СГС решава за ареста на Никола Барбутов

С офийският градски съд в сряда ще реши дали да освободи от ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.

Никола Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов бяха задържани след твърдения на кметовете на столичните райони "Люлин" и "Младост", че има нередности в Столичната община. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

Съдът остави в ареста Никола Барбутов и Петър Рафаилов

Според прокуратурата Никола Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на "Люлин" и "Младост", за да изберат определени фирми в обществени поръчки. Бившият заместник-кмет на София обещавал, че 6% от сумите щели да се върнат при тях.

В края на месец октомври Апелативният съд върна в ареста Никола Барбутов, само седмица след като СГС му наложи мярка „домашен арест“.

Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Според Апелативния съд при по-лека мярка Барбутов може да извърши друго престъпление.

След ареста на Барбутов Кирил Петков се оттегли като съпредседател на ПП и подаде оставка като депутат.