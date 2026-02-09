България

Ключова политическа седмица: Президентът Йотова провежда последни консултации с партиите

Те ще се проведат във вторник, 10 февруари

9 февруари 2026, 10:09
Мистерията на „скритите" пари: Левът е в историята, а липсват 6 милиарда лв.

Мистерията на „скритите“ пари: Левът е в историята, а липсват 6 милиарда лв.
Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда
Шест трупа и въпроси без отговор: Какво се крие зад ужаса „Петрохан"

Шест трупа и въпроси без отговор: Какво се крие зад ужаса „Петрохан“
Близка на убития Ивайло Иванов: Беше невероятен човек с високи ценности

Близка на убития Ивайло Иванов: Беше невероятен човек с високи ценности
България посреща Тервел Замфиров след бронза на Зимните олимпийски игри

България посреща Тервел Замфиров след бронза на Зимните олимпийски игри
Случаят „Петрохан": Продължават следствените действия след откритите тела на тримата издирвани

Случаят „Петрохан”: Продължават следствените действия след откритите тела на тримата издирвани
Сняг и дъжд: С какво време ще започне новата седмица

Сняг и дъжд: С какво време ще започне новата седмица
„Държаха се грубо": Какви са впечатленията на местните за рейнджърите от хижа „Петрохан"

„Държаха се грубо”: Какви са впечатленията на местните за рейнджърите от хижа „Петрохан”

П резидентът Илияна Йотова продължава консултациите с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател. 

Във вторник, 10 февруари, държавният глава ще разговаря с трите най-малки парламентарни групи преди да обяви решението си кой ще бъде определен за служебен министър-председател.

Общо петима от посочените в „домовата книга“ потенциални кандидати заявиха готовност да оглавят служебно правителство, което да организира и проведе предсрочни избори за Народно събрание. Това са Андрей Гюров от БНБ, зам.-омбудсманът Мария Филипова, шефът на Сметна палата Димитър Главчев, който вече е влизал в тази роля, и двете му заместнички -  Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Във вторник, 10 февруари, Йотова ще приеме в президентската институция в 10.00 часа представителите  на парламентарната група на "Алианс за права и свободи". За 11.30 часа е насрочена срещата с представителите на групата на ПП МЕЧ, а в 13.00 часа са ПГ на „Величие“.

От проведените до този момент срещи, единствено ПГ на „Възраждане” отказаха да се явят на консултации.

Пред ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало президентът неколкократно заяви, че най-важната цел е предстоящите избори да бъдат честни и прозрачни.

В петък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президентът да спре с безсмислените консултации и незабавно да назначи служебен премиер. 

„Радев подаде оставка, правителството подаде оставка, парламентът не може да работи нормално. Водят се абсолютно безсмислени консултации. Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер“, заяви Борисов. 

От ПП-ДБ в лицето на Николай Денков предположиха, че изборите ще са на 19 април, което значи, че най-рано служебен премиер трябва да бъде назначен на 19 февруари.

Представителите на партията на Слави Трифонов пък посочиха Андрей Гюров и Димитър Главчев като политически оцветените кандидати и настояха, че нито един от двамата не може да бъде посочен за служебен премиер. 

Междувременно, през изминалия уикенд БСП избра нов лидер. Столетница оглави Крум Зарков. На въпроса дали доскорошният президент Румен Радев ще  използва левицата, за да се яви на бъдещите избори, Зарков отвърна: „Румен Радев вече е заявил своя проект и няма политическа логика да се явим заедно на изборите”.

По-рано през изминалата седмица, парламентът прие на второ четене промени в Изборния кодекс. Според измененията в държавите, които не са членки на Европейския съюз могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна. Депутатите приеха още въвеждането на многомандатен район „Чужбина“ да бъде отложено за 1 януари 2028 година.

От ПП-ДБ поискаха държавният глава Илияна Йотова да наложи вето на измененията в закона. 

