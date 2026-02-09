Мистерията на „скритите“ пари: Левът е в историята, а липсват 6 милиарда лв.

„Държаха се грубо”: Какви са впечатленията на местните за рейнджърите от хижа „Петрохан”

Б ългария влезе в нова ера. От началото на този месец левът вече не е законно платежно средство и с него не можем да си купим дори хляб. Въпреки това, по най-нови данни на централната банка към 6 февруари 2026 г., у нас все още „циркулират“ внушителните 5,9 милиарда лева, става ясно от официално съобщение на Българска народна банка (БНБ).

(Във видеото: „Еврото – въпроси и отговори”: Може ли рестото да има колекционерска стойност)

Къде са парите?

Макар че държавата е успяла да изтегли цели 81% от наличните левове спрямо началото на миналата година, близо 6 милиарда все още стоят някъде „навън“. Тези пари вероятно се намират в лични сейфове, в забравени портфейли или пословичните „бели пари за черни дни“ под дюшека.

Парадоксът е, че към днешна дата тези милиарди са на практика неизползваеми в търговската мрежа. В същото време, икономиката ни вече е залята от над 6,7 милиарда евро под формата на банкноти и монети, които осигуряват нормалното пазаруване и разплащания.

Какво да правим, ако все още намираме левове?

Ако сте част от хората, които държат част от тези „скрити“ милиарди, не изпадайте в паника, но не бавете и действията си. Ето какво трябва да знаете:

Магазините вече не ги приемат: От 1 февруари никой търговец няма право да приеме старата валута.

Банките и пощите са вашето място: Те ще продължат да обменят левове за евро безплатно в рамките на определен срок (обикновено 6 месеца след въвеждането).

БНБ е вечна: Ако намерите стара банкнота след 10 години, Българската народна банка ще я обмени безсрочно и без такса.

Процесът по прехода към новата валута върви по план, съобщават институциите. А докато свикваме с новите монети, остава въпросът колко време ще отнеме на тези последни 6 милиарда лева да излязат от „нелегалност“ и да се превърнат в използваемо евро.