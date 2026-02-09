Свят

Японската управляваща партия спечели историческо мнозинство на изборите

ЛДП (Либерално-демократическа партия на Япония) и нейният коалиционен партньор, Партията на японското възстановяване (ПЯВ), спечелиха 351 места в 465-членната камара

9 февруари 2026, 09:26
Японската управляваща партия спечели историческо мнозинство на изборите
Източник: БТА/АР

У правляващата Либерално-демократическа партия на Япония (ЛДП) печели повече от две трети от мнозинството в Камарата на представителите (долната камара на японския парламент - Сюгиина) след произведените предсрочни избори на 8 февруари, за пръв път в следвоенната история на страната, предаде Киодо.

Историческата победа, която ще даде значителен тласък на консервативната политическа програма на министър-председателката Санае Такаичи, посочва японската новинарска агенция. Резкият скок в броя на депутатските мандати на ЛДП - от 198 преди изборите до 315 сега, очевидно е благодарение на личната популярност на Такаичи, която ѝ дава възможност да остане на поста си като премиер. Тя встъпи в длъжност през октомври.

ЛДП и нейният коалиционен партньор, Партията на японското възстановяване (ПЯВ), спечелиха 351 места в 465-членната камара.

Изборите нанесоха съкрушителен удар върху новосъздадената основна опозиционна сила - центристката коалиция, което накара нейните съпредседатели Йошихико Нода и Тецуо Сайто да обявят, че може да подадат оставки. Резултатите показаха, че местата на коалицията са спаднали от 167 на 49.

На пресконференция тази сутрин Нода определи резултата като "изключително горчив". Сайто предложи да се избере нов лидер преди специалната парламентарна сесия, която се очаква на 18 февруари.

Нода заяви, че трябва да създаде така необходимата организационна структура за набързо създадената коалиция, преди той да се оттегли като лидер.

Преминаването на границата от две трети от мнозинството от 310 места в долната камара означава, че ЛДП може да прокара изменения на Конституцията и закони, дори ако и те бъдат отхвърлени от горната камара, където управляващите остават малцинство.

Източник: Асен Георгиев, БТА    
ЛДП победа Японски избори Предсрочни избори Санае Такаичи Парламент на Япония Мнозинство от две трети Изменения на конституцията Опозиция Следжвоенна история Консервативна програма
Последвайте ни
Шест трупа и въпроси без отговор: какво се крие зад ужаса „Петрохан“

Шест трупа и въпроси без отговор: какво се крие зад ужаса „Петрохан“

9 февруари: Почитаме мъченик Никифор Антиохийски

9 февруари: Почитаме мъченик Никифор Антиохийски

Близка на убития Ивайло Иванов: Беше невероятен човек с високи ценности

Близка на убития Ивайло Иванов: Беше невероятен човек с високи ценности

Тръмп дава достъп до Зона 51: Конгресмен разследва тайните на НЛО и извънземния живот

Тръмп дава достъп до Зона 51: Конгресмен разследва тайните на НЛО и извънземния живот

Как се плаща за нощен труд

Как се плаща за нощен труд

pariteni.bg
Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

България Преди 29 минути

Ранени бяха петима души, сред които 35-годишната Христина, която почина след месец в кома

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

България Преди 29 минути

Ранени бяха петима души, сред които 35-годишната Христина, която почина след месец в кома

Започва изплащането на пенсиите за февруари

Започва изплащането на пенсиите за февруари

България Преди 1 час

То ще завърши на 20 февруари, петък

Голямата грешка с пилешкото филе: Защо месото става сухо и как да го спасите

Голямата грешка с пилешкото филе: Защо месото става сухо и как да го спасите

Любопитно Преди 1 час

Сочните пилешки филенца са лесни за приготвяне, ако изберете правилното месо

Бившият медиен магнат Джими Лай ще лежи 20 години в затвора

Бившият медиен магнат Джими Лай ще лежи 20 години в затвора

Свят Преди 2 часа

Срещу него бяха повдигнати две обвинения

България посреща Тервел Замфиров след бронза на Зимните олимпийски игри

България посреща Тервел Замфиров след бронза на Зимните олимпийски игри

България Преди 2 часа

Това е първи медал за страната ни от Зимни олимпийски игри от Торино 2006 г., както и общо седми от зимни форуми

Учени възпроизведоха експериментите с електрическа крушка на Едисън, какво откриха

Учени възпроизведоха експериментите с електрическа крушка на Едисън, какво откриха

Любопитно Преди 2 часа

Екип от учени е възпроизвел един от ранните експерименти на Томас Едисън в неговото търсене на начин за създаване на електрическата крушка, но с цел да произведат графен, а не светлина

Мързелив "Наполеон" в чаша за 15 минути - рецепта, която трябва да опитате

Мързелив "Наполеон" в чаша за 15 минути - рецепта, която трябва да опитате

Любопитно Преди 2 часа

Този десерт завладя интернет със своята простота и изискано представяне

<p>Случаят &bdquo;Петрохан&rdquo;: Разплита ли се мистерията, последна информация</p>

Случаят „Петрохан”: Продължават следствените действия след откритите тела на тримата издирвани

България Преди 3 часа

Установено е, че всичките са простреляни

Как спортът може да помогне при депресия – научни доказателства

Как спортът може да помогне при депресия – научни доказателства

Любопитно Преди 3 часа

Във всички проучвания е доказано, че упражненията са умерено полезни за лечение на депресия , в сравнение с липсата на лечение

Ето кое е най-мръсното нещо в офиса

Ето кое е най-мръсното нещо в офиса

Любопитно Преди 3 часа

Учените анализирали десетилетия данни от различни континенти, а резултатите били разочароващи

България в топ 4 на ЕС по ръст на доходите: Каква е реалността

България в топ 4 на ЕС по ръст на доходите: Каква е реалността

България Преди 3 часа

Сняг и дъжд: С какво време ще започне новата седмица

Сняг и дъжд: С какво време ще започне новата седмица

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°

,

Носител на награда „Грами“ посвети песен на убитите протестиращи в Иран

Свят Преди 11 часа

Шервин Хаджипур посвети нова песен на множеството хора, убити в страната му по време на масовите протести срещу режима

,

Освободиха от затвора венецуелски опозиционен лидер, близък до Мария Мачадо

Свят Преди 11 часа

Хуан Пабло Гуанипа прекара осем месеца зад решетките

Израел обяви мерки за засилване на контрола над Западния бряг

Израел обяви мерки за засилване на контрола над Западния бряг

Свят Преди 12 часа

Територията, която Израел окупира от 1967 г., би съставлявала най-голямата част от бъдещата палестинска държава, но много хора от религиозното дясно я считат за израелска земя

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Рокля с характер: изборът на Меган Маркъл за гала вечер в Лос Анджелис

Edna.bg

На 9 февруари почитаме Свети мъченик Никифор – кои имена празнуват

Edna.bg

Тервел разкри какво му е помогнало за медала

Gong.bg

Отбори от Западна Европа следят халф на Левски

Gong.bg

Продължава разследването по случая „Петрохан”

Nova.bg

Приятелка на убития Ивайло Иванов: Той беше невероятен човек с изключително високи ценности

Nova.bg