Любопитно

Отровни змии забелязани в лагерите на Германия и Норвегия на Световното първенство в САЩ

Докато националните отбори се подготвят за най-важните си мачове, играчите на Германия, Норвегия и Австрия се оказаха изправени пред неочакван противник – отровни змии

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 юни 2026, 15:49
Отровни змии забелязани в лагерите на Германия и Норвегия на Световното първенство в САЩ
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

С ветовното първенство по футбол в САЩ поднесе необичайна тревога за част от участниците. Докато националните отбори се подготвят за най-важните си мачове, играчите на Германия, Норвегия и Австрия се оказаха изправени пред неочакван противник – отровни змии.

Сигнали за опасните влечуги са били получени в тренировъчните комплекси на няколко отбора в щата Северна Каролина, където са разположени част от лагерите за Мондиал 2026.

Кимих: Ако те ухапе, отиваш директно в болница

Капитанът на Германия Йошуа Кимих призна, че в базата на Бундестима е забелязана змия, за която специалистите са предупредили, че е отровна.

„Видяхме змия вчера и ни казаха, че е опасна. Ако те ухапе, трябва веднага да потърсиш медицинска помощ. Не мисля, че е смъртоносна, но определено не е нещо, което можеш да подминеш с усмивка“, коментира халфът на Байерн.

Според него ситуацията е накарала футболистите да бъдат много по-внимателни по време на тренировките. „Подготвяме се за най-големия футболен турнир в света, а изведнъж започваш да гледаш в земята пред всяка крачка“, допълни германецът.

Иконата Лионел Меси: Кадрите на един гений, за когото рекордите са просто статистика
21 снимки
Меси
Лионел Меси
Меси
Меси

Холанд и Норвегия също са нащрек

Притесненията не са само в германския лагер. Националният отбор на Норвегия, воден от голмайстора Ерлинг Холанд, също е базиран в Северна Каролина и следи внимателно ситуацията. Капитанът Кристиан Торстведт призна, че новината за появата на отровни змии съвсем не го е зарадвала.

Организаторите уверяват, че предприемат необходимите мерки за безопасността на отборите, но присъствието на опасни влечуги около тренировъчните съоръжения вече се превърна в една от най-обсъжданите теми извън футболните терени на Мондиал 2026.

Феноменът Килиан Мбапе: Защо критиките не могат да спрат най-великия голмайстор на Франция (ГАЛЕРИЯ)
8 снимки
Килиан Мбапе
Килиан Мбапе
Килиан Мбапе
Килиан Мбапе

Ухапването рядко е фатално, но рискът остава

Според специалисти най-вероятно става дума за медноглава змия – вид, който се среща в региона. Нейното ухапване обикновено не води до фатален край, но изисква незабавна медицинска намеса и може да причини сериозни усложнения.

Така освен съперниците на терена, част от звездите на световното първенство вече трябва да внимават и за опасности, които се крият в тревата край тренировъчните игрища.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС    
Мондиал 2026 футбол отровни змии САЩ Северна Каролина Йошуа Кимих Ерлинг Холанд национален отбор на Германия безопасност медноглава змия
Последвайте ни
ЕП одобри доклада за напредъка на РС Македония

ЕП одобри доклада за напредъка на РС Македония

„Когато съдбата говори“: Дара и Новак Джокович танцуват Bangaranga

„Когато съдбата говори“: Дара и Новак Джокович танцуват Bangaranga

Повдигнаха две обвинения срещу инфлуенсъра Стоян Колев и удължиха ареста му

Повдигнаха две обвинения срещу инфлуенсъра Стоян Колев и удължиха ареста му

След 4 години изолация: Меган Маркъл се завръща в Англия с Хари и децата

След 4 години изолация: Меган Маркъл се завръща в Англия с Хари и децата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Хечбекът В05 на Leapmotor може да се поръчва у нас

Хечбекът В05 на Leapmotor може да се поръчва у нас

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 9 часа
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 9 часа
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 9 часа
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Норвежката принцеса Мете-Марит

Оставаше ѝ само година живот: Спешна трансплантация за принцесата на Норвегия

Свят Преди 38 минути

При последните си появи Мете-Марит използваше допълнителен кислород, както се видя през май на Националния празник на Норвегия. Тогава тя изглеждаше видимо изтощена, кашляше често и се налагаше да седи за определени периоди от време

<p>Отриха 104 златни кюлчета в трафиканти на мигранти</p>

Неутрализираха престъпна група за трафик на мигранти

България Преди 56 минути

Осем души са с повдигнати обвинения

ЕС с нова система за връщане на нелегалните имигранти

ЕС с нова система за връщане на нелегалните имигранти

Свят Преди 1 час

След одобрението на Европейския парламент текстът трябва да бъде официално приет от Съвета на ЕС

