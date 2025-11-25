Тръмп изпраща Уиткоф при Путин в Москва

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е наредил на специалния си пратеник Стив Уиткоф да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва с надеждата да финализира мирния план за прекратяване на войната в Украйна, съобщиха агенциите.
Специалният пратеник на Тръмп напусна Москва
"Остават само няколко точки, по които има разногласия“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл", добавяйки, че министърът на сухопътните войски Дан Дрискол ще се срещне с украинската страна.
Тръмп дава краен срок на Путин да покаже сериозни намерения
Американският президент каза още, че се надява да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски и руския президент Путин, но "единствено когато споразумението за прекратяване на войната бъде сключено или преговорите достигнат финалната фаза".
