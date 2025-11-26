Свят

Тръмп се отказа от крайния срок за приемане на мирния му план от Украйна

"Крайният срок за мен е, когато всичко приключи", отбеляза той

26 ноември 2025, 07:09
Източник: AP/БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп се отказа от насрочения за четвъртък краен срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с подкрепяния от САЩ мирен план, предаде Ройтерс.

Тръмп дава краен срок на Путин да покаже сериозни намерения

Тръмп заяви пред репортери на борда на правителствения самолет Air Force 1 на път към Флорида, където ще отпразнува Деня на благодарността, че преговарящите постигат напредък в консултациите си с Русия и Украйна и че Москва се е съгласила на отстъпки, но не посочи какви точно.

Тръмп: Русия и Украйна са на крачка от мирно споразумение

Първоначално представената американска рамка за прекратяване на войната предизвика нови опасения, че правителството на Тръмп може да принуди Украйна да подпише мирно споразумение, силно наклонено в полза на Москва, коментира Ройтерс.

Миналата седмица американският президент заяви, че иска Украйна до четвъртък да приеме американското мирно споразумение.

"Крайният срок за мен е, когато всичко приключи", каза Тръмп на борда на правителствения самолет.

Тик-так, тик-так: Тече 10-дневният срок, даден от Тръмп на Русия да договори примирие в Украйна

Той също така подчерта, че изглежда Русия има преимущество във войната и че е в интерес на Украйна е да се постигне споразумение.

"Част от територията на Украйна вероятно ще бъде завзета от Русия през следващите няколко месеца", каза още Тръмп и добави, че в момента се водят преговори с европейските страни за гаранциите за сигурност на Украйна.

Източник: Николай Велев/БТА    
Тръмп се отказа от крайния срок за приемане на мирния му план от Украйна

