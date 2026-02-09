Свят

Тръмп дава достъп до Зона 51: Конгресмен разследва тайните на НЛО и извънземния живот

Американският конгресмен Ерик Бърлисън от щата Мисури разкри, че е поискал и е получил разрешение за достъп до охранявани локации, като Зона 51, които имат десетилетни връзки с НЛО и тайни правителствени проекти

9 февруари 2026, 09:38
Тръмп дава достъп до Зона 51: Конгресмен разследва тайните на НЛО и извънземния живот
Източник: Thinkstock/Guliver

А дминистрацията на американския президент Доналд Тръмп е дала зелена светлина за разкриване на тайните съоръжения, свързани с НЛО, на един от водещите гласове в Конгреса, който настоява за пълно разкриване на извънземния живот.

Американският конгресмен Ерик Бърлисън от щата Мисури разкри, че е поискал и е получил разрешение за достъп до охранявани локации, като Зона 51, които имат десетилетни връзки с НЛО и тайни правителствени проекти.

В интервю за подкаста ALN Бърлисън добави, че искането му към президента Тръмп и неговия екип е включвало посещения на военни бази и съоръжения на САЩ, където доказателства сочат, че вероятно съществуват неидентифицирани летателни апарати, материали, тела или архиви.

Бърлисън е член на конгресната комисия за надзор, участваща в текущото разследване на Неидентифицирани аномални явления (UAP), по-известни като НЛО, пише английското издание Daily Mail.

Въпреки че правителството на САЩ и Пентагонът официално отричат някога да са били откривани физически доказателства за НЛО или извънземен живот, Конгресът е изслушал множество разобличители, които твърдят, че тайни програми са прикривали истината.

Всъщност Бърлисън по-рано е твърдял, че президентът Тръмп е бил „напълно информиран“ за съществуването на извънземни, за НЛО, възстановени от военните още от 40-те години на XX в., както и за предполагаеми хибриди между извънземни и хора, които днес живеят на Земята.

Сега, след като приближени до Тръмп лица твърдят, че от Белия дом планират да разкрият какво знае Америка за извънземните до юли, комисията по UAP може скоро да се сдобие с физическо доказателство за нечовешки интелект.

Конгресменът разкри: „Белият дом е казал на Министерството на отбраната да го направи. Степента, до която са замесени, буквално се свежда до това да кажат на Министерството на отбраната: „Ние подкрепяме неговото искане. Направете каквото можете, за да се случи“.

През годините множество военни обекти на САЩ са били свързвани с нечовешки летателни апарати, включително съоръжения, за които анонимни източници твърдят, че са приютявали разбили се космически кораби и експериментални самолети, създадени чрез обратно инженерство на извънземни технологии.

Сред тях са Военноморската авиобаза Патуксънт Ривър в щата Мериленд, Военновъздушната база Райт-Патерсън в щата Охайо, Атлантическият подводен център за изпитания и оценка (AUTEC) на Бахамите и Полигонът за изпитания и обучение в Невада (NTTR), където се намира и Зона 51.

„Съобщава се, че съществува обект, който не се намира в тази страна и е толкова голям, че не може да бъде преместен, и около него са построили цяла сграда“, заяви Бърлисън по време на подкаста на 30 януари.

Конгресменът отбеляза, че това съоръжение извън САЩ е класифицирано, поради което не може да разкрие точната му локация, но то е било в списъка с места, които е поискал да посети като част от разследването на комисията.„Ще е необходимо много, за да се случи това, но това може да се окаже крайната дестинация“, каза той.

По време на интервюто Бърлисън заяви, че първоначално е бил скептик по отношение на НЛО, но се е убедил, че тези явления са реални, след като е изгледал публичното интервю на разобличителя Дейвид Гръш малко след влизането си в Конгреса в началото на 2023 г.

Републиканецът от Мисури се е свързал с Гръш, свързал го е с Комисията по надзор на Камарата на представителите и е помогнал за организирането на поредица от публични изслушвания, които разкриха шокиращи доказателства за извънземни срещи от уважавани военни служители.

По-голямата част от настоящите доказателства са под формата на изображения и видеоклипове на предполагаеми нечовешки летателни апарати, заснети както от цивилни, така и от военен персонал. Много от тях са били изтекли в публичното пространство, след като са били класифицирани от Пентагона в продължение на години.

Самият Бърлисън разкри никога досега невиждано видео на американски военен дрон, който поразява сферично НЛО с ракета „Хелфайър“ по време на изслушване за UAP през септември 2025 г.

Шокиращите кадри от 30 октомври 2024 г. показаха, че неидентифицираният обект не само оцелява след ракетния удар, но и продължава да лети с изключително висока скорост, докато 45-килограмовото прецизно оръжие „въздух–земя“ просто отскача от корпуса на НЛО.

Конгресменът добави, че достъпът до правителствени архиви за UAP умишлено е направен труден за получаване и объркан за проучване, като някои агенции твърдят, че не предоставят данните си коректно на Конгреса.

„Ние създадохме правителството и никое правителство няма право да крие от вас и от мен истината за реалността“, заяви Бърлисън. „Никое правителство няма право да крие от вас и от мен дали сме сами или не сме сами във Вселената. Това не е тяхно право. Това не е класифицирано. Това е истина, която човечеството заслужава да знае“.

Бърлисън по-рано е твърдял, че има „следа“ към нови разобличители, свързани с НЛО. В новото интервю обаче той заяви, че е трудно да убеди потенциалните свидетели да рискуват да загубят разрешенията си за достъп до класифицирана информация в резултат на ответни действия, като сравни тези хора с „опитни зайчета“ по отношение на начина, по който Пентагонът би реагирал.

Източник: Daily Mail    
