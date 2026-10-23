С рива ли се границата между конспирации и реалност? И възможно ли е вече да са открити доказателства за живот извън Земята? Последните космически досиета, разсекретени от американските власти, провокират и научни, и политически спорове. В „Темата на NOVA” тази седмица журналистът Запрян Запрянов и операторът Ангел Пешков търсят отговори от специалисти и от очевидци на необясними явления.

Екипът на NOVA представя няколкомесечен експеримент, в който посещава мистични места и проверява какво стои зад легендите за небесни феномени. След десетилетия на съмнения и спекулации – световни лидери заговориха за възможни сценарии, в които съществува извънземен живот. По-близо ли е науката до подобен пробив? Какво всъщност има в разкритите документи и записи от Пентагона? И как хората тълкуват странни явления, случили сме пред очите им? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.

Гледайте „Космически досиета“ в „Темата на NOVA“ на 24 октомври, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа. Всички епизоди на поредицата са налични след ефир на NOVA PLAY.