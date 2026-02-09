България

Близка на убития Ивайло Иванов: Беше невероятен човек с високи ценности

Милена Малинова изрази категорично несъгласие с част от версиите, които се обсъждат в публичното пространство след трагедията

9 февруари 2026, 08:44
М илена Малинова, дългогодишна приятелка на една от жертвите при случая „Петрохан” - Ивайло Иванов, разказа в ефира на „Здравей, България” за неговата личност и избора му да заживее в планината. Тя изрази категорично несъгласие с част от версиите, които се обсъждат в публичното пространство след трагедията.

Кой е бил Ивайло Иванов

Малинова познава Иванов от ученическите и студентските години. Тя го описа като „многостранно развита личност” с „богата обща култура”. По думите ѝ той е имал „много добра кариера” като адвокат, но в определен момент сърцето му е надделяло и той е решил да се занимава с нещата, които обича - природата и планината. „Той е живял в Америка, живял е в Япония, живял е в Мексико”, поясни тя, допълвайки, че Иванов е бил човек, на когото може да се разчита на 100%.

Като еколог по образование, Малинова заяви, че разбира конфликта между „хората, които искат да вземат каквото могат от гората, и тези, които искат да я защитят”. Тя е убедена, че Ивайло Иванов и неговите спътници са искали да защитят гората „със сърце и душа”.

Относно версията за „затворено общество с елементи на секта”, приятелката на убития беше категорична: „Познавайки Ивайло, не мога да си представя, че той би участвал в някаква йерархична група”. Тя определи като „пълен абсурд” и твърденията за „педофилска нишка”. 

Милена Малинова сподели, че след нейния емоционален пост в социалните мрежи с нея са се свързали много хора, включително майката на едно от момчетата. Малинова цитира и друго момиче, което е било в хижата и е споделило, че там е било „много приятно” и са си изкарали добре.

Вижте повече във видеото горе.

Източник: NOVA    
