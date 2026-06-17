Технологии

На гребена на вълната: смартфони за лято без пауза

17 юни 2026, 14:00
На гребена на вълната: смартфони за лято без пауза
Източник: A1

С мартфонът отдавна не е просто устройство, с което оставате свързани с хората около себе си. С него организирате деня си, ориентирате се в движение, работите, снимате важни моменти. Когато е надежден, той не изисква внимание – просто ви позволява да живеете по-свободно. За да се задържите на гребена на вълната с преживявания това лято, А1 предлага селекция от смартфони с 0% лихва на лизинг, които комбинират мощност, интелигентни функции и издръжливост.

Samsung Galaxy A57 5G и снимките, които не искат усилие

С Galaxy A57 5G снимането е лесно и естествено – просто вадите телефона и запазвате момента. Основната 50 MP камера с оптична стабилизация помага кадрите да останат ясни и детайлни, дори когато снимате в движение или при слаба светлина.

Ултрашироката 12 MP камера ви дава свобода да уловите повече от обекта на фокус – пейзажи, групови моменти или просто атмосферата около вас. 5MP макро камерата пък ви позволява да се приближите до детайли, които иначе лесно се изпускат.

Изкуственият интелект работи на заден план и автоматично настройва светлина, цветове и контраст според сцената, така че да получите добър резултат без ръчни настройки. При по-слаба светлина нощният режим запазва повече детайл и естествена атмосфера, вместо да „изравнява“ кадъра. Селфи камерата поддържа чисти и балансирани изображения за снимки и разговори.

Ако снимате видео, 4K записът ви дава стабилност и детайл, без да се налага да мислите за настройки. С Awesome Intelligence получавате и полезни AI инструменти като Voice Transcription за автоматично превръщане на записани разговори и срещи в текст и AI Select за бързо извличане на съдържание директно от екрана.

Тук фокусът не е върху демонстрация на възможности, а върху усещането, че всичко е под контрол. Телефонът просто ви следва, без да пречи. Независимо дали наваксвате с имейлите, или правите видео на любимия си морски залив, мощният процесор осигурява плавна и стабилна работа през целия ден. Батерията от 5000 mAh също няма да ви предаде. А ултратънкият дизайн не бива да ви подвежда – Galaxy A57 5G разполага с IP68 защита от вода и прах и подсилено стъкло Gorilla Glass Victus+, които го правят надежден спътник в динамичното ежедневие.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G – когато денят ви води навсякъде

Redmi Note 15 Pro+ 5G е създаден за реалния живот – онзи, в който телефонът постоянно е с вас: в движение, на път, по време на дъжд, на плажа или просто хвърлен набързо в чантата. 200 MP камерата дава възможност да уловите детайли, които иначе биха се изгубили, и най-хубавото е, че не мислите дали ще ви стигне мястото (разполагате с бърза вътрешна памет до 512 GB). Освен пространство, моделът ви дава и размах на действие. Мощният Snapdragon 7s Gen 4 процесор осигурява плавна работа при превключване между приложения, снимане, социални мрежи и мултимедия.

6,83-инчовият CrystalRes AMOLED дисплей е ярък и достатъчно детайлен, за да изглежда съдържанието добре както на закрито, така и навън. А голямата 6500 mAh батерия и 100W HyperCharge зареждане променят начина, по който мислите за телефона – не като нещо, което трябва да щадите, а като устройство, което просто следва темпото ви.

Когато дойде време за музика, филм или любимо видео, телефонът създава усещане за по-потапящо и живо изживяване – със силен, плътен звук и картина, която ви кара да останете още малко пред екрана. Независимо дали стриймвате, провеждате видео разговори или сте постоянно онлайн, нищо не прекъсва ритъма на деня ви.

