България

Жена пострада при катастрофа в Шумен

Инцидентът е станал на кръстовището на ул. "Университетска" и ул. "Марица"

9 февруари 2026, 09:43
Жена пострада при катастрофа в Шумен
Източник: ОД на МВР – Шумен

Ж ена пострада при пътнотранспортно произшествие между две коли в понеделник сутрин на кръстовището на ул. "Университетска" и ул. "Марица" в Шумен, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР Ася Йорданова.

Жена и едногодишната ѝ дъщеря пострадаха при катастрофа в Шуменско

Водачите на двата автомобила в катастрофата са правоспособни. Не са употребили алкохол.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на полицията.

Кола с жена и две деца се обърна край Шумен

Жена, която е шофирала един от автомобилите, участвали в пътнотранспортното произшествие, е в шуменската болница за преглед, очаква да мине рентген, добави Йорданова.

Източник: Кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов    
шумен катастрофа
Последвайте ни
Арестуваха футболист на ЦСКА за шофиране след употреба на алкохол

Арестуваха футболист на ЦСКА за шофиране след употреба на алкохол

„Шамар в лицето“ - Тръмп се оплака от шоуто на Bad Bunny на Супербоул

„Шамар в лицето“ - Тръмп се оплака от шоуто на Bad Bunny на Супербоул

Намушкаха възрастен мъж в подлез във Варна, разследват опит за убийство

Намушкаха възрастен мъж в подлез във Варна, разследват опит за убийство

На крачка от историята: Мъск е на път да стане трилионер

На крачка от историята: Мъск е на път да стане трилионер

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Край на EV тревогите: Новата батерия на CATL издържа почти 2 млн. км

Край на EV тревогите: Новата батерия на CATL издържа почти 2 млн. км

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Мистерията на &bdquo;скритите&ldquo; пари: Липсват 6 милиарда лв.</p>

Мистерията на „скритите“ пари: Левът е в историята, а липсват 6 милиарда лв.

България Преди 20 минути

От 1 февруари еврото официално е единственият господар в портфейлите ни, но данните на БНБ разкриват любопитен парадокс

Ключова политическа седмица: Президентът Йотова провежда последни консултации с партиите

Ключова политическа седмица: Президентът Йотова провежда последни консултации с партиите

България Преди 36 минути

Те ще се проведат във вторник, 10 февруари

Земетресение в граничния район между България и Гърция

Земетресение в граничния район между България и Гърция

България Преди 55 минути

Епицентърът е на 28 км от град Драма, Гърция

Тръмп дава достъп до Зона 51: Конгресмен разследва тайните на НЛО и извънземния живот

Тръмп дава достъп до Зона 51: Конгресмен разследва тайните на НЛО и извънземния живот

Свят Преди 1 час

Американският конгресмен Ерик Бърлисън от щата Мисури разкри, че е поискал и е получил разрешение за достъп до охранявани локации, като Зона 51, които имат десетилетни връзки с НЛО и тайни правителствени проекти

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

България Преди 1 час

Ранени бяха петима души, сред които 35-годишната Христина, която почина след месец в кома

Делото "Епстийн": Разпитват осъдена на 20 години затвор за трафик на момичета

Делото "Епстийн": Разпитват осъдена на 20 години затвор за трафик на момичета

Свят Преди 1 час

Адвокатите на Гилейн Максуел настояваха Конгресът на САЩ да ѝ предостави правен имунитет, за да даде показания, но законодателите отказаха

Шест трупа и въпроси без отговор: Какво се крие зад ужаса „Петрохан“

Шест трупа и въпроси без отговор: Какво се крие зад ужаса „Петрохан“

България Преди 1 час

Близка на убития Ивайло Иванов: Беше невероятен човек с високи ценности

Близка на убития Ивайло Иванов: Беше невероятен човек с високи ценности

България Преди 2 часа

Милена Малинова изрази категорично несъгласие с част от версиите, които се обсъждат в публичното пространство след трагедията

Съпругата на Мицотакис пострада при инцидент в Италия, наложила се е операция

Съпругата на Мицотакис пострада при инцидент в Италия, наложила се е операция

Свят Преди 2 часа

Тя е била хоспитализирана в болница в Атина

Започва изплащането на пенсиите за февруари

Започва изплащането на пенсиите за февруари

България Преди 2 часа

То ще завърши на 20 февруари, петък

Среднощни руски атаки взеха нови жертви в Украйна, загинало е и дете

Среднощни руски атаки взеха нови жертви в Украйна, загинало е и дете

Свят Преди 2 часа

Удари са били нанесени срещу Харковска и Одеска област

Голямата грешка с пилешкото филе: Защо месото става сухо и как да го спасите

Голямата грешка с пилешкото филе: Защо месото става сухо и как да го спасите

Любопитно Преди 2 часа

Сочните пилешки филенца са лесни за приготвяне, ако изберете правилното месо

<p>Днес празнуват всички, чиито имена значат &quot;победоносец&quot;</p>

9 февруари: Почитаме мъченик Никифор Антиохийски

Любопитно Преди 3 часа

Какви са традициите и обичаите на този ден:

Бившият медиен магнат Джими Лай ще лежи 20 години в затвора

Бившият медиен магнат Джими Лай ще лежи 20 години в затвора

Свят Преди 3 часа

Срещу него бяха повдигнати две обвинения

България посреща Тервел Замфиров след бронза на Зимните олимпийски игри

България посреща Тервел Замфиров след бронза на Зимните олимпийски игри

България Преди 3 часа

Това е първи медал за страната ни от Зимни олимпийски игри от Торино 2006 г., както и общо седми от зимни форуми

Учени възпроизведоха експериментите с електрическа крушка на Едисън, какво откриха

Учени възпроизведоха експериментите с електрическа крушка на Едисън, какво откриха

Любопитно Преди 3 часа

Екип от учени е възпроизвел един от ранните експерименти на Томас Едисън в неговото търсене на начин за създаване на електрическата крушка, но с цел да произведат графен, а не светлина

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

С бански и с ботуши: Мария Игнатова и морето без сезон

Edna.bg

Рокля с характер: изборът на Меган Маркъл за гала вечер в Лос Анджелис

Edna.bg

Нони Мадуеке спечели борбата за Betano Играч на 24-ия кръг на Висшата лига!

Gong.bg

Звезда от Милано - Кортина: Направи го, дори и да умреш

Gong.bg

Земетресение край българо-гръцката граница

Nova.bg

Кърваво нападение във Варна: Мъж е намушкан многократно и е с опасност за живота

Nova.bg