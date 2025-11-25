Свят

Двама загинаха в тежка катастрофа край Шуменско

Над 70 хил. са установените нарушения от началото на годината до края на октомври по пътищата в област Шумен

25 ноември 2025, 19:09
Двама загинаха в тежка катастрофа край Шуменско
Източник: БТА

В болницата в Шумен почина пострадалата при катастрофата на пътя между село Лятно и квартал „Кус“ на град Каолиново 61-годишна жена, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Млада жена загина при катастрофа в Шуменско

По-рано днес, по първоначални данни, лек автомобил с шуменска регистрация, управляван от 60-годишен мъж от Каолиново, е излязъл вляво от пътното платно и се ударил в дърво. Водачът е починал на място, а 61-годишна жена, пътувала в автомобила, бе транспортирана в болницата в Шумен за прегледи и оказване на медицинска помощ.  

Кола с жена и две деца се обърна край Шумен

Над 70 хил. са установените нарушения от началото на годината до края на октомври по пътищата в област Шумен – 15 хил. повече в сравнение със същия период на миналата година. 

Източник: БТА, Станимир Савов    
