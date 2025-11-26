България

СГС решава за ареста на Никола Барбутов

Според прокуратурата бившият зам.-кмет на София оказвал натиск върху районните кметове на "Люлин" и "Младост", за да изберат определени фирми в обществени поръчки

26 ноември 2025, 07:00
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти

Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти
Изтече срокът за предложения по Бюджет 2026: Какви промени предлагат между първо и второ четене

Изтече срокът за предложения по Бюджет 2026: Какви промени предлагат между първо и второ четене
Какво вещаят розовите облаци, разкри синоптикът Петър Янков

Какво вещаят розовите облаци, разкри синоптикът Петър Янков
АИКБ се присъединява към протеста срещу Бюджет 2026

АИКБ се присъединява към протеста срещу Бюджет 2026
Мистериозното огнено кълбо над Синеморец, какво знаем за него (ВИДЕО)

Мистериозното огнено кълбо над Синеморец, какво знаем за него (ВИДЕО)
„Грижа на всяка цена“: Българският фонд за жените набира средства за жертви на насилие

„Грижа на всяка цена“: Българският фонд за жените набира средства за жертви на насилие
Радев: Бюджетът издава страха на управляващите от предсрочни избори

Радев: Бюджетът издава страха на управляващите от предсрочни избори

С офийският градски съд в сряда ще реши дали да освободи от ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.

Никола Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов бяха задържани след твърдения на кметовете на столичните райони "Люлин" и "Младост", че има нередности в Столичната община. Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

Съдът остави в ареста Никола Барбутов и Петър Рафаилов

Според прокуратурата Никола Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на "Люлин" и "Младост", за да изберат определени фирми в обществени поръчки. Бившият заместник-кмет на София обещавал, че 6% от сумите щели да се върнат при тях.

В края на месец октомври Апелативният съд върна в ареста Никола Барбутов, само седмица след като СГС му наложи мярка „домашен арест“.

Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Според Апелативния съд при по-лека мярка Барбутов може да извърши друго престъпление.

След ареста на Барбутов Кирил Петков се оттегли като съпредседател на ПП и подаде оставка като депутат.

Източник: БГНЕС    
Никола Барбутов арест СГС
Последвайте ни

По темата

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

НСТС обсъжда промени в здравното осигуряване и Кодекса на труда

НСТС обсъжда промени в здравното осигуряване и Кодекса на труда

Тръмп се отказа от крайния срок за приемане на мирния му план от Украйна

Тръмп се отказа от крайния срок за приемане на мирния му план от Украйна

Как еврото ще преобрази имотния пазар: Повече предлагане и нови лихви

Как еврото ще преобрази имотния пазар: Повече предлагане и нови лихви

pariteni.bg
Не ми се чака с часове: Колко реално отнема зареждането на EV

Не ми се чака с часове: Колко реално отнема зареждането на EV

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 3 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 3 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 3 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ръждавичка отпадна на крачка от финалите в “Игри на волята”

Ръждавичка отпадна на крачка от финалите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 23 минути

Тя даде своето първо интервю в официалния подкаст “След Игрите”

Швеция иска да придобие ракети с голям обсег, които да могат да поразяват цели навътре в руска територия

Швеция иска да придобие ракети с голям обсег, които да могат да поразяват цели навътре в руска територия

Свят Преди 30 минути

Разстоянието между Москва и Стокхолм е около 1000 километра

Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти

Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти

Свят Преди 9 часа

Той се пошегува, че ще изпрати пуйките в печално известен затвор в Салвадор

Ердоган предлага Истанбул за мирни преговори между Русия и Украйна

Ердоган предлага Истанбул за мирни преговори между Русия и Украйна

Свят Преди 9 часа

Той взе участие по видеоконферентна връзка в среща с лидерите от „Коалицията на желаещите“

<p>Желязков: Границите не могат да бъдат променяни със сила</p>

Премиерът Желязков за постигането на мир в Украйна: Границите не могат да бъдат променяни със сила

България Преди 10 часа

Коалицията на желаещите обсъди рамката за мир в Украйна, договорена в Женева

Европейците призоваха САЩ да продължат натиска върху Русия

Европейците призоваха САЩ да продължат натиска върху Русия

Свят Преди 10 часа

Коалицията на желаещите ще продължи да подкрепя Украйна

Окончателно: 27 години затвор за Жаир Болсонаро

Окончателно: 27 години затвор за Жаир Болсонаро

Свят Преди 10 часа

Болсонаро беше осъден през септември за неуспешен опит за организиране на преврат

<p>Доналд Тръмп: Съвсем близо сме</p>

Доналд Тръмп за края на войната в Украйна: Съвсем близо сме

Свят Преди 11 часа

Той присъства на събитие в Белия дом

Съоснователят на "Лукойл" е продал своя дял в компанията

Съоснователят на "Лукойл" е продал своя дял в компанията

Свят Преди 11 часа

69-годишният Федун стана един от най-богатите хора в Русия по време на хаотичната приватизация през 90-те години на миналия век

Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил смъртта на семейство с дете край Пловдив

Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил смъртта на семейство с дете край Пловдив

България Преди 11 часа

Според обвинението мъжът е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство

<p>Радев: Нарушаването на върховенството на правото подкопава устоите на демокрацията</p>

Румен Радев: Нарушаването на върховенството на правото подкопава устоите на демокрацията

Свят Преди 11 часа

Радев се срещна с председателя на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия

Беларуският опозиционер Николай Статкевич е върнат в затвора

Беларуският опозиционер Николай Статкевич е върнат в затвора

Свят Преди 11 часа

Статкевич беше част от група от 52 политически затворници, освободени на 11 септември след преговори с Вашингтон

<p>Папамобилът на Франциск става мобилен здравен център&nbsp;</p>

Папамобилът на Франциск става мобилен здравен център за Газа

Свят Преди 12 часа

Мобилната клиника ще влезе в Газа веднага щом е възможно, каза на пресконференция генералният секретар на "Каритас" Алистър Дътън

Приключи протестът срещу насилието над жени в София

Приключи протестът срещу насилието над жени в София

България Преди 12 часа

Протестът беше организиран от колектив "Феминистки мобилизации" по повод Международния ден за елиминиране на насилието над жени

Макрон: Най-сетне има шанс за постигане на реален напредък към мир в Украйна

Макрон: Най-сетне има шанс за постигане на реален напредък към мир в Украйна

Свят Преди 12 часа

"Украйна имаше своя опит с неспазени обещания при поредицата руски агресии, затова солидните гаранции са необходимост", подчерта Макрон

Двама загинаха в тежка катастрофа край Шуменско

Двама загинаха в тежка катастрофа край Шуменско

Свят Преди 12 часа

Над 70 хил. са установените нарушения от началото на годината до края на октомври по пътищата в област Шумен

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем Турската ангорска котка

dogsandcats.bg

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 26 ноември, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 26 ноември, сряда

Edna.bg

Още 9 вълнуващи битки предлага Шампионска лига

Gong.bg

Фаворитът Наполи се наложи над Карабах, Славия Прага и Атлетик Билбао не се победиха

Gong.bg

Жълт код за силен вятър в голяма част от страната

Nova.bg

Как Земята се разкъсва: Историята зад земетресенията и скалата на Рихтер

Nova.bg