Любопитно

Кристо Стоичков е победителят във „Вече играеш… Стоичков“

Лично Христо Стоичков съобщи името му в деня на своя 60-и юбилей

9 февруари 2026, 10:03
Кристо Стоичков е победителят във „Вече играеш… Стоичков“

А ктьорът Кристо Стоичков ще влезе в образа на легендарната осмица, която прослави България по целия свят и постигна най-големите футболни успехи. Силни емоции разтърсиха Христо Стоичков по време на финала на документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“ навръх 60-ия му юбилей.

Оригиналният формат проследи кастинга за избор на актьор за главната роля в предстоящия биографичен филм, а лично световно признатият български футболист обяви името му. 

Кристо Стоичков е роден в Тарагона, Испания, в близост до Барселона. Той е на 28 години и носи това име по желание на баща си – голям почитател на футболната ни легенда.

„Когато видях Кристо, видях себе си – не като футболист, а като едно момче с мечта. А това е най-важното за този филм“, сподели Христо Стоичков. 

„Търсехме актьор, който да носи комплексността на Христо Стоичков – не само външно, а като присъствие, характер и излъчване. Кристо съчетава визия, харизма и актьорски качества, които ни убедиха, че той може да понесе тежестта на тази роля“, допълва режисьорът Мартин Макариев. 

До финала достигнаха талантливите Даниел Върбанов, Йордан Цолов, Кристо Стоичков и Петър Петров-Перо, които преминаха успешно през всички изпитания. Кристо и Петър влязоха в пряка актьорска битка, като представиха пред публика на живо своето „Писмо до младия Стоичков“ – задача, която беше решаваща за избора на победител. Христо Стоичков не скри сълзите си при представянето на последните задачи на кандидатите. Българският футболист се върна към разтърсващи моменти от своя живот.

С помощта на компетентното жури в лицето на Мартин Макариев, Аня Пенчева и Владимир Памуков и с подкрепата на проф. Ивайло Христов, Христо Стоичков обяви своето решение – победител е Кристо Стоичков.

Финалът на документалното риалити се превърна в истински празник за футболната ни легенда. Актрисата Луиза Григорова-Макариев се присъедини към водещия на формата Александър Сано за официалната церемония, на която стана ясно името на победителя. Със специални поздрави на сцената излязоха обичаният водещ Димитър Рачков, балканската музикална звезда Горан Брегович и неговият оркестър и холивудският ко-продуцент на „Стоичков – Филмът“ – Ноли Мола.

Премиерата на „Стоичков – Филмът“ е планирана за края на 2027 г., а амбициите на екипа са мащабният кино проект да се превърне в събитие, което ще вълнува цялата страна през следващите години и ще остави следа на международната сцена. Проектът е подкрепен от Winbet.

Последвайте ни
Арестуваха футболист на ЦСКА за шофиране след употреба на алкохол

Арестуваха футболист на ЦСКА за шофиране след употреба на алкохол

„Шамар в лицето“ - Тръмп се оплака от шоуто на Bad Bunny на Супербоул

„Шамар в лицето“ - Тръмп се оплака от шоуто на Bad Bunny на Супербоул

Намушкаха възрастен мъж в подлез във Варна, разследват опит за убийство

Намушкаха възрастен мъж в подлез във Варна, разследват опит за убийство

На крачка от историята: Мъск е на път да стане трилионер

На крачка от историята: Мъск е на път да стане трилионер

Как да оспорите високата си сметка: Пълно ръководство за потребители

Как да оспорите високата си сметка: Пълно ръководство за потребители

pariteni.bg
Край на EV тревогите: Новата батерия на CATL издържа почти 2 млн. км

Край на EV тревогите: Новата батерия на CATL издържа почти 2 млн. км

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Мистерията на &bdquo;скритите&ldquo; пари: Липсват 6 милиарда лв.</p>

Мистерията на „скритите“ пари: Левът е в историята, а липсват 6 милиарда лв.

