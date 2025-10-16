България

Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Според прокуратурата той е участвал в организирана престъпна група за подкупи

16 октомври 2025, 07:06
Депутатите правят нов опит да съберат кворум в парламента

Депутатите правят нов опит да съберат кворум в парламента
Шести опит: Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста

Шести опит: Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста
Четвъртък носи облаци и слаб дъжд

Четвъртък носи облаци и слаб дъжд
Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще

Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще
Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас

Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас
ВАС задължи АПИ да ремонтира моста на бул. „България"

ВАС задължи АПИ да ремонтира моста на бул. „България“
Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има мнозинство

Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има мнозинство
Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Б ившият заместник-кмет на София Никола Барбутов иска да излезе на свобода. Според прокуратурата той е участвал в организирана престъпна група за подкупи.

СГС остави в ареста общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

От обвинението твърдят, че е уреждал определени фирми да печелят обществени поръчки, но трябвало да връщат 6% от парите.

Барбутов няма опасност да се укрие, но може да извърши ново престъпление, ако напусне килията, записаха магистратите в досегашните си решения.

Пускат Рафаилов под гаранция, Барбутов остава в ареста

Бившият заместник-кмет на София беше задържан в края на юни заедно с бизнесмена Петър Рафаилов, но в края на септември той беше пуснат по гаранция от 10 000 лева.

Никола Барбутов съд дело
Четвъртък носи облаци и слаб дъжд

Четвъртък носи облаци и слаб дъжд

16 октомври: Денят, в който България промени военната авиация

16 октомври: Денят, в който България промени военната авиация

Депутатите правят нов опит да съберат кворум в парламента

Депутатите правят нов опит да съберат кворум в парламента

Турция - новият ключов партньор на Европа срещу руската заплаха

Турция - новият ключов партньор на Европа срещу руската заплаха

КФН предупреждава: ИИ инвестициите крият огромни рискове

КФН предупреждава: ИИ инвестициите крият огромни рискове

Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Преди 3 дни

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Преди 3 дни

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Преди 3 дни

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Преди 3 дни

Преди 3 дни

Последни новини

ВСС обсъжда спорните текстове от Закона за съдебната власт

ВСС обсъжда спорните текстове от Закона за съдебната власт

България Преди 18 минути

Трябва да бъде решено кога започва да тече мандатът на изпълняващите длъжността в съдебната система

Скандалните плейбои, които днес щяха да бъдат мразени

Скандалните плейбои, които днес щяха да бъдат мразени

Любопитно Преди 57 минути

От Казанова до Пикасо - тези мъже са били прочути с безкрайния си списък от любовници

Тръмп: Само да кажа и Израел напада Газа

Тръмп: Само да кажа и Израел напада Газа

Свят Преди 9 часа

Израел обвини терористичната групировка "Хамас", че не спазва споразумението

Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

Свят Преди 11 часа

Основните количества техника, свързана с европейската ПВО на Украйна, се осигуряват от САЩ

Фон дер Лайен поиска санкции срещу Русия от Вучич

Фон дер Лайен поиска санкции срещу Русия от Вучич

Свят Преди 11 часа

Председателят на ЕК отбеляза, че членството в ЕС представлява „обещание за мир, просперитет и солидарност“

Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

Свят Преди 11 часа

Мицкоски от своя страна поиска "ясен и конкретен ангажимент от Европейския съюз като потвърждение на европейската перспектива"

Защо Русия се изплаши от американските ракети

Защо Русия се изплаши от американските ракети

Свят Преди 12 часа

Днес украинска делегация се срещна днес с представители на "Райтеон", която произвежда ракетите "Томахоук"

Променят маршрута на трамваите от линия 22

Променят маршрута на трамваите от линия 22

България Преди 12 часа

Причината е ремонт

САЩ към „Хамас": Спрете насилието срещу палестинци

САЩ към „Хамас“: Спрете насилието срещу палестинци

Свят Преди 13 часа

„Хамас“ публикува видео на официалния си канал, показващо разстрела на осем души

Не изслушаха Деньо Денев за пети път в парламента

Не изслушаха Деньо Денев за пети път в парламента

България Преди 13 часа

Следващата сряда ще се свика заседание на комисията със същия дневен ред

Грета Тунберг

Грета Тунберг разказа за насилие и унижения в израелски затвор

Свят Преди 14 часа

22-годишната Тунберг беше една от 437 активисти, парламентаристи и адвокати, които са тръгнали от Барселона, за да доставят помощ на обсадената ивица

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Свят Преди 14 часа

Настоящото правителство вече легализира шестдневната работна седмица

<p>Медицинска сестра на Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване</p>

Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

Свят Преди 14 часа

Наказателната жалба, подадена през 2022 г., не назовава конкретния състезател, за когото се казва, че е мъж на около тридесет години

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Свят Преди 14 часа

В небето се виждат кълба черен дим, а земята е осеяна с парчета стъкло от прозорци на сгради

Подкастите на NetInfo са част от конкурса „Сайт на годината"

Подкастите на NetInfo са част от конкурса „Сайт на годината“

Любопитно Преди 14 часа

NetInfo се включва в надпреварата с четири проекта, част от портфолиото на компанията

Ким Кардашиян проговори за „токсичния" си брак с Кание Уест

Ким Кардашиян проговори за „токсичния“ си брак с Кание Уест

Любопитно Преди 15 часа

Разводът между Кардашиян и Уест бе финализиран през ноември 2022 г., след като тя подаде молба в началото на 2021 г.

Всичко от днес

