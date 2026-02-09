България

Мистерията на „скритите“ пари: Левът е в историята, а липсват 6 милиарда лв.

От 1 февруари еврото официално е единственият господар в портфейлите ни, но данните на БНБ разкриват любопитен парадокс

9 февруари 2026, 10:25
Ключова политическа седмица: Президентът Йотова провежда последни консултации с партиите

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

Шест трупа и въпроси без отговор: Какво се крие зад ужаса „Петрохан“

Близка на убития Ивайло Иванов: Беше невероятен човек с високи ценности

България посреща Тервел Замфиров след бронза на Зимните олимпийски игри

Случаят „Петрохан”: Продължават следствените действия след откритите тела на тримата издирвани

Сняг и дъжд: С какво време ще започне новата седмица

„Държаха се грубо”: Какви са впечатленията на местните за рейнджърите от хижа „Петрохан”

Б ългария влезе в нова ера. От началото на този месец левът вече не е законно платежно средство и с него не можем да си купим дори хляб. Въпреки това, по най-нови данни на централната банка към 6 февруари 2026 г., у нас все още „циркулират“ внушителните 5,9 милиарда лева, става ясно от официално съобщение на Българска народна банка (БНБ).

Къде са парите?

Макар че държавата е успяла да изтегли цели 81% от наличните левове спрямо началото на миналата година, близо 6 милиарда все още стоят някъде „навън“. Тези пари вероятно се намират в лични сейфове, в забравени портфейли или пословичните „бели пари за черни дни“ под дюшека.

Парадоксът е, че към днешна дата тези милиарди са на практика неизползваеми в търговската мрежа. В същото време, икономиката ни вече е залята от над 6,7 милиарда евро под формата на банкноти и монети, които осигуряват нормалното пазаруване и разплащания.

Какво да правим, ако все още намираме левове?

Ако сте част от хората, които държат част от тези „скрити“ милиарди, не изпадайте в паника, но не бавете и действията си. Ето какво трябва да знаете:

Магазините вече не ги приемат: От 1 февруари никой търговец няма право да приеме старата валута.

Банките и пощите са вашето място: Те ще продължат да обменят левове за евро безплатно в рамките на определен срок (обикновено 6 месеца след въвеждането).

БНБ е вечна: Ако намерите стара банкнота след 10 години, Българската народна банка ще я обмени безсрочно и без такса.

Процесът по прехода към новата валута върви по план, съобщават институциите. А докато свикваме с новите монети, остава въпросът колко време ще отнеме на тези последни 6 милиарда лева да излязат от „нелегалност“ и да се превърнат в използваемо евро.

Крум Зарков е новият председател на БСП
Крум Зарков е новият председател на БСП

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Кристо Стоичков е победителят във „Вече играеш… Стоичков“

Кристо Стоичков е победителят във „Вече играеш… Стоичков“

Лично Христо Стоичков съобщи името му в деня на своя 60-и юбилей

Съюзник на венецуелския лидер Мария Корина Мачадо е отвлечен

Съюзник на венецуелския лидер Мария Корина Мачадо е отвлечен

Носителката на Нобеловата награда за мир за 2025 г. заяви в социалните мрежи, че Хуан Пабло Гуанипа е бил отвлечен около полунощ от жилищен комплекс в столицата Каракас

Жена пострада при катастрофа в Шумен

Жена пострада при катастрофа в Шумен

Инцидентът е станал на кръстовището на ул. "Университетска" и ул. "Марица"

Тръмп дава достъп до Зона 51: Конгресмен разследва тайните на НЛО и извънземния живот

Тръмп дава достъп до Зона 51: Конгресмен разследва тайните на НЛО и извънземния живот

Американският конгресмен Ерик Бърлисън от щата Мисури разкри, че е поискал и е получил разрешение за достъп до охранявани локации, като Зона 51, които имат десетилетни връзки с НЛО и тайни правителствени проекти

Японската управляваща партия спечели историческо мнозинство на изборите

Японската управляваща партия спечели историческо мнозинство на изборите

ЛДП (Либерално-демократическа партия на Япония) и нейният коалиционен партньор, Партията на японското възстановяване (ПЯВ), спечелиха 351 места в 465-членната камара

Делото "Епстийн": Разпитват осъдена на 20 години затвор за трафик на момичета

Делото "Епстийн": Разпитват осъдена на 20 години затвор за трафик на момичета

Адвокатите на Гилейн Максуел настояваха Конгресът на САЩ да ѝ предостави правен имунитет, за да даде показания, но законодателите отказаха

Съпругата на Мицотакис пострада при инцидент в Италия, наложила се е операция

Съпругата на Мицотакис пострада при инцидент в Италия, наложила се е операция

Тя е била хоспитализирана в болница в Атина

Започва изплащането на пенсиите за февруари

Започва изплащането на пенсиите за февруари

То ще завърши на 20 февруари, петък

Среднощни руски атаки взеха нови жертви в Украйна, загинало е и дете

Среднощни руски атаки взеха нови жертви в Украйна, загинало е и дете

Удари са били нанесени срещу Харковска и Одеска област

Голямата грешка с пилешкото филе: Защо месото става сухо и как да го спасите

Голямата грешка с пилешкото филе: Защо месото става сухо и как да го спасите

Сочните пилешки филенца са лесни за приготвяне, ако изберете правилното месо

<p>Днес празнуват всички, чиито имена значат &quot;победоносец&quot;</p>

9 февруари: Почитаме мъченик Никифор Антиохийски

Какви са традициите и обичаите на този ден:

Бившият медиен магнат Джими Лай ще лежи 20 години в затвора

Бившият медиен магнат Джими Лай ще лежи 20 години в затвора

Срещу него бяха повдигнати две обвинения

Учени възпроизведоха експериментите с електрическа крушка на Едисън, какво откриха

Учени възпроизведоха експериментите с електрическа крушка на Едисън, какво откриха

Екип от учени е възпроизвел един от ранните експерименти на Томас Едисън в неговото търсене на начин за създаване на електрическата крушка, но с цел да произведат графен, а не светлина

Мързелив "Наполеон" в чаша за 15 минути - рецепта, която трябва да опитате

Мързелив "Наполеон" в чаша за 15 минути - рецепта, която трябва да опитате

Този десерт завладя интернет със своята простота и изискано представяне

Как спортът може да помогне при депресия – научни доказателства

Как спортът може да помогне при депресия – научни доказателства

Във всички проучвания е доказано, че упражненията са умерено полезни за лечение на депресия , в сравнение с липсата на лечение

Ето кое е най-мръсното нещо в офиса

Ето кое е най-мръсното нещо в офиса

Учените анализирали десетилетия данни от различни континенти, а резултатите били разочароващи

