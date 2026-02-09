Любопитно

Голямата грешка с пилешкото филе: Защо месото става сухо и как да го спасите

Сочните пилешки филенца са лесни за приготвяне, ако изберете правилното месо

9 февруари 2026, 08:03
Голямата грешка с пилешкото филе: Защо месото става сухо и как да го спасите
Източник: iStock

С очните пилешки филенца са лесни за приготвяне, ако изберете правилното месо. Струва си да избягвате често срещани грешки, които само изсушават месото и го правят безвкусно.

Купете правилното пилешко филе

Пилешкото филе е една от най-консумираните храни, богато е на протеини, ниско съдържание на мазнини и изключително универсално в готвенето.

Тъй като пилешките филета са с ниско съдържание на мазнини, те могат да се окажат сухи при готвене. Това може да се дължи на препичане на пилешките филета.

Най-вкусните рецепти от турската кухня
20 снимки
турска храна
турска храна
турска храна
турска храна

Индустриално отглежданите пилешки гърди не са еднакви. И в зависимост от опаковката, която купувате, може да изберете птица с много ниско качество.

Много конвенционални масово произвеждани пилешки гърди могат да бъдат мариновани в солена вода. Това помага на пилешките гърди да изглеждат по-сочни и добавя тегло към опаковката.

Вместо обикновено пилешко месо без кожа и кости, потърсете охладени версии на същото месо. Те се охлаждат със студен циркулиращ въздух в продължение на няколко часа, което помага да се запази свежестта и вкусът.

Традиционни ястия от най-калоричната кухня в света
17 снимки
вечеря морска храна
риба сьомга храна
индийско хапване храна
вредна храна

Как да приготвим сочно филе

След като охладите пилешкото филе, подсушете го с кухненска хартия и овкусете по ваш вкус.

Загрейте фурната и оставете пилето да се „загрее“ до стайна температура. Това ще помогне на пилето да се сготви по-равномерно по време на готвене.

Гответе пилешкото филе върху тава за печене за около 20 минути (времето за готвене зависи от размера на пилето).

Проверете температурата в най-дебелата част на филето и след като достигне 74°C , го извадете от фурната, покрийте и оставете да престои 5-10 минути. През това време то ще абсорбира добре парата, циркулираща около месото.

7 вкусни и питателни ястия от индийската кухня
6 снимки
hrana
hrana
hrana
hrana

Грешки при готвене, които да избягвате

Основните причини, поради които пилешките филета стават сухи, са свързани с неправилно готвене или неподходяща температура. Ето подробен анализ:

  • преваряване/преварване - филетата съдържат малко мазнини, така че лесно изсъхват
  • без марината - сухотата може да се намали чрез мариноване на гърдите за поне 30 минути
  • неравномерна дебелина - тънките краища са препечени, а дебелата среда остава сурова или е препечена при опит за готвене
  • използване на грешен метод за термична обработка - варенето във вода без подправки и мазнина извлича влагата от гърдите. По-добре е да се пържи с малко количество олио или да се пече в сос
Източник: rbc.ua    
Сочни пилешки филета Приготвяне на пилешко Грешки при готвене Избор на месо Мариноване Температура за готвене Печене във фурна Сухо пилешко Съвети за готвене Качествено пилешко филе
Последвайте ни

По темата

Случаят „Петрохан”: Продължават следствените действия след откритите тела на тримата издирвани

Случаят „Петрохан”: Продължават следствените действия след откритите тела на тримата издирвани

9 февруари: Почитаме мъченик Никифор Антиохийски

9 февруари: Почитаме мъченик Никифор Антиохийски

Близка на убития Ивайло Иванов: Беше невероятен човек с високи ценности

Близка на убития Ивайло Иванов: Беше невероятен човек с високи ценности

Среднощни руски атаки взеха нови жертви в Украйна, загинало е и дете

Среднощни руски атаки взеха нови жертви в Украйна, загинало е и дете

Как се плаща за нощен труд

Как се плаща за нощен труд

pariteni.bg
Stellantis сменя фокуса от EV към ДВГ и хибриди

Stellantis сменя фокуса от EV към ДВГ и хибриди

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Намушкаха 80-годишен мъж в подлез във Варна, с опасност за живота е

