На гребена на вълната: смартфони за лято без пауза

С мартфонът отдавна не е просто устройство, с което оставате свързани с хората около себе си. С него организирате деня си, ориентирате се в движение, работите, снимате важни моменти. Когато е надежден, той не изисква внимание – просто ви позволява да живеете по-свободно. За да се задържите на гребена на вълната с преживявания това лято, А1 предлага селекция от смартфони с 0% лихва на лизинг, които комбинират мощност, интелигентни функции и издръжливост.

Samsung Galaxy A57 5G и снимките, които не искат усилие

С Galaxy A57 5G снимането е лесно и естествено – просто вадите телефона и запазвате момента. Основната 50 MP камера с оптична стабилизация помага кадрите да останат ясни и детайлни, дори когато снимате в движение или при слаба светлина.

Ултрашироката 12 MP камера ви дава свобода да уловите повече от обекта на фокус – пейзажи, групови моменти или просто атмосферата около вас. 5MP макро камерата пък ви позволява да се приближите до детайли, които иначе лесно се изпускат.

Изкуственият интелект работи на заден план и автоматично настройва светлина, цветове и контраст според сцената, така че да получите добър резултат без ръчни настройки. При по-слаба светлина нощният режим запазва повече детайл и естествена атмосфера, вместо да „изравнява“ кадъра. Селфи камерата поддържа чисти и балансирани изображения за снимки и разговори.

Ако снимате видео, 4K записът ви дава стабилност и детайл, без да се налага да мислите за настройки. С Awesome Intelligence получавате и полезни AI инструменти като Voice Transcription за автоматично превръщане на записани разговори и срещи в текст и AI Select за бързо извличане на съдържание директно от екрана.

Тук фокусът не е върху демонстрация на възможности, а върху усещането, че всичко е под контрол. Телефонът просто ви следва, без да пречи. Независимо дали наваксвате с имейлите, или правите видео на любимия си морски залив, мощният процесор осигурява плавна и стабилна работа през целия ден. Батерията от 5000 mAh също няма да ви предаде. А ултратънкият дизайн не бива да ви подвежда – Galaxy A57 5G разполага с IP68 защита от вода и прах и подсилено стъкло Gorilla Glass Victus+, които го правят надежден спътник в динамичното ежедневие.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G – когато денят ви води навсякъде

Redmi Note 15 Pro+ 5G е създаден за реалния живот – онзи, в който телефонът постоянно е с вас: в движение, на път, по време на дъжд, на плажа или просто хвърлен набързо в чантата. 200 MP камерата дава възможност да уловите детайли, които иначе биха се изгубили, и най-хубавото е, че не мислите дали ще ви стигне мястото (разполагате с бърза вътрешна памет до 512 GB). Освен пространство, моделът ви дава и размах на действие. Мощният Snapdragon 7s Gen 4 процесор осигурява плавна работа при превключване между приложения, снимане, социални мрежи и мултимедия.

6,83-инчовият CrystalRes AMOLED дисплей е ярък и достатъчно детайлен, за да изглежда съдържанието добре както на закрито, така и навън. А голямата 6500 mAh батерия и 100W HyperCharge зареждане променят начина, по който мислите за телефона – не като нещо, което трябва да щадите, а като устройство, което просто следва темпото ви.

Когато дойде време за музика, филм или любимо видео, телефонът създава усещане за по-потапящо и живо изживяване – със силен, плътен звук и картина, която ви кара да останете още малко пред екрана. Независимо дали стриймвате, провеждате видео разговори или сте постоянно онлайн, нищо не прекъсва ритъма на деня ви.

HONOR 600 Pro и бързото зареждане със спомени

Ако целият свят е в телефона ви и мултитаскингът е втората ви природа, то сигурно вече познавате добре HONOR 600 Pro. Флагманският Snapdragon 8 Elite процесор осигурява плавна работа при превключване между приложения и по-тежки задачи, така че да не мислите за натоварване или забавяне, дори при по-интензивна употреба.

Дисплеят прави съдържанието лесно за възприемане при различни ситуации – от работа и снимки до моментите на почивка. С яркост до 8000 нита и адаптивна честота на опресняване до 120 Hz той остава комфортен за използване както на закрито, така и навън. 200 MP AI основна камера с двойна стабилизация позволява бързо заснемане без допълнителни настройки, което е супер удобство за спонтанни ситуации – като изпълнението на любимия ви уличен музикант, който превръща „Витошка“ в малък „Уембли“.

AI функциите подпомагат ежедневни задачи като обработка на съдържание и търсене на информация, така че да спестяват време, а не да добавят сложност. Инструменти като AI Image to Video 2.0, AI Super Zoom 2.0 и AI Photo Agent например позволяват снимките да бъдат редактирани директно от телефона. 6400 mAh батерията издържа дълги дни на употреба, а 80W HONOR SuperCharge кабелно и 50W безжично зареждане намаляват паузите, когато все пак ви се наложи да заредите устройството.

В крайна сметка най-добрият смартфон не е този с най-много функции, а онзи, който естествено се вписва в начина ви на живот. Този, който е до вас в малките ежедневни моменти – от спонтанните снимки и дългите разговори до пътуванията и вечерите, които искате да запомните. А в A1 можете да го откриете с 0% лихва на лизинг с планове Unlimited – точно навреме за лято, изпълнено с повече движение, свобода и моменти, които си струва да останат с вас още малко.