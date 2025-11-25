Европейците призоваха САЩ да продължат натиска върху Русия

Л идерите на европейските страни от така наречената Коалиция на желаещите настояха във видеоконферентен разговор с американския държавен секретар Марко Рубио за продължаване на санкционния натиск върху Москва, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

"Понеже езикът на натиска е единственият, от който разбира Русия, ние ще продължим да го засилваме, докато не бъде показано искрено желание за участие в диалог за постигане на мир", написа тя в социалната мрежа "Екс".

По думите ѝ Коалицията ще продължи да подкрепя Украйна, а основна тема в преговорите е финансирането на Украйна, което включва и използването на замразените руски суверенни активи.