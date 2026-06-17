Влезе в сила забрана за вноса на руски газ в ЕС

В Европейския съюз влезе в сила забрана за внос на руски газ по тръбопроводи по краткосрочни договори, сключени преди 17 юни 2025 г., съобщава "Фокус".

Това съответно решение е предвидено в регламента REPowerEU, който ЕС одобри в началото на 2026 г.

Документът въвежда поетапно и правно обвързващо премахване на вноса на руски газ по тръбопроводи и втечнен природен газ, като подобна забрана за импорт на руски втечнен природен газ по краткосрочни договори вече влезе в сила на 25 април.

ЕП одобри пълна забрана на вноса в ЕС на руски газ от 2027 г.

Следващият етап от плана е насрочен за 1 януари 2027 г., когато трябва да влезе в сила забрана за внос на руски втечнен газ по дългосрочни договори, а подобно ограничение е планирано за тръбопроводния газ от 30 септември 2027 г.. В същото време Европейският съюз позволява този краен срок да бъде отложен до 1 ноември, ако отделни държави членки изпитат затруднения с пълненето на своите газохранилища.

ЕС затяга хватката около руския газ

Този ход е част от по-широка стратегия, след като през декември 2025 г. Европейският парламент подкрепи закон за пълен отказ от руски газ до есента на 2027 г., а в края на януари тази година страните от ЕС окончателно одобриха плана, въпреки противопоставянето на Унгария и Словакия. В резултат на тези мерки Русия необратимо губи европейския газов пазар, като Международната агенция по енергетика по-рано заяви, че страната вече няма да може да си върне позициите на световния газов пазар, които притежаваше преди началото на пълномащабната война срещу Украйна.

Припомняме, че пътят към енергийната независимост на Европейския съюз се очертава ясно с приемането на плана REPowerEU, иницииран през 2022 година като отговор на пълномащабната война на Русия в Украйна. Първоначално фокусът беше върху намаляване на зависимостта от руски въглища и нефт, което постави основите за по-решителни стъпки във сектора на природния газ.

Ключов момент настъпи през декември 2025 година, когато Европейският парламент прие закон, предвиждащ пълен отказ от руски енергийни доставки до есента на 2027 година. Това решение беше ратифицирано от страните-членки в края на януари 2026 година, въпреки съпротивата на Унгария и Словакия, които до този момент ползваха специални изключения. Като отговор на опитите на Русия да използва енергийните доставки като политически лост, ЕС превърна поетапното спиране на вноса на руски газ в правно задължение.

В рамките на този механизъм от 25 април 2026 година влязоха в сила забрани за внос на руски втечнен природен газ по краткосрочни договори. Последва забрана за тръбопроводен газ по краткосрочни договори, сключени преди 17 юни 2025 година, което блокира възможностите за заобикаляне на санкциите. Тези законодателни и административни мерки укрепиха курса към пълно откъсване от руските енергийни ресурси, превръщайки диверсификацията от доброволна цел в институционално изискване.