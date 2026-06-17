България

СГС остави шестима от задържаните в "Ботунец" в ареста

Днес Софийската районна прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение за петима души

17 юни 2026, 18:53
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С офийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Красимир Алексиев и Росен Иванов. Според съдебния състав са налице предпоставките по закон, за налагане на постоянен арест. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване.

Алексиев е обвинен за изнудване и отвличане, а Иванов за принуда и заплаха. Според Софийската градска прокуратура има данни, че двамата принадлежат към групата от ж.к. „Ботунец“, която се представя като „Калашниците“, занимаваща се със склоняване на момичета към проституция. 

В последната си дума двамата казаха: „Каквото реши съдът, това". 

Задържаха 52-ма от групата на „Калашниците“

Цветан Илиев, адвокат на Алексиев, посочи, че клиентът му е дал обяснения в хода на разследването досега. Също така добави, че искането за постоянен арест е неоснователно и помоли съда за по-лека мярка за неотклонение. Илиев добави, че няма данни за обосновано предположение Алексиев да е извършил престъпленията, за които е обвинен. Адвокатът каза още, че няма данни обвиняемият да има опасност да извърши престъпление или да се укрие.

От своя страна Иво Найденов, защитник на Иванов също поиска съдът да не налага най-тежката мярка за неотклонение. Той обсъди показанията на част от свидетелите и отбеляза, че е разколебано обоснованото предположение, че клиентът му е извършил престъплението, за което е обвинен.

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По време на делото стана известно, че Алексиев е осъждан преди три години за „фалшиви книжки“, а Иванов е осъждан преди шест години и е реабилитиран.

Според данните по делото обвиняемите са били част от група на приятелска основа, целяща подкрепа и помощ между тях, но не след дълъг период от време всички свидетели твърдят, че са започнали да се занимават със сводничество, рекети изнудване и заплахи, отбеляза съдебният състав. Също така посочи, че има достатъчно данни за обосновано предположение, че са съпричастни към повдигнатите им обвинения. Както и реална опасност да извършат престъпление, ако има бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

Пред медиите адвокат Иво Найденов заяви, че е образувано дело за нещо, което се твърди, че е станало през 2023 г., но на неустановена дата. Излагат се твърдения само от един човек, че е дал някаква сума пари и в последствие тези твърдения биват оборени от другите доказателства, каза той. Найденов допълни, че не знае как са се появили на 12 и 13 юни свидетелите, разпитани по случая. Също така посочи, че според свидетелски показания клиентът му е бил изгонен от групата на „Калашниците“ и е бил бит от един от двамата обвиняеми за катастрофата на столичната улица „Челопешко шосе“.

Днес Софийската районна прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение за петима души, обвинени за трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител и систематично даване на помещения за развратни действия.

Съдът взе решение за четирима от тях, сред които са Минко Петров и Емрах Алексиев, да останат в ареста.

Според съдебния състав няма опасност Петров да се укрие, но съществува риск да извърши ново престъпление, ако бъде пуснат с по-лека мярка или без такава. 

Прокуратурата посочи, че има достатъчно доказателства, че Алексиев карал момичета до адреси, където те са получавали между 120 и 180 евро на час за секс услуги.

Източник: БТА, Константин Костов    
Софийски градски съд задържане под стража престъпна група Калашниците
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