приготвите 2-3 порции, ще ви е необходимо:
За нежен крем:
- Яйце - 1–2 бр.;
- Захар - 3 с.л.;
- Брашно - 2 с.л.;
- Мляко - 150 мл;
- Ванилия - 1 щипка;
- Масло - 20 г.
За основата:
- Бисквитки с маково семе - 150–200 г (или обикновени крекери).
- За декорация:
- Ягоди - 5 бр.;
- Стръкче мента.
Рецепта стъпка по стъпка
В малка тенджера смесете яйцата и захарта, разбийте добре. Добавете брашното и ванилията, разбъркайте. Налейте млякото на тънка струйка. Поставете на среден огън и гответе, като бъркате непрекъснато, докато се сгъсти.
Веднага щом се появят първите мехурчета, свалете от котлона. Добавете маслото към горещата смес, разбъркайте и оставете да се охлади.
Смачкайте бисквитките с ръце или точилка на малки парченца. Не правете трохите твърде ситни, за да запазите текстурата.
Подредете десерта на пластове в прозрачни чаши: пласт бисквитки, пласт крем, след това още бисквитки. Повтаряйте, докато формата се напълни. Завършете със пласт крем.
Гарнирайте десерта с резенчета пресни ягоди и листенце мента.
Десертът може да се консумира веднага, докато бисквитките са хрупкави, или да се постави в хладилник за 30 минути, за да се накисне.