HONOR 600 Pro и бързото зареждане със спомени

Ако целият свят е в телефона ви и мултитаскингът е втората ви природа, то сигурно вече познавате добре HONOR 600 Pro. Флагманският Snapdragon 8 Elite процесор осигурява плавна работа при превключване между приложения и по-тежки задачи, така че да не мислите за натоварване или забавяне, дори при по-интензивна употреба.

Дисплеят прави съдържанието лесно за възприемане при различни ситуации – от работа и снимки до моментите на почивка. С яркост до 8000 нита и адаптивна честота на опресняване до 120 Hz той остава комфортен за използване както на закрито, така и навън. 200 MP AI основна камера с двойна стабилизация позволява бързо заснемане без допълнителни настройки, което е супер удобство за спонтанни ситуации – като изпълнението на любимия ви уличен музикант, който превръща „Витошка“ в малък „Уембли“.

AI функциите подпомагат ежедневни задачи като обработка на съдържание и търсене на информация, така че да спестяват време, а не да добавят сложност. Инструменти като AI Image to Video 2.0, AI Super Zoom 2.0 и AI Photo Agent например позволяват снимките да бъдат редактирани директно от телефона. 6400 mAh батерията издържа дълги дни на употреба, а 80W HONOR SuperCharge кабелно и 50W безжично зареждане намаляват паузите, когато все пак ви се наложи да заредите устройството.

В крайна сметка най-добрият смартфон не е този с най-много функции, а онзи, който естествено се вписва в начина ви на живот. Този, който е до вас в малките ежедневни моменти – от спонтанните снимки и дългите разговори до пътуванията и вечерите, които искате да запомните. А в A1 можете да го откриете с 0% лихва на лизинг с планове Unlimited – точно навреме за лято, изпълнено с повече движение, свобода и моменти, които си струва да останат с вас още малко.

Последвайте ни
ЕП одобри доклада за напредъка на РС Македония

ЕП одобри доклада за напредъка на РС Македония

„Когато съдбата говори“: Дара и Новак Джокович танцуват Bangaranga

„Когато съдбата говори“: Дара и Новак Джокович танцуват Bangaranga

Влезе в сила забрана за вноса на руски газ в ЕС

Влезе в сила забрана за вноса на руски газ в ЕС

След 4 години изолация: Меган Маркъл се завръща в Англия с Хари и децата

След 4 години изолация: Меган Маркъл се завръща в Англия с Хари и децата

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Хечбекът В05 на Leapmotor може да се поръчва у нас

Хечбекът В05 на Leapmotor може да се поръчва у нас

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 11 часа
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 11 часа
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 10 часа
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лидерите на Г-7 дадоха силна подкрепа на Украйна срещу Русия

Лидерите на Г-7 дадоха силна подкрепа на Украйна срещу Русия

Свят Преди 1 час

С декларацията се подкрепя и дипломатическото споразумение на САЩ за деескалация с Иран,

Приеха на второ четене промени в НПК

Приеха на второ четене промени в НПК

България Преди 1 час

Предстои депутатите да разгледат второ четене и преходните и заключителните разпоредби от законопроекта

Снимката е илюстративна

Отровни змии забелязани в лагерите на Германия и Норвегия на Световното първенство в САЩ

Любопитно Преди 2 часа

Докато националните отбори се подготвят за най-важните си мачове, играчите на Германия, Норвегия и Австрия се оказаха изправени пред неочакван противник – отровни змии

<p>Отриха 104 златни кюлчета в трафиканти на мигранти</p>

Неутрализираха престъпна група за трафик на мигранти

България Преди 2 часа

Осем души са с повдигнати обвинения

Илияна Йотова: Коалиция между потребители и производители ще пребори високите цени

Илияна Йотова: Коалиция между потребители и производители ще пребори високите цени

България Преди 2 часа

Президентът откри официално жътвената кампания в ловешкото село Дренов

Три града, три звезди и десетки непознати в новите епизоди на Smart Face

Три града, три звезди и десетки непознати в новите епизоди на Smart Face

Любопитно Преди 2 часа

Иван Христов, Дарин Ангелов и Александра Лашкова приемат предизвикателството на “Звездния рунд”

