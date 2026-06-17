Отровни змии забелязани в лагерите на Германия и Норвегия на Световното първенство в САЩ

С ветовното първенство по футбол в САЩ поднесе необичайна тревога за част от участниците. Докато националните отбори се подготвят за най-важните си мачове, играчите на Германия, Норвегия и Австрия се оказаха изправени пред неочакван противник – отровни змии.

Сигнали за опасните влечуги са били получени в тренировъчните комплекси на няколко отбора в щата Северна Каролина, където са разположени част от лагерите за Мондиал 2026.

Кимих: Ако те ухапе, отиваш директно в болница

Капитанът на Германия Йошуа Кимих призна, че в базата на Бундестима е забелязана змия, за която специалистите са предупредили, че е отровна.

„Видяхме змия вчера и ни казаха, че е опасна. Ако те ухапе, трябва веднага да потърсиш медицинска помощ. Не мисля, че е смъртоносна, но определено не е нещо, което можеш да подминеш с усмивка“, коментира халфът на Байерн.

Според него ситуацията е накарала футболистите да бъдат много по-внимателни по време на тренировките. „Подготвяме се за най-големия футболен турнир в света, а изведнъж започваш да гледаш в земята пред всяка крачка“, допълни германецът.

Холанд и Норвегия също са нащрек

Притесненията не са само в германския лагер. Националният отбор на Норвегия, воден от голмайстора Ерлинг Холанд, също е базиран в Северна Каролина и следи внимателно ситуацията. Капитанът Кристиан Торстведт призна, че новината за появата на отровни змии съвсем не го е зарадвала.

Организаторите уверяват, че предприемат необходимите мерки за безопасността на отборите, но присъствието на опасни влечуги около тренировъчните съоръжения вече се превърна в една от най-обсъжданите теми извън футболните терени на Мондиал 2026.

Ухапването рядко е фатално, но рискът остава

Според специалисти най-вероятно става дума за медноглава змия – вид, който се среща в региона. Нейното ухапване обикновено не води до фатален край, но изисква незабавна медицинска намеса и може да причини сериозни усложнения.

Така освен съперниците на терена, част от звездите на световното първенство вече трябва да внимават и за опасности, които се крият в тревата край тренировъчните игрища.