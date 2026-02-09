Ключова политическа седмица: Президентът Йотова провежда последни консултации с партиите

„Държаха се грубо”: Какви са впечатленията на местните за рейнджърите от хижа „Петрохан”

Сняг и дъжд: С какво време ще започне новата седмица

Шест трупа и въпроси без отговор: Какво се крие зад ужаса „Петрохан“

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

Мистерията на „скритите“ пари: Левът е в историята, а липсват 6 милиарда лв.

П резидентът Илияна Йотова продължава консултациите с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

Във вторник, 10 февруари, държавният глава ще разговаря с трите най-малки парламентарни групи преди да обяви решението си кой ще бъде определен за служебен министър-председател.

Общо петима от посочените в „домовата книга“ потенциални кандидати заявиха готовност да оглавят служебно правителство, което да организира и проведе предсрочни избори за Народно събрание. Това са Андрей Гюров от БНБ, зам.-омбудсманът Мария Филипова, шефът на Сметна палата Димитър Главчев, който вече е влизал в тази роля, и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Във вторник, 10 февруари, Йотова ще приеме в президентската институция в 10.00 часа представителите на парламентарната група на "Алианс за права и свободи". За 11.30 часа е насрочена срещата с представителите на групата на ПП МЕЧ, а в 13.00 часа са ПГ на „Величие“.

От проведените до този момент срещи, единствено ПГ на „Възраждане” отказаха да се явят на консултации.

Пред ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало президентът неколкократно заяви, че най-важната цел е предстоящите избори да бъдат честни и прозрачни.

В петък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президентът да спре с безсмислените консултации и незабавно да назначи служебен премиер.

„Радев подаде оставка, правителството подаде оставка, парламентът не може да работи нормално. Водят се абсолютно безсмислени консултации. Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер“, заяви Борисов.

От ПП-ДБ в лицето на Николай Денков предположиха, че изборите ще са на 19 април, което значи, че най-рано служебен премиер трябва да бъде назначен на 19 февруари.

Представителите на партията на Слави Трифонов пък посочиха Андрей Гюров и Димитър Главчев като политически оцветените кандидати и настояха, че нито един от двамата не може да бъде посочен за служебен премиер.

Междувременно, през изминалия уикенд БСП избра нов лидер. Столетница оглави Крум Зарков. На въпроса дали доскорошният президент Румен Радев ще използва левицата, за да се яви на бъдещите избори, Зарков отвърна: „Румен Радев вече е заявил своя проект и няма политическа логика да се явим заедно на изборите”.

По-рано през изминалата седмица, парламентът прие на второ четене промени в Изборния кодекс. Според измененията в държавите, които не са членки на Европейския съюз могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна. Депутатите приеха още въвеждането на многомандатен район „Чужбина“ да бъде отложено за 1 януари 2028 година.

От ПП-ДБ поискаха държавният глава Илияна Йотова да наложи вето на измененията в закона.