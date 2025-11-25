Свят

Румен Радев: Нарушаването на върховенството на правото подкопава устоите на демокрацията

Радев се срещна с председателя на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия

25 ноември 2025, 20:09
Румен Радев: Нарушаването на върховенството на правото подкопава устоите на демокрацията
Източник: БТА

В ърховенството на правото и балансът между институциите са закрепени в Конституцията и тяхното нарушаване неизбежно води до подкопаване на устоите на демокрацията. Това заяви президентът Румен Радев на среща на „Дондуков“ 2 с председателя на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия проф. д-р Щефан Харбарт, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В официалната делегация на съда, която е на посещение у нас по покана на Конституционния съд на България, бяха зам.-председателят проф. д-р Ан-Катрин Кауфхолд и съдиите д-р Рона Фетцер, Томас Офенлох, проф. д-р Мартин Айферт и д-р Мириам Меслинг. В срещата участваха председателят на българския Конституционен съд Павлина Панова и посланикът на Федерална република Германия у нас Ирене Планк.

Плевнелиев: Най-голямата заплаха е, ако популистът Радев вземе цялата власт

Във фокуса на срещата бяха редица теми, свързани с принципите на правовата държава, прилагането им и влиянието на политическите процеси върху тях. Тенденцията на ограничаване на правомощията на президентската институция у нас, започнала с промените в Конституцията от 2023 г. и последвалите законодателни изменения през последните години, бяха разгледани в контекста на промяната в заложения в Конституцията баланс между институциите и концентрацията на все по-голяма власт в парламента. Възможността на гражданите реално да участват в решенията, засягащи бъдещето на страната, бе обсъдена с оглед на отказа на председателя на Народното събрание да допусне до гласуване предложения от президента референдум, за което Конституционният съд наскоро се произнесе, че председателят на парламента „няма правомощие да преценява установените в закон изисквания, при които е допустимо произвеждането на национален референдум, и да отклонява предложение, направено от субект, овластен със закон", допълниха от прессекретариата.

По думите на президента нарушаването на конституционния баланс между институциите създава риск от непредвидими последици, особено като се отчита критично ниското обществено доверие в работата на ключови институции.

Радев: България високо цени партньорството си със Съвета на Европа

Като основен проблем пред Европа по време на срещата бе откроен демографският, който засяга и България. Държавният глава определи като ключова предпоставка за преустановяването на емиграцията на младите хора от страната ни, гарантирането на върховенството на правото, което да води до ефективна борба с корупцията, подобряване на здравеопазването, образованието и на обществената среда, така че младите хора в България да получат много по-добри възможности да развиват потенциала си в страната.

Способността на държавните институции да вземат компетентни решения в рамките на своите законови правомощия също бе сред темите на разговора. Във връзка с това президентът Радев припомни, че както в България, така и в редица други европейски страни народни представители и представителите на изпълнителната власт често вземат решения в сферата на отбраната и сигурността, без да имат необходимото познание, опит или експертиза в тези области.

Радев: Прозрачност и отчетност, независимо кой е на власт

В рамките на разговора бяха обсъдени и перспективите за задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество между България и Германия. Радев открои значението на успешния модел на германския бизнес на взаимодействие между компаниите, науката, обществото и институциите, който е и най-ценната инвестиция на германския бизнес в България.

Конституционният съд на България и делегация от Федералния конституционен съд на Германия имаха двудневна работна среща в София в понеделник и днес. По време на сесиите бяха обсъдени темите „Ролята на Съда на Европейския съюз и на конституционните съдилища по отношение на разпределението на компетенциите между Европейския съюз и държавите членки“, „Последни развития в правото на ЕС“ и „Свобода на изразяване, фалшиви новини и демократична устойчивост“.

Източник: БТА, Петра Куртева    
Върховенство на правото Баланс между институциите Румен Радев Конституционен съд Германия Президентски правомощия Народен референдум Демографски проблем Борба с корупцията Двустранно сътрудничество
Последвайте ни

По темата

Двама загинаха в тежка катастрофа край Шуменско

Двама загинаха в тежка катастрофа край Шуменско

Съоснователят на

Съоснователят на "Лукойл" е продал своя дял в компанията

"Нито една повече": Протест блокира движението пред Съдебната палата в София

Доналд Тръмп за края на войната в Украйна: Съвсем близо сме

Доналд Тръмп за края на войната в Украйна: Съвсем близо сме

Как еврото ще преобрази имотния пазар: Повече предлагане и нови лихви

Как еврото ще преобрази имотния пазар: Повече предлагане и нови лихви

pariteni.bg
Как да подходим, ако котката погълне предмет

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Повдигнаха обвинение срещу шофьора, причинил смъртта на семейство с дете край Пловдив

Повдигнаха обвинение срещу шофьора, причинил смъртта на семейство с дете край Пловдив

България Преди 38 минути

Според обвинението мъжът е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство

Беларуският опозиционер Николай Статкевич е върнат в затвора

Беларуският опозиционер Николай Статкевич е върнат в затвора

Свят Преди 58 минути

Статкевич беше част от група от 52 политически затворници, освободени на 11 септември след преговори с Вашингтон

<p>Бюджет 2026: ЕК вижда риск за България</p>

ЕК предупреди за риск от несъответствие на бюджетните планове на България за 2026 г. с фискалните изисквания на ЕС

Свят Преди 2 часа

От 2024 г. всяка страна трябва да подготвя многогодишен фискален план с определена траектория на разходите

<p>Нови арести за&nbsp;обира на века в Лувъра</p>

Нови арести за обира на века в Лувъра, още четирима са задържани

Свят Преди 2 часа

Всички задържани са от парижкия регион

Коментар на Русия за мирния план в Украйна: "Твърде много непонятни неща" - Лавров

Коментар на Русия за мирния план в Украйна: "Твърде много непонятни неща" - Лавров

Свят Преди 2 часа

Стремежът Тръмп да спре бързо кръвопролитието заслужава поощрение, но във всички "спрени" от него конфликти до момента не са засегнати техните основни причини, каза Лавров

Почина младежът, наръган с нож в София

Почина младежът, наръган с нож в София

България Преди 3 часа

По случая са арестувани трима украински граждани

<p>Кога ще чуем първите коментари на ЕС за мирните усилия в Украйна</p>

Първи реакции от външните министри на ЕС за усилията за мир в Украйна - кога да ги очакваме

Свят Преди 3 часа

Министрите ще разговарят за последните положителни развития след консултациите между страните от Г-20

Путин пристигна в Киргизстан преди срещата на военния алианс, ръководен от Русия

Путин пристигна в Киргизстан преди срещата на военния алианс, ръководен от Русия

Свят Преди 3 часа

Путин беше посрещнат от президента на Киргизстан Садир Жапаров

<p>Британците смятат, че Тръмп е пречка за мира в Украйна</p>

Британците смятат, че Доналд Тръмп е пречка за мира в Украйна

Свят Преди 4 часа

Половината от участвалите в проучване на More in Common смятат, че Тръмп възпрепятства мирните усилия, срещу 21 процента, които вярват, че той ги подпомага

<p>Мрачни настроения сред жителите на Киев заради мирното предложение</p>

"Може да изглежда като спасение, но не е": Мрачни настроения сред жителите на Киев заради мирното предложение

Свят Преди 4 часа

Американски служител заяви, че Украйна се е съгласила на сделка за прекратяване на войната с Русия

<p>&quot;Когато му казаха, че няма да бъде нито цар, нито президент, той реши да се върне като министър-председател&quot;&nbsp;</p>

„Симеон винаги знае кога да удари по масата“ - биографът на царя Рамон Перес Маура пред „Телеграфно подкастът“

България Преди 4 часа

Рамон Перес Маура е един от най-авторитетните журналисти в Испания, автор на политическата биография на Симеон Сакскобургготски „Възможният цар“

Три компании проявят интерес към активите на "Лукойл" в Румъния

Три компании проявят интерес към активите на "Лукойл" в Румъния

Свят Преди 4 часа

"Лукойл" има 320 бензиностанции в Румъния, оператор е на третата по големина петролна рафинерия и има права за офшорни проучвания в блок в Черно море

<p>Делото за смъртта на Пламен Пенев започна в Стара Загора</p>

Старт на делото за смъртта на 58-годишен мъж след полицейско преследване в Стара Загора

Свят Преди 4 часа

Срещу подсъдимия Живко Стойчев са повдигнати обвинения, че на 30 декември 2023 г. е причинил по непредпазливост смъртта на Пламен Пенев

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Свят Преди 4 часа

Киев заявява, че подкрепя основните параметри на мирното споразумение, но подчертава, че предстоят допълнителни уточнения

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Ръждавичка и Радостина излизат на Арената за решаващ лидерски дуел

30 години по-късно: Историята зад интервюто, което промени живота на Даяна

30 години по-късно: Историята зад интервюто, което промени живота на Даяна

Любопитно Преди 5 часа

Анди Уеб разказва как съдбовното интервю на покойната принцеса Даяна промени хода на историята

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Как да разпознаем Турската ангорска котка

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

Джей Ло взе 2 млн. долара за участие в най-бляскавата сватба на годината в Индия (ВИДЕО)

Edna.bg

Каква професия ти приляга според зодията

Edna.bg

Хари Кейн отряза мераците на Барселона и топ клубовете, които го желаят

Gong.bg

Уилям Чолов се класира за 1/4-финалите на Европейското по бокс

Gong.bg

Тръмп: Сделката за прекратяване на войната в Украйна е много близо

Nova.bg

Бюджетът - между предложенията и протестите (ОБЗОР)

Nova.bg