Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Б ившият заместник-кмет на София Никола Барбутов иска да излезе на свобода. Според прокуратурата той е участвал в организирана престъпна група за подкупи.
От обвинението твърдят, че е уреждал определени фирми да печелят обществени поръчки, но трябвало да връщат 6% от парите.
Барбутов няма опасност да се укрие, но може да извърши ново престъпление, ако напусне килията, записаха магистратите в досегашните си решения.
Бившият заместник-кмет на София беше задържан в края на юни заедно с бизнесмена Петър Рафаилов, но в края на септември той беше пуснат по гаранция от 10 000 лева.