Свят

Макрон: Най-сетне има шанс за постигане на реален напредък към мир в Украйна

"Украйна имаше своя опит с неспазени обещания при поредицата руски агресии, затова солидните гаранции са необходимост", подчерта Макрон

25 ноември 2025, 19:23
Макрон: Най-сетне има шанс за постигане на реален напредък към мир в Украйна
Източник: БТА

Н ай-сетне има шанс за постигане на реален напредък към истински мир между Украйна и Русия, заяви френският президент Еманюел Макрон в началото на видеоконферентна среща на "Коалицията на желаещите", предаде Франс прес.

"Но безспорната предпоставка за истински мир е наличието на редица много солидни гаранции за сигурност, а не само гаранции на хартия", предупреди френският държавен глава. Той уточни, че американският държавен секретар Марко Рубио също ще се присъедини към тази среща на коалицията, съставена предимно от европейски страни, желаещи да предоставят такива гаранции на Украйна.

"Украйна имаше своя опит с неспазени обещания при поредицата руски агресии, затова солидните гаранции са необходимост", подчерта още Макрон. 

Тези изявления идват в момент, когато дипломацията отново е в разгара си, за да се опита да намери изход чрез преговори от конфликта след публикуването на американски план, който беше предмет на преговори през последните дни.

Ключов разговор между Зеленски и Макрон

"Ясно е, че се намираме в решаващ момент. Преговорите получават нов импулс и ние трябва да се възползваме от него", добави Макрон. "Бих искал да приветствам факта, че срещите в Женева на 23 ноември позволиха открита и конструктивна дискусия между Украйна и САЩ", отбеляза той.

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да запознае колегите си от тази коалиция, която включва повече от 30 държави, с резултатите от дискусиите в Женева по американския план за мир в Украйна, а също и с възможностите за предоставяне на "гаранции" за сигурност, отбеляза още френският президент.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Мир в Украйна Еманюел Макрон Гаранции за сигурност Украйна Русия Дипломация Преговори Американски мирен план Коалиция на желаещите Володимир Зеленски
Последвайте ни

По темата

Двама загинаха в тежка катастрофа край Шуменско

Двама загинаха в тежка катастрофа край Шуменско

Съоснователят на

Съоснователят на "Лукойл" е продал своя дял в компанията

"Нито една повече": Протест блокира движението пред Съдебната палата в София

Доналд Тръмп за края на войната в Украйна: Съвсем близо сме

Доналд Тръмп за края на войната в Украйна: Съвсем близо сме

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Основни грижи за Йоркширските териери

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Повдигнаха обвинение срещу шофьора, причинил смъртта на семейство с дете край Пловдив

Повдигнаха обвинение срещу шофьора, причинил смъртта на семейство с дете край Пловдив

България Преди 38 минути

Според обвинението мъжът е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство

<p>Радев: Нарушаването на върховенството на правото подкопава устоите на демокрацията</p>

Румен Радев: Нарушаването на върховенството на правото подкопава устоите на демокрацията

Свят Преди 50 минути

Радев се срещна с председателя на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия

Коментар на Русия за мирния план в Украйна: "Твърде много непонятни неща" - Лавров

Коментар на Русия за мирния план в Украйна: "Твърде много непонятни неща" - Лавров

Свят Преди 2 часа

Стремежът Тръмп да спре бързо кръвопролитието заслужава поощрение, но във всички "спрени" от него конфликти до момента не са засегнати техните основни причини, каза Лавров

Свободата да получиш пратката си, когато искаш

Свободата да получиш пратката си, когато искаш

Преди 3 часа

Как автоматизираните доставки променят ежедневието ни – повече време, по-малко стрес

Почина младежът, наръган с нож в София

Почина младежът, наръган с нож в София

България Преди 3 часа

По случая са арестувани трима украински граждани

Снимката е илюстративна

Мълчание от Москва - но исканията на Русия не са се променили

Свят Преди 3 часа

Досега не е имало реакция от Кремъл относно съгласието на Украйна с мирното предложение на САЩ

Путин пристигна в Киргизстан преди срещата на военния алианс, ръководен от Русия

Путин пристигна в Киргизстан преди срещата на военния алианс, ръководен от Русия

Свят Преди 3 часа

Путин беше посрещнат от президента на Киргизстан Садир Жапаров

<p>Британците смятат, че Тръмп е пречка за мира в Украйна</p>

Британците смятат, че Доналд Тръмп е пречка за мира в Украйна

Свят Преди 4 часа

Половината от участвалите в проучване на More in Common смятат, че Тръмп възпрепятства мирните усилия, срещу 21 процента, които вярват, че той ги подпомага

<p>Мрачни настроения сред жителите на Киев заради мирното предложение</p>

"Може да изглежда като спасение, но не е": Мрачни настроения сред жителите на Киев заради мирното предложение

Свят Преди 4 часа

Американски служител заяви, че Украйна се е съгласила на сделка за прекратяване на войната с Русия

<p>&quot;Когато му казаха, че няма да бъде нито цар, нито президент, той реши да се върне като министър-председател&quot;&nbsp;</p>

„Симеон винаги знае кога да удари по масата“ - биографът на царя Рамон Перес Маура пред „Телеграфно подкастът“

България Преди 4 часа

Рамон Перес Маура е един от най-авторитетните журналисти в Испания, автор на политическата биография на Симеон Сакскобургготски „Възможният цар“

Три компании проявят интерес към активите на "Лукойл" в Румъния

Три компании проявят интерес към активите на "Лукойл" в Румъния

Свят Преди 4 часа

"Лукойл" има 320 бензиностанции в Румъния, оператор е на третата по големина петролна рафинерия и има права за офшорни проучвания в блок в Черно море

<p>Делото за смъртта на Пламен Пенев започна в Стара Загора</p>

Старт на делото за смъртта на 58-годишен мъж след полицейско преследване в Стара Загора

Свят Преди 4 часа

Срещу подсъдимия Живко Стойчев са повдигнати обвинения, че на 30 декември 2023 г. е причинил по непредпазливост смъртта на Пламен Пенев

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Свят Преди 4 часа

Киев заявява, че подкрепя основните параметри на мирното споразумение, но подчертава, че предстоят допълнителни уточнения

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Ръждавичка и Радостина излизат на Арената за решаващ лидерски дуел

30 години по-късно: Историята зад интервюто, което промени живота на Даяна

30 години по-късно: Историята зад интервюто, което промени живота на Даяна

Любопитно Преди 5 часа

Анди Уеб разказва как съдбовното интервю на покойната принцеса Даяна промени хода на историята

CNN: Украйна приема мирния план с Русия

CNN: Украйна приема мирния план с Русия

Свят Преди 5 часа

Изявлението от САЩ изглеждаше по-категорично от публично заявената позиция на украинските служители

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Как да разпознаем Турската ангорска котка

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

Джей Ло взе 2 млн. долара за участие в най-бляскавата сватба на годината в Индия (ВИДЕО)

Edna.bg

Каква професия ти приляга според зодията

Edna.bg

Хари Кейн отряза мераците на Барселона и топ клубовете, които го желаят

Gong.bg

Уилям Чолов се класира за 1/4-финалите на Европейското по бокс

Gong.bg

Тръмп: Сделката за прекратяване на войната в Украйна е много близо

Nova.bg

Бюджетът - между предложенията и протестите (ОБЗОР)

Nova.bg