Голямата грешка с пилешкото филе: Защо месото става сухо и как да го спасите

С очните пилешки филенца са лесни за приготвяне, ако изберете правилното месо. Струва си да избягвате често срещани грешки, които само изсушават месото и го правят безвкусно.

Купете правилното пилешко филе

Пилешкото филе е една от най-консумираните храни, богато е на протеини, ниско съдържание на мазнини и изключително универсално в готвенето.

Тъй като пилешките филета са с ниско съдържание на мазнини, те могат да се окажат сухи при готвене. Това може да се дължи на препичане на пилешките филета.

Индустриално отглежданите пилешки гърди не са еднакви. И в зависимост от опаковката, която купувате, може да изберете птица с много ниско качество.

Много конвенционални масово произвеждани пилешки гърди могат да бъдат мариновани в солена вода. Това помага на пилешките гърди да изглеждат по-сочни и добавя тегло към опаковката.

Вместо обикновено пилешко месо без кожа и кости, потърсете охладени версии на същото месо. Те се охлаждат със студен циркулиращ въздух в продължение на няколко часа, което помага да се запази свежестта и вкусът.

Как да приготвим сочно филе

След като охладите пилешкото филе, подсушете го с кухненска хартия и овкусете по ваш вкус.

Загрейте фурната и оставете пилето да се „загрее“ до стайна температура. Това ще помогне на пилето да се сготви по-равномерно по време на готвене.

Гответе пилешкото филе върху тава за печене за около 20 минути (времето за готвене зависи от размера на пилето).

Проверете температурата в най-дебелата част на филето и след като достигне 74°C , го извадете от фурната, покрийте и оставете да престои 5-10 минути. През това време то ще абсорбира добре парата, циркулираща около месото.

Грешки при готвене, които да избягвате

Основните причини, поради които пилешките филета стават сухи, са свързани с неправилно готвене или неподходяща температура. Ето подробен анализ: