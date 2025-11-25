Свят

Окончателно: 27 години затвор за Жаир Болсонаро

Болсонаро беше осъден през септември за неуспешен опит за организиране на преврат

25 ноември 2025, 20:58
Източник: Getty

Б разилският Върховен федерален съд постанови днес, че присъдата срещу бившия президент Жаир Болсонаро за организиране на държавен преврат е окончателна и че той повече няма право да обжалва. Така бе проправен пътят за влизането му в затвора, за да изтърпи 27-годишна присъда лишаване от свобода, съобщиха агенциите.

Седемдесетгодишният Болсонаро беше осъден през септември за неуспешен опит за организиране на преврат, но съдът постанови, че решението е окончателно и не подлежи на обжалване, след като преди това отхвърли внесена от адвокатите на бившия президент жалба срещу присъдата.

В началото на август бившият бразилски президент бе поставен под домашен арест, но в събота бе прехвърлен в предварителен арест поради "висока опасност" да избяга. 

