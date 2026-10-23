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Вълна от подигравки заля мрежата, след като политик измисли награда само за Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше удостоен с наградата „Мъж на века“ от кандидат за Конгреса от Републиканската партия

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 октомври 2026, 11:41
Вълна от подигравки заля мрежата, след като политик измисли награда само за Тръмп
Джо Мичъл дава измислената от него награда на президента Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп беше удостоен с наградата „Мъж на века“ от кандидат за Конгреса от Републиканската партия в четвъртък по време на предизборен митинг в Айова.

Наградата беше връчена лично на Тръмп по време на събитието в Сиукс Сити от Джо Мичъл, който се кандидатира за камарата на представителите от втори конгресен окръг на Айова, пише Newsweek.

Относно Тръмп, който стоеше до него на сцената, Мичъл заяви: „Така и не ви дадоха Нобеловата награда за мир, което, между другото, е позор. Затова, г-н президент, измислих нова награда, тя се казва награда „Мъж на века“, добре? Това е наградата „Мъж на века“.

„И ще я вдигна високо, за да я види изкуствената медия. CNN, зуумнете точно тук, CNN. Защото този човек е направил повече за човечеството и за Америка от всеки друг президент в историята. Благодаря ви, г-н президент, че сте тук, благодаря ви, че подкрепяте Айова, и ви благодаря, че сте най-великият президент, който някога сме имали“, каза още Мичъл.

След това Мичъл връчи на Тръмп сертификат със златна рамка, озаглавен „МЪЖ НА ВЕКА“, с изписано отдолу „Президент Доналд Дж. Тръмп“.

По-късно Мичъл сподели видеоклип от момента на страницата си във Facebook, заявявайки, че за него е било „чест“ да връчи на Тръмп собственоръчно създадената си награда.

Случката предизвика известни подигравки в социалните мрежи, като журналистът Аарон Рупар сподели клип с изказването на Мичъл в X, добавяйки: „Джо Мичъл дава на Тръмп наградата „Мъж на века“ (която току-що си е измислил)“.

В петък Списание Newsweek се свърза по имейл с пресцентъра на Белия дом и с предизборния щаб на Джо Мичъл за коментар извън редовното работно време.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
Доналд Тръмп Награда Мъж на века Джо Мичъл Айова Предизборен митинг Републиканска партия Политика в САЩ Подигравки в социалните мрежи Измислена награда Нобелова награда за мир
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