Съпругата на Мицотакис пострада при инцидент в Италия, наложила се е операция

С ъпругата на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис – Марева Грабовски-Мицотаки, е претърпяла инцидент по време на престоя си в Италия. Тя е била оперирана в болница КАТ в Атина.

Инцидентът е станал в събота, по време на пътуването на двойката до Милано, където те присъстваха на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026. След случилото се Марева Мицотаки е отпътувала за Гърция, за да ѝ бъде оказана медицинска помощ.

Greek PMs Wife Mareva Mitsotaki Injured In Italy https://t.co/XxcX9p8yMy pic.twitter.com/87Lp30AG46 — Greek City Times (@greekcitytimes) February 8, 2026

Лекарите са извършили хирургична интервенция и на двете ѝ ръце. Операцията е била проведена от Емануил Фандридис – директор в Националната здравна служба (NHS) в болница КАТ и ръководител на Клиниката по микрохирургия на ръката и горния крайник.

Според информацията здравословното ѝ състояние остава добро. Тя е настанена в болницата за възстановяване, като министър-председателят е до нея през цялото време, пише Greekcitytimes.

Кириакос Мицотакис е заминал за Милано със съпругата си в петък вечерта и е присъствал на официалната церемония по откриването на Олимпийските игри. По-късно той публикува снимка на двамата от Олимпийския стадион с шеговит надпис: „Този път не вали“, като препратка към дъждовната церемония по откриването на Олимпийските игри в Париж.

Президентът на Италия Серджо Матарела официално обяви откриването на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026 по време на пъстра церемония, която акцентира върху историята, изкуството и модата на страната. По време на събитието обаче не липсваха и политически нюанси и напрежение.

Матарела се появи пред публиката във видео, на което се вижда как пътува из града с един от историческите трамваи на Милано.

Сред официалните гости на церемонията на емблематичния футболен стадион бяха вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар на САЩ Марко Рубио.