България Преди 21 минути

От 1 февруари еврото официално е единственият господар в портфейлите ни, но данните на БНБ разкриват любопитен парадокс

Съюзник на венецуелския лидер Мария Корина Мачадо е отвлечен

Съюзник на венецуелския лидер Мария Корина Мачадо е отвлечен

Свят Преди 51 минути

Носителката на Нобеловата награда за мир за 2025 г. заяви в социалните мрежи, че Хуан Пабло Гуанипа е бил отвлечен около полунощ от жилищен комплекс в столицата Каракас

Жена пострада при катастрофа в Шумен

Жена пострада при катастрофа в Шумен

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на кръстовището на ул. "Университетска" и ул. "Марица"

Тръмп дава достъп до Зона 51: Конгресмен разследва тайните на НЛО и извънземния живот

Тръмп дава достъп до Зона 51: Конгресмен разследва тайните на НЛО и извънземния живот

Свят Преди 1 час

Американският конгресмен Ерик Бърлисън от щата Мисури разкри, че е поискал и е получил разрешение за достъп до охранявани локации, като Зона 51, които имат десетилетни връзки с НЛО и тайни правителствени проекти

Японската управляваща партия спечели историческо мнозинство на изборите

Японската управляваща партия спечели историческо мнозинство на изборите

Свят Преди 1 час

ЛДП (Либерално-демократическа партия на Япония) и нейният коалиционен партньор, Партията на японското възстановяване (ПЯВ), спечелиха 351 места в 465-членната камара

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

България Преди 1 час

Ранени бяха петима души, сред които 35-годишната Христина, която почина след месец в кома

Делото "Епстийн": Разпитват осъдена на 20 години затвор за трафик на момичета

Делото "Епстийн": Разпитват осъдена на 20 години затвор за трафик на момичета

Свят Преди 1 час

Адвокатите на Гилейн Максуел настояваха Конгресът на САЩ да ѝ предостави правен имунитет, за да даде показания, но законодателите отказаха

Шест трупа и въпроси без отговор: Какво се крие зад ужаса „Петрохан“

Шест трупа и въпроси без отговор: Какво се крие зад ужаса „Петрохан“

България Преди 1 час

Близка на убития Ивайло Иванов: Беше невероятен човек с високи ценности

Близка на убития Ивайло Иванов: Беше невероятен човек с високи ценности

България Преди 2 часа

Милена Малинова изрази категорично несъгласие с част от версиите, които се обсъждат в публичното пространство след трагедията

Съпругата на Мицотакис пострада при инцидент в Италия, наложила се е операция

Съпругата на Мицотакис пострада при инцидент в Италия, наложила се е операция

Свят Преди 2 часа

Тя е била хоспитализирана в болница в Атина

Среднощни руски атаки взеха нови жертви в Украйна, загинало е и дете

Среднощни руски атаки взеха нови жертви в Украйна, загинало е и дете

Свят Преди 2 часа

Удари са били нанесени срещу Харковска и Одеска област

Голямата грешка с пилешкото филе: Защо месото става сухо и как да го спасите

Голямата грешка с пилешкото филе: Защо месото става сухо и как да го спасите

Любопитно Преди 2 часа

Сочните пилешки филенца са лесни за приготвяне, ако изберете правилното месо

<p>Днес празнуват всички, чиито имена значат &quot;победоносец&quot;</p>

9 февруари: Почитаме мъченик Никифор Антиохийски

Любопитно Преди 3 часа

Какви са традициите и обичаите на този ден:

Бившият медиен магнат Джими Лай ще лежи 20 години в затвора

Бившият медиен магнат Джими Лай ще лежи 20 години в затвора

Свят Преди 3 часа

Срещу него бяха повдигнати две обвинения

България посреща Тервел Замфиров след бронза на Зимните олимпийски игри

България посреща Тервел Замфиров след бронза на Зимните олимпийски игри

България Преди 3 часа

Това е първи медал за страната ни от Зимни олимпийски игри от Торино 2006 г., както и общо седми от зимни форуми

Учени възпроизведоха експериментите с електрическа крушка на Едисън, какво откриха

Учени възпроизведоха експериментите с електрическа крушка на Едисън, какво откриха

Любопитно Преди 3 часа

Екип от учени е възпроизвел един от ранните експерименти на Томас Едисън в неговото търсене на начин за създаване на електрическата крушка, но с цел да произведат графен, а не светлина

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

С бански и с ботуши: Мария Игнатова и морето без сезон

Edna.bg

Рокля с характер: изборът на Меган Маркъл за гала вечер в Лос Анджелис

Edna.bg

Нони Мадуеке спечели борбата за Betano Играч на 24-ия кръг на Висшата лига!

Gong.bg

Звезда от Милано - Кортина: Направи го, дори и да умреш

Gong.bg

Земетресение край българо-гръцката граница

Nova.bg

Кърваво нападение във Варна: Мъж е намушкан многократно и е с опасност за живота

Nova.bg