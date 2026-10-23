Вълна от подигравки заля мрежата, след като политик измисли награда само за Тръмп

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп беше удостоен с наградата „Мъж на века“ от кандидат за Конгреса от Републиканската партия в четвъртък по време на предизборен митинг в Айова.

Наградата беше връчена лично на Тръмп по време на събитието в Сиукс Сити от Джо Мичъл, който се кандидатира за камарата на представителите от втори конгресен окръг на Айова, пише Newsweek.

Относно Тръмп, който стоеше до него на сцената, Мичъл заяви: „Така и не ви дадоха Нобеловата награда за мир, което, между другото, е позор. Затова, г-н президент, измислих нова награда, тя се казва награда „Мъж на века“, добре? Това е наградата „Мъж на века“.

„И ще я вдигна високо, за да я види изкуствената медия. CNN, зуумнете точно тук, CNN. Защото този човек е направил повече за човечеството и за Америка от всеки друг президент в историята. Благодаря ви, г-н президент, че сте тук, благодаря ви, че подкрепяте Айова, и ви благодаря, че сте най-великият президент, който някога сме имали“, каза още Мичъл.

It was an honor to present President Trump with my own 'Man of the Century' award. For doing more for America than any other President. https://t.co/i8vLPWphAD — Joe Mitchell (@joemitchelliowa) October 23, 2026

След това Мичъл връчи на Тръмп сертификат със златна рамка, озаглавен „МЪЖ НА ВЕКА“, с изписано отдолу „Президент Доналд Дж. Тръмп“.

По-късно Мичъл сподели видеоклип от момента на страницата си във Facebook, заявявайки, че за него е било „чест“ да връчи на Тръмп собственоръчно създадената си награда.

Случката предизвика известни подигравки в социалните мрежи, като журналистът Аарон Рупар сподели клип с изказването на Мичъл в X, добавяйки: „Джо Мичъл дава на Тръмп наградата „Мъж на века“ (която току-що си е измислил)“.

Imagine the bottomless narcissism required to stand on a stage and clutch a framed, Microsoft Word-templated certificate declaring you "Man of the Century". — Andrew Weinstein (@AWeinstein) October 23, 2026

В петък Списание Newsweek се свърза по имейл с пресцентъра на Белия дом и с предизборния щаб на Джо Мичъл за коментар извън редовното работно време.