Папамобилът на Франциск става мобилен здравен център за Газа

П ревозното средство, използвано от покойния папа Франциск по време на посещението му във Витлеем преди повече от десетилетие, е превърнато в мобилна здравна клиника, предназначена за децата в ивицата Газа, съобщи в. "Аш Шарк ал Аусат".
Инициативата е била благословена от Франциск преди смъртта му и е била поверена на католическата организация "Каритас" (Caritas). Благотворителната институция е осъществила проекта, чийто резултат беше представен днес във Витлеем, на Западния бряг на река Йордан.
Late Pope Francis’s 2014 vehicle converted into mobile health clinic for Gaza children— The Cradle (@TheCradleMedia) November 25, 2025
——
The vehicle once used by the late Pope Francis during his visit to Bethlehem over ten years ago has been converted into a mobile health clinic, with Christian leaders hoping it will soon… pic.twitter.com/KqH551peKD
Папамобилът е модифициран пикап "Мицубиши" (Mitshubishi), дарен от президента на Палестинската автономия Махмуд Абас за папската визита през 2014 г. Отворената платформа в задната му част, където е стоял Светият отец, е затворена и оборудвана за лечение на деца, като капацитетът й е около двеста пациенти на ден.
One of Pope Francis's popemobiles has been transformed into a mobile health clinic for children in Gaza, fulfilling one of the late pontiff's final wishes. pic.twitter.com/DsT90PnVHW— The National (@TheNationalNews) November 25, 2025
Мобилната клиника ще влезе в Газа веднага щом е възможно, каза на пресконференция генералният секретар на "Каритас" Алистър Дътън.
Папа Франциск общуваше по телефона с малката християнска общност в Газа всякак вечер и призоваваше за подобряване на хуманитарната ситуация. Той призова и за освобождаването на израелските заложници и осъди нападението на "Хамас" и други палестински фракции срещу Израел, което предизвика войната в Газа.