Японската управляваща партия спечели историческо мнозинство на изборите

У правляващата Либерално-демократическа партия на Япония (ЛДП) печели повече от две трети от мнозинството в Камарата на представителите (долната камара на японския парламент - Сюгиина) след произведените предсрочни избори на 8 февруари, за пръв път в следвоенната история на страната, предаде Киодо.

Историческата победа, която ще даде значителен тласък на консервативната политическа програма на министър-председателката Санае Такаичи, посочва японската новинарска агенция. Резкият скок в броя на депутатските мандати на ЛДП - от 198 преди изборите до 315 сега, очевидно е благодарение на личната популярност на Такаичи, която ѝ дава възможност да остане на поста си като премиер. Тя встъпи в длъжност през октомври.

ЛДП и нейният коалиционен партньор, Партията на японското възстановяване (ПЯВ), спечелиха 351 места в 465-членната камара.

Изборите нанесоха съкрушителен удар върху новосъздадената основна опозиционна сила - центристката коалиция, което накара нейните съпредседатели Йошихико Нода и Тецуо Сайто да обявят, че може да подадат оставки. Резултатите показаха, че местата на коалицията са спаднали от 167 на 49.

На пресконференция тази сутрин Нода определи резултата като "изключително горчив". Сайто предложи да се избере нов лидер преди специалната парламентарна сесия, която се очаква на 18 февруари.

So it is, the die has been cast.

LDP has won the largest majority in postwar Japan, they are even likely to reach 2/3 majority, which allows them to revise the constitution.



No more excuses of the opposition pulling their leg. LDP will be free to reign as they please. pic.twitter.com/bPhUTXXojK — Rokko🇯🇵🌐💻 ✈︎ (@Msamalam) February 8, 2026

Нода заяви, че трябва да създаде така необходимата организационна структура за набързо създадената коалиция, преди той да се оттегли като лидер.

Преминаването на границата от две трети от мнозинството от 310 места в долната камара означава, че ЛДП може да прокара изменения на Конституцията и закони, дори ако и те бъдат отхвърлени от горната камара, където управляващите остават малцинство.