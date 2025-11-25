България

Приключи протестът срещу насилието над жени в София

Протестът беше организиран от колектив "Феминистки мобилизации" по повод Международния ден за елиминиране на насилието над жени

25 ноември 2025
Източник: БТА

П риключи протестът в София против насилието над жени, след шествие до Националния дворец на културата и бул. "Патриарх Евтимий". 

По-рано днес протестът под надслов "Нито една повече" блокира движението пред Съдебната палата в столицата. Протестът е организиран от колектив "Феминистки мобилизации" по повод Международния ден за елиминиране на насилието над жени. Алекс Танкова от екипа на организаторите каза, че по статистика, направена от техния колектив, починалите в условия на домашно насилие жени за тази година са 23.

Организаторите обявиха, че искат постоянна гласност на проблема с домашното и джендърното насилие и политики за превенция на насилието, не само наказания за вече извършилите престъпление.

Протест в София срещу насилието над жени

Законът за защита от домашно насилие (ЗЗДН) да защитава всяка жертва на домашно насилие, без значение продължителността на връзката, тяхната раса, етническа принадлежност, възраст, увреждане, религия, народност, сексуална ориентация, икономически статус и други измерения, отбелязаха от колектива "Феминистки мобилизации". 

Да се изложат конкретни планове за това къде, колко на брой, капацитет, заделени средства има за кризисни и консултативни центрове за пострадали от насилие, както и да бъдат въведени задължителни часове по сексуално образование в училищната програма, като превантивна мярка срещу сексуален тормоз, призоваха от колектива и допълниха, че страната ни трябва да даде ясна заявка за защита на телесната автономност на подрастващите деца и млади хора. 

Искаме незабавно прекратяване на институционалното насилие над транс жените и ЛГБТИ+ хората и държавата да изпълнява и разшири поетия ангажимент за събирането и изготвянето на официална статистика за проблема с джендърното насилие, заявиха организаторите от "Феминистки мобилизации". Те добавиха, че е нужно въвеждането на дефиниции за фемицид, джендърно насилие и престъпления от омраза в Наказателния кодекс.

Шествия срещу домашното насилие в няколко града

Правна рамка за адресиране на психологическото, икономическото насилие и всички други форми на насилие срещу жени, които са отвъд физическото посегателство, поискаха от колектива. Те уточниха, че физическото посегателство е единственият вид джендърно насилие, разпознато от наказателното законодателство на България към момента.

По-рано днес с ленти с надпис „Нито една повече“ осъмнаха десетки статуи в София - в Градската градина, парка „Заимов“, стадион „Васил Левски“, градина „Алжир“, парк „Св. Троица“, „Борисова градина“ по повод 25 ноември - Международния ден срещу насилието над жени, съобщиха инициаторите от „Феминистки мобилизации“. До всяка фигура има поставени и ръчно изплетени червени и лилави рози, част от международната кампания Roses Against Violence, на които има и QR код с информация за днешните протестни действия в София, Пловдив, Варна и Стара Загора.

Данни на Световната здравна организация (СЗО) показват, че близо една от всеки три жени, или около 840 милиона жени в света, са преживели домашно или сексуално насилие през живота си. 

Източник: БТА    