Източник: БГНЕС    
Йотова консултации служебен премиер
Арестуваха футболист на ЦСКА за шофиране след употреба на алкохол

Арестуваха футболист на ЦСКА за шофиране след употреба на алкохол

„Шамар в лицето" - Тръмп се оплака от шоуто на Bad Bunny на Супербоул

„Шамар в лицето“ - Тръмп се оплака от шоуто на Bad Bunny на Супербоул

Намушкаха възрастен мъж в подлез във Варна, разследват опит за убийство

Намушкаха възрастен мъж в подлез във Варна, разследват опит за убийство

На крачка от историята: Мъск е на път да стане трилионер

На крачка от историята: Мъск е на път да стане трилионер

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

Крум Зарков е новият председател на БСП
Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Съюзник на венецуелския лидер Мария Корина Мачадо е отвлечен

Съюзник на венецуелския лидер Мария Корина Мачадо е отвлечен

Свят Преди 50 минути

Носителката на Нобеловата награда за мир за 2025 г. заяви в социалните мрежи, че Хуан Пабло Гуанипа е бил отвлечен около полунощ от жилищен комплекс в столицата Каракас

Земетресение в граничния район между България и Гърция

Земетресение в граничния район между България и Гърция

България Преди 55 минути

Епицентърът е на 28 км от град Драма, Гърция

Тръмп дава достъп до Зона 51: Конгресмен разследва тайните на НЛО и извънземния живот

Тръмп дава достъп до Зона 51: Конгресмен разследва тайните на НЛО и извънземния живот

Свят Преди 1 час

Американският конгресмен Ерик Бърлисън от щата Мисури разкри, че е поискал и е получил разрешение за достъп до охранявани локации, като Зона 51, които имат десетилетни връзки с НЛО и тайни правителствени проекти

Японската управляваща партия спечели историческо мнозинство на изборите

Японската управляваща партия спечели историческо мнозинство на изборите

Свят Преди 1 час

ЛДП (Либерално-демократическа партия на Япония) и нейният коалиционен партньор, Партията на японското възстановяване (ПЯВ), спечелиха 351 места в 465-членната камара

Делото "Епстийн": Разпитват осъдена на 20 години затвор за трафик на момичета

Делото "Епстийн": Разпитват осъдена на 20 години затвор за трафик на момичета

Свят Преди 1 час

Адвокатите на Гилейн Максуел настояваха Конгресът на САЩ да ѝ предостави правен имунитет, за да даде показания, но законодателите отказаха

Съпругата на Мицотакис пострада при инцидент в Италия, наложила се е операция

Съпругата на Мицотакис пострада при инцидент в Италия, наложила се е операция

Свят Преди 2 часа

Тя е била хоспитализирана в болница в Атина

Започва изплащането на пенсиите за февруари

Започва изплащането на пенсиите за февруари

България Преди 2 часа

То ще завърши на 20 февруари, петък

Среднощни руски атаки взеха нови жертви в Украйна, загинало е и дете

Среднощни руски атаки взеха нови жертви в Украйна, загинало е и дете

Свят Преди 2 часа

Удари са били нанесени срещу Харковска и Одеска област

Голямата грешка с пилешкото филе: Защо месото става сухо и как да го спасите

Голямата грешка с пилешкото филе: Защо месото става сухо и как да го спасите

Любопитно Преди 2 часа

Сочните пилешки филенца са лесни за приготвяне, ако изберете правилното месо

<p>Днес празнуват всички, чиито имена значат &quot;победоносец&quot;</p>

9 февруари: Почитаме мъченик Никифор Антиохийски

Любопитно Преди 3 часа

Какви са традициите и обичаите на този ден:

Бившият медиен магнат Джими Лай ще лежи 20 години в затвора

Бившият медиен магнат Джими Лай ще лежи 20 години в затвора

Свят Преди 3 часа

Срещу него бяха повдигнати две обвинения

Учени възпроизведоха експериментите с електрическа крушка на Едисън, какво откриха

Учени възпроизведоха експериментите с електрическа крушка на Едисън, какво откриха

Любопитно Преди 3 часа

Екип от учени е възпроизвел един от ранните експерименти на Томас Едисън в неговото търсене на начин за създаване на електрическата крушка, но с цел да произведат графен, а не светлина

Мързелив "Наполеон" в чаша за 15 минути - рецепта, която трябва да опитате

Мързелив "Наполеон" в чаша за 15 минути - рецепта, която трябва да опитате

Любопитно Преди 3 часа

Този десерт завладя интернет със своята простота и изискано представяне

Как спортът може да помогне при депресия – научни доказателства

Как спортът може да помогне при депресия – научни доказателства

Любопитно Преди 3 часа

Във всички проучвания е доказано, че упражненията са умерено полезни за лечение на депресия , в сравнение с липсата на лечение

Ето кое е най-мръсното нещо в офиса

Ето кое е най-мръсното нещо в офиса

Любопитно Преди 4 часа

Учените анализирали десетилетия данни от различни континенти, а резултатите били разочароващи

България в топ 4 на ЕС по ръст на доходите: Каква е реалността

България в топ 4 на ЕС по ръст на доходите: Каква е реалността

България Преди 4 часа

