Жена пострада при катастрофа в Шумен

Ж ена пострада при пътнотранспортно произшествие между две коли в понеделник сутрин на кръстовището на ул. "Университетска" и ул. "Марица" в Шумен, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР Ася Йорданова.

Водачите на двата автомобила в катастрофата са правоспособни. Не са употребили алкохол.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на полицията.

Жена, която е шофирала един от автомобилите, участвали в пътнотранспортното произшествие, е в шуменската болница за преглед, очаква да мине рентген, добави Йорданова.