Какво пише в черновата на сделката между САЩ и Иран

Какво пише в черновата на сделката между САЩ и Иран

Свят Преди 1 час

Текстът отразява споразумението, подписано дигитално в неделя

Основателят на Mango Исак Андик

„Баща ми падна“ – разкриха разтърсващо обаждане на сина на шефа на Mango

Свят Преди 2 часа

Джонатан Андик е разследван за предполагаемо убийство на баща си Исак Андик – основателят на модната верига Mango. Двамата са били на поход в планината Монсерат близо до Барселона през декември 2024 г., когато 71-годишният Исак пада и загива

Официално: Том Холанд потвърди, че се е оженил за Зендая

Официално: Том Холанд потвърди, че се е оженил за Зендая

Любопитно Преди 2 часа

„Намерих моя човек и никога не съм бил по-щастлив“, обяви 30-годишният актьор пред Esquire, слагайки край на спекулациите и фалшивите AI снимки в мрежата. Том Холанд призна, че сватбата е минала тайно и всички роднини са присъствали

Кои теми се паднаха на НВО по БЕЛ след 7. и 10. клас

Кои теми се паднаха на НВО по БЕЛ след 7. и 10. клас

България Преди 2 часа

Резултатите от националните външни оценявания ще бъдат обявени до 1 юли

Нова национална селекция търси 50-те най-добри продукта от България

Нова национална селекция търси 50-те най-добри продукта от България

Любопитно Преди 2 часа

50 Best Products from Bulgaria събира в една платформа продуктите, които представят съвременния образ на България и кани българските компании с международен потенциал да участват в изграждането му

Два трамвая се удариха на ключово кръстовище в София

Два трамвая се удариха на ключово кръстовище в София

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал между мотриси по линии 10 и 18

"Прогресивна България" номинира Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

"Прогресивна България" номинира Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

България Преди 3 часа

Процедурата бе задействана по спешност от НС след оставките в ръководството

Доналд Трмп и Еманюел Макрон на срещата на Г-7 в Евиан-ле-Бен, Франция

Ръкостискане тип „умряла риба“ между Тръмп и Макрон – какво говори това

Свят Преди 3 часа

Тръмп и Макрон имат история на неловки и интензивни ръкостискания. През 2017 г. двамата се здрависваха в продължение на почти 30 секунди. Тръмп е известен с това, че дърпа хората към себе си и не ги пуска, но този път този енергичен и доминиращ стил напълно отсъстваше

Остри реакции в НС след палежа на коли на българското посолство в Скопие

Остри реакции в НС след палежа на коли на българското посолство в Скопие

България Преди 3 часа

Политически сили поискаха прозрачно разследване, гаранции за сигурността на българите и по-твърда позиция към Северна Македония

Отвъд усмивката: Жената, която прегърна сенките си и избра светлината

Отвъд усмивката: Жената, която прегърна сенките си и избра светлината

Любопитно Преди 3 часа

Близо 250 служители се включиха в първото издание на Vivacom Run Fest

Близо 250 служители се включиха в първото издание на Vivacom Run Fest

Любопитно Преди 3 часа

Инициативата премина през пет града и завърши с финал в София, обединявайки колегите около спорта, екипността и активния начин на живот

Хванаха 19-годишна да дрифтира в София, остава без книжка за година

Хванаха 19-годишна да дрифтира в София, остава без книжка за година

България Преди 4 часа

Младата шофьорка е санкционирана с глоба от близо 1500 евро, а зад гърба си вече има редица нарушения на пътя

Напрежение в Страсбург и Скопие: Заобикаля ли ЕС условията на България за РСМ

Напрежение в Страсбург и Скопие: Заобикаля ли ЕС условията на България за РСМ

България Преди 4 часа

Австрийският евродепутат Томас Вайс свиква ключов брифинг след опити да „замете под килима“ българските условия, на фона на нов абсурден скандал и палеж в македонската столица

Всичко от днес

От мрежата

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg
1

Нощни пеперуди превзеха Русе

sinoptik.bg
1

Жътвата почва, рискът от пожар се повишава

sinoptik.bg

Валентина Каролева: Как се отглежда щастие след болката

Edna.bg

Нигерийският вратар Мадука Окойе превзе социалните мрежи с впечатляващата си визия

Edna.bg

Любимец на "синя" България се изправя срещу ЦСКА 1948

Gong.bg

Гьозтепе на Мъри продаде вратаря си в Лех, той взе номера на Пламен Андреев

Gong.bg

Вижте верните отговори на НВО по БЕЛ за 7 клас

Nova.bg

Външният министър: България подкрепя икономическите санкции срещу Москва, но не в енергийния сектор и за руския патриарх

Nova.bg