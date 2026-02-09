Любопитно

Екип от учени е възпроизвел един от ранните експерименти на Томас Едисън в неговото търсене на начин за създаване на електрическата крушка, но с цел да произведат графен, а не светлина

9 февруари 2026, 07:10
Учени възпроизведоха експериментите с електрическа крушка на Едисън, какво откриха
Е кип от учени е възпроизвел един от ранните експерименти на Томас Едисън в неговото търсене на начин за създаване на електрическата крушка, но с цел да произведат графен, а не светлина. Те са успели и смятат, че Едисън също може да е създал този чудесен материал, макар че по онова време не е имал възможността да разпознае неговите забележителни свойства.

Въпреки че Едисън сега е широко възприеман като злодей в битката му с бившия служител Никола Тесла за това какъв тип ток да се използва за националната електропреносна мрежа на САЩ – до голяма степен поради подхода му към интелектуалната собственост – той някога е бил голям герой. 

Други са правили лампи с нажежаема жичка преди Едисън, но животът на тези ранни опити е бил твърде кратък или токът е бил твърде висок, за да се конкурират с газа или петрола. 

Експериментите на Едисън (или може би по-точно на неговия екип) с широк набор от нишки и методи за отстраняване на сажди се превърнаха в легенда, както е показано в неговия цитат : „Постигнах много резултати! Знам хиляди неща, които няма да работят.“

Много по-скоро Лукас Еди е бил на подобно търсене като докторант в университета Райс. „Разработвах начини за масово производство на графен с леснодостъпни и евтини материали“, каза той в изявление . 

Графенът, двуизмерна форма на шестоъгълно подреден въглерод, вече се използва в експерименти по квантова физика и се очаква да намери приложения в суперкомпютрите и съхранението на енергия. Работа, демонстрираща електрическите му възможности, спечели Нобелова награда за физика за 2010 г.

Турбостатичният графен, една от няколкото му форми, в момента се произвежда чрез подаване на напрежение върху резистор на въглеродна основа и изисква нагряване до поне 2000°C (3600°F). Еди се надяваше да намери по-евтин вариант от настоящите механизми за това, които са доста сложни.

„Разглеждах всичко - от електродъгови заваръчни апарати, които бяха по-ефективни от всичко, което някога бях построил, до дървета, ударени от мълния, които бяха напълно задънени улици“, каза той. „Опитвах се да разбера най-малкото и най-лесно оборудване, което може да се използва за импулсно джаулово нагряване, и си спомних, че ранните електрически крушки често използваха въглеродни нишки.“

Един колега от лабораторията го нарече „моментът на електрическата крушка на Еди“ и както обикновено показва символът от анимационните филми, това му осигури решението. Оригиналните електрически крушки на Едисън работеха чрез нагряване на нишката до 2300°C, така че тя да свети, а неговите патентни заявки описваха процеса подробно.

Впоследствие въглеродните нишки на Едисън били заменени с волфрамови и когато Еди се опитал да купи оригинални, доставчиците се опитали да му продадат металната версия. „Но най-накрая намерих малък магазин за произведения на изкуството в Ню Йорк, който продавал занаятчийски крушки в стил Едисън“, казал той. Ура за хипстърите! Крушките дори използвали японски бамбук за нишката, както направил Едисън.

Като оставял светлината включена само за 20 секунди, Еди успял да промени цвета на нишката от сив на сребрист. Ако Едисън бил любопитен за подобна трансформация, щел би да се затрудни да разбере продукта. С помощта на Раманова спектроскопия, изобретена по времето, когато Едисън починал, обаче, Еди идентифицирал веществото, показвайки, че части от нишката вече са графен.

Еди и неговите съавтори предполагат, че крушки тип Едисън биха могли да се използват за по-лесно изучаване на начина, по който се произвежда графенът при постоянни напрежения и как се образуват дефекти в него.

Едисън не запазил експерименталните си електрически крушки за поколенията, но записал, че първият му тест е продължил 13 часа. През това време всеки въглерод, първоначално превърнат в графен, почти сигурно би се превърнал в графит. Дори ако Едисон е знаел какво да търси и как да го тества, той би намерил графен само ако е спрял експеримента рано. 

Въпреки това, професор Джеймс Тур, в чиято лаборатория е работил Еди, казва: „Да възпроизведем това, което Томас Едисън е направил, с инструментите и знанията, които имаме сега, е много вълнуващо. Откритието, че е могъл да произведе графен, вдъхва любопитство относно другата информация, скрита в исторически експерименти. Какви въпроси биха задали нашите научни предци, ако можеха да се присъединят към нас в лабораторията днес? На какви въпроси можем да отговорим, когато преразгледаме работата им през съвременна призма?“

Източник: iflscience    
