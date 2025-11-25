Свят

Папамобилът на Франциск става мобилен здравен център за Газа

Мобилната клиника ще влезе в Газа веднага щом е възможно, каза на пресконференция генералният секретар на "Каритас" Алистър Дътън

25 ноември 2025, 19:44
П ревозното средство, използвано от покойния папа Франциск по време на посещението му във Витлеем преди повече от десетилетие, е превърнато в мобилна здравна клиника, предназначена за децата в ивицата Газа, съобщи в. "Аш Шарк ал Аусат".

Инициативата е била благословена от Франциск преди смъртта му и е била поверена на католическата организация "Каритас" (Caritas). Благотворителната институция е осъществила проекта, чийто резултат беше представен днес във Витлеем, на Западния бряг на река Йордан.

Папамобилът е модифициран пикап "Мицубиши" (Mitshubishi), дарен от президента на Палестинската автономия Махмуд Абас за папската визита през 2014 г. Отворената платформа в задната му част, където е стоял Светият отец, е затворена и оборудвана за лечение на деца, като капацитетът й е около двеста пациенти на ден. 

Мобилната клиника ще влезе в Газа веднага щом е възможно, каза на пресконференция генералният секретар на "Каритас" Алистър Дътън. 

Папа Франциск общуваше по телефона с малката християнска общност в Газа всякак вечер и призоваваше за подобряване на хуманитарната ситуация. Той призова и за освобождаването на израелските заложници и осъди нападението на "Хамас" и други палестински фракции срещу Израел, което предизвика войната в Газа. 

Източник: БТА, Екатерина Антонова    