Намушкаха 80-годишен мъж в подлез във Варна, с опасност за живота е

България Преди 22 минути

Става дума за опит за убийство, а не за грабеж, съобщиха източници от разследването

Съпругата на Мицотакис пострада при инцидент в Италия, наложила се е операция

Съпругата на Мицотакис пострада при инцидент в Италия, наложила се е операция

Свят Преди 38 минути

Тя е била хоспитализирана в болница в Атина

България посреща Тервел Замфиров след бронза на Зимните олимпийски игри

България посреща Тервел Замфиров след бронза на Зимните олимпийски игри

България Преди 2 часа

Това е първи медал за страната ни от Зимни олимпийски игри от Торино 2006 г., както и общо седми от зимни форуми

Учени възпроизведоха експериментите с електрическа крушка на Едисън, какво откриха

Учени възпроизведоха експериментите с електрическа крушка на Едисън, какво откриха

Любопитно Преди 2 часа

Екип от учени е възпроизвел един от ранните експерименти на Томас Едисън в неговото търсене на начин за създаване на електрическата крушка, но с цел да произведат графен, а не светлина

Мързелив "Наполеон" в чаша за 15 минути - рецепта, която трябва да опитате

Мързелив "Наполеон" в чаша за 15 минути - рецепта, която трябва да опитате

Любопитно Преди 2 часа

Този десерт завладя интернет със своята простота и изискано представяне

Ето кое е най-мръсното нещо в офиса

Ето кое е най-мръсното нещо в офиса

Любопитно Преди 2 часа

Учените анализирали десетилетия данни от различни континенти, а резултатите били разочароващи

България в топ 4 на ЕС по ръст на доходите: Каква е реалността

България в топ 4 на ЕС по ръст на доходите: Каква е реалността

България Преди 2 часа

Сняг и дъжд: С какво време ще започне новата седмица

Сняг и дъжд: С какво време ще започне новата седмица

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°

,

Носител на награда „Грами“ посвети песен на убитите протестиращи в Иран

Свят Преди 10 часа

Шервин Хаджипур посвети нова песен на множеството хора, убити в страната му по време на масовите протести срещу режима

,

Освободиха от затвора венецуелски опозиционен лидер, близък до Мария Мачадо

Свят Преди 10 часа

Хуан Пабло Гуанипа прекара осем месеца зад решетките

Израел обяви мерки за засилване на контрола над Западния бряг

Израел обяви мерки за засилване на контрола над Западния бряг

Свят Преди 11 часа

Територията, която Израел окупира от 1967 г., би съставлявала най-голямата част от бъдещата палестинска държава, но много хора от религиозното дясно я считат за израелска земя

,

Украйна ще открие 10 центъра за износ на оръжие в Европа през 2026 г.

Свят Преди 11 часа

Това обяви украинският президент Володимир Зеленски

Иран арестува трима реформисти, включително лидера на "Реформаторски фронт"

Иран арестува трима реформисти, включително лидера на "Реформаторски фронт"

Свят Преди 12 часа

Македонски певец бе отвлечен в Белград, похитителите искали 20 000 евро

Македонски певец бе отвлечен в Белград, похитителите искали 20 000 евро

Свят Преди 12 часа

След подаден сигнал полицията е предприела мащабна операция и преследване, което преминало през Нови Белград и продължило по магистралата в посока Шид

,

Десетки хиляди бяха евакуирани в Мароко заради бурята „Марта“

Свят Преди 13 часа

Над 154 000 души в северните марокански провинции бяха засегнати от бурята

,

Съмнения за плейбек: Изпълнението на Марая Кери на Олимпиадата повдигна множество въпроси

Любопитно Преди 13 часа

Изпълнението ѝ на „Volare“ раздели мненията и предизвика реакции онлайн

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

На 9 февруари почитаме Свети мъченик Никифор – кои имена празнуват

Edna.bg

Дневен хороскоп за 9 февруари, понеделник

Edna.bg

Арбелоа: Ако някой може да надмине Роналдо, това е Мбапе

Gong.bg

Сиатъл Сийхоукс премаза и взе реванш от Ню Ингланд Пейтриътс за втората си титла от Супербоул

Gong.bg

Продължава разследването по случая „Петрохан”

Nova.bg

Иван Иванов: Случаят „Петрохан“ е разширено меланхолно самоубийство

Nova.bg