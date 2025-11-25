Окончателно: 27 години затвор за Жаир Болсонаро

Б разилският Върховен федерален съд постанови днес, че присъдата срещу бившия президент Жаир Болсонаро за организиране на държавен преврат е окончателна и че той повече няма право да обжалва. Така бе проправен пътят за влизането му в затвора, за да изтърпи 27-годишна присъда лишаване от свобода, съобщиха агенциите.

Brazil’s Jair Bolsonaro has exhausted all appeals and now must serve a 27 year prison sentence, the court ruled. pic.twitter.com/yxUBDpNZLD — Open Source Intel (@Osint613) November 25, 2025

Седемдесетгодишният Болсонаро беше осъден през септември за неуспешен опит за организиране на преврат, но съдът постанови, че решението е окончателно и не подлежи на обжалване, след като преди това отхвърли внесена от адвокатите на бившия президент жалба срещу присъдата.

Жаир Болсонаро обжалва присъдата си

В началото на август бившият бразилски президент бе поставен под домашен арест, но в събота бе прехвърлен в предварителен арест поради "висока опасност" да избяга.