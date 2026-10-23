Австрия експулсира четирима руски дипломати заради дейности, несъвместими с дипломатическия им статут.

Трима са от руското посолство във Виена, а четвъртият – от делегацията към ОССЕ.

Решението е основано на данни от службите за сигурност, без допълнителни подробности.

Австрия гони четирима руски дипломати

Министерството на външните работи експулсира четирима руски дипломати, предаде австрийското радио и телевизия ОРФ.

Трима от тях са акредитирани в руското посолство във Виена, а четвъртият е част от руската делегация към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), съобщи днес Министерството на външните работи.

Дипломатите са извършвали дейности, несъвместими с дипломатическия им статут.

Австрия гони четирима руски дипломати

Поради това те са обявени за нежелани лица (персона нон грата) и трябва да напуснат страната.

В съобщението се посочва още, че мерките са предприети въз основа на информация, получена от службите за сигурност.

Министерството не предостави повече подробности за причините за експулсирането.