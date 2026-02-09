Кристо Стоичков е победителят във „Вече играеш… Стоичков“

А ктьорът Кристо Стоичков ще влезе в образа на легендарната осмица, която прослави България по целия свят и постигна най-големите футболни успехи. Силни емоции разтърсиха Христо Стоичков по време на финала на документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“ навръх 60-ия му юбилей.

Оригиналният формат проследи кастинга за избор на актьор за главната роля в предстоящия биографичен филм, а лично световно признатият български футболист обяви името му.

Кристо Стоичков е роден в Тарагона, Испания, в близост до Барселона. Той е на 28 години и носи това име по желание на баща си – голям почитател на футболната ни легенда.

„Когато видях Кристо, видях себе си – не като футболист, а като едно момче с мечта. А това е най-важното за този филм“, сподели Христо Стоичков.

„Търсехме актьор, който да носи комплексността на Христо Стоичков – не само външно, а като присъствие, характер и излъчване. Кристо съчетава визия, харизма и актьорски качества, които ни убедиха, че той може да понесе тежестта на тази роля“, допълва режисьорът Мартин Макариев.

До финала достигнаха талантливите Даниел Върбанов, Йордан Цолов, Кристо Стоичков и Петър Петров-Перо, които преминаха успешно през всички изпитания. Кристо и Петър влязоха в пряка актьорска битка, като представиха пред публика на живо своето „Писмо до младия Стоичков“ – задача, която беше решаваща за избора на победител. Христо Стоичков не скри сълзите си при представянето на последните задачи на кандидатите. Българският футболист се върна към разтърсващи моменти от своя живот.

С помощта на компетентното жури в лицето на Мартин Макариев, Аня Пенчева и Владимир Памуков и с подкрепата на проф. Ивайло Христов, Христо Стоичков обяви своето решение – победител е Кристо Стоичков.

Финалът на документалното риалити се превърна в истински празник за футболната ни легенда. Актрисата Луиза Григорова-Макариев се присъедини към водещия на формата Александър Сано за официалната церемония, на която стана ясно името на победителя. Със специални поздрави на сцената излязоха обичаният водещ Димитър Рачков, балканската музикална звезда Горан Брегович и неговият оркестър и холивудският ко-продуцент на „Стоичков – Филмът“ – Ноли Мола.

Премиерата на „Стоичков – Филмът“ е планирана за края на 2027 г., а амбициите на екипа са мащабният кино проект да се превърне в събитие, което ще вълнува цялата страна през следващите години и ще остави следа на международната сцена. Проектът е подкрепен от Winbet.