ЕС с нова система за връщане на нелегалните имигранти

ЕС с нова система за връщане на нелегалните имигранти

Свят Преди 3 часа

След одобрението на Европейския парламент текстът трябва да бъде официално приет от Съвета на ЕС

„Нито една майка не трябва да пропуска това“: Светът полудя по вратаря на Кабо Верде

„Нито една майка не трябва да пропуска това“: Светът полудя по вратаря на Кабо Верде

Любопитно Преди 3 часа

На 40 години Возиня отчая европейския шампион Испания и събра 10 милиона последователи за ден, засенчвайки звездите от НБА. Докато Доналд Тръмп иска смяна на името на „сокъра“, Белият дом се задейства заради семейната драма на ветерана от малката островна държава

Какво пише в черновата на сделката между САЩ и Иран

Какво пише в черновата на сделката между САЩ и Иран

Свят Преди 3 часа

Текстът отразява споразумението, подписано дигитално в неделя

Основателят на Mango Исак Андик

„Баща ми падна“ – разкриха разтърсващо обаждане на сина на шефа на Mango

Свят Преди 3 часа

Джонатан Андик е разследван за предполагаемо убийство на баща си Исак Андик – основателят на модната верига Mango. Двамата са били на поход в планината Монсерат близо до Барселона през декември 2024 г., когато 71-годишният Исак пада и загива

<p>Повдигнаха две обвинения срещу&nbsp;Стоян Колев и удължиха ареста му</p>

Повдигнаха две обвинения срещу инфлуенсъра Стоян Колев и удължиха ареста му

България Преди 3 часа

Той е задържан за срок до 72 часа

Официално: Том Холанд потвърди, че се е оженил за Зендая

Официално: Том Холанд потвърди, че се е оженил за Зендая

Любопитно Преди 3 часа

„Намерих моя човек и никога не съм бил по-щастлив“, обяви 30-годишният актьор пред Esquire, слагайки край на спекулациите и фалшивите AI снимки в мрежата. Том Холанд призна, че сватбата е минала тайно и всички роднини са присъствали

Стоичков се възхити от Меси и отиде на плаж с Кака и Роберто Баджо

Стоичков се възхити от Меси и отиде на плаж с Кака и Роберто Баджо

Любопитно Преди 3 часа

Аржентинската суперзвезда отбеляза и трите попадения за победата на световния шампион Аржентина с 3:0 над Алжир на Световното първенство 2026

Кои теми се паднаха на НВО по БЕЛ след 7. и 10. клас

Кои теми се паднаха на НВО по БЕЛ след 7. и 10. клас

България Преди 4 часа

Резултатите от националните външни оценявания ще бъдат обявени до 1 юли

Нова национална селекция търси 50-те най-добри продукта от България

Нова национална селекция търси 50-те най-добри продукта от България

Любопитно Преди 4 часа

50 Best Products from Bulgaria събира в една платформа продуктите, които представят съвременния образ на България и кани българските компании с международен потенциал да участват в изграждането му

Два трамвая се удариха на ключово кръстовище в София

Два трамвая се удариха на ключово кръстовище в София

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал между мотриси по линии 10 и 18

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Нощни пеперуди превзеха Русе

sinoptik.bg
1

Жътвата почва, рискът от пожар се повишава

sinoptik.bg

Дара се срещна неочаквано с Новак Джокович

Edna.bg

Шрек се завръща! Пуснаха първия трейлър на „Шрек 5“

Edna.bg

Олимпиакос на крака у нас за звездата на Лудогорец

Gong.bg

Любимец на "синя" България се изправя срещу ЦСКА 1948

Gong.bg

Километрично задръстване по "Тракия" (ВИДЕО)

Nova.bg

Четирима задържани при акцията в "Ботунец" остават в ареста

Nova.bg