България

Кюстендил обяви частично бедствено положение заради водната криза

Общинският щаб преминава към непрекъснат режим на работа, а сред мерките е и организирането на доставки на вода с водоноски при необходимост

23 октомври 2026, 11:42
Кюстендил обяви частично бедствено положение заради водната криза
Източник: iStock/Getty Images
  • Кюстендил обяви частично бедствено положение заради продължаващата криза с питейната вода.
  • Мярката е в сила от 21 октомври за седем дни.
  • Общинският щаб трябва да организира водоснабдяване с водоноски и възстановяване на водоподаването.

Обявиха бедствено положение в Стрелча

Кметът на община Кюстендил е обявил частично бедствено положение на територията на град Кюстендил заради продължаващата криза с водоснабдяването за питейни и битови нужди. Това се посочва в заповед, издадена във връзка с решения на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и подписана от заместник-кмета Николай Дочев.

Бедственото положение е в сила от 12:00 ч. на 21 октомври за срок от седем дни, става ясно от публикувания документ, за който медиите не са били информирани. Като мотиви са посочени продължаващият режим на водоползване, въведен през август т.г., нарушаването на нормалния ритъм на живот на жителите и гостите на града, както и рискът от възникване на бедствие, свързано с увреждане на здравето на хората и нанасяне на значителни вреди на имуществото и икономиката.

В Кюстендил налагат условия за ползване на водата

Със заповедта се въвежда в действие Общинският план за защита при бедствия. За ръководител на операциите е определен управителят на „Кюстендилска вода“ ЕООД Даниел Орманков.

Общинският щаб е приведен в непрекъснат режим на работа и трябва да следи и анализира обстановката, да организира при необходимост доставка на вода с водоноски, да координира мерките за ограничаване на последиците от кризата и да информира населението и институциите за предприетите действия.

Сред поставените задачи са още организирането на дейности по възстановяване на водоподаването в засегнатите райони, мобилизирането на техническия и човешкия ресурс на „Кюстендилска вода“ ЕООД, както и осигуряването на взаимодействие с институциите от Единната спасителна система.

Обявяват частично бедствено положение в Рила, Кочериново и Бобошево

Съгласно заповедта информация за хода на неотложните аварийно-възстановителни работи трябва редовно да се предоставя на областния управител, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Министерството на вътрешните работи и средствата за масово осведомяване.

През август се състояха и протести пред сградата на „Кюстендилска вода“ ЕООД.

Източник: БТА, Елица Иванова    
Кюстендил бедствено положение криза с водата водоснабдяване режим на водата питейна вода Общински щаб Кюстендилска вода водоноски протести
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Президентът Илияна Йотова ще поиска оставката на председателя на НСО генерал-майор Емил Тонев

Президентът Илияна Йотова ще поиска оставката на председателя на НСО генерал-майор Емил Тонев

Вълна от подигравки заля мрежата, след като политик измисли награда само за Тръмп

Вълна от подигравки заля мрежата, след като политик измисли награда само за Тръмп

Соня Колтуклиева е в болница със силни болки, предстои решение за операция на рамото

Соня Колтуклиева е в болница със силни болки, предстои решение за операция на рамото

Куфари с рубли и камери във всяка стая: Как западни дипломати оцеляват в Москва на Путин

Куфари с рубли и камери във всяка стая: Как западни дипломати оцеляват в Москва на Путин

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Офроуд брандът „212“ е новото китайско име, което идва на българския пазар

Офроуд брандът „212“ е новото китайско име, което идва на българския пазар

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 11 часа
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 12 часа
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 14 часа
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нов атака Черно море: Търговски кораб потъва край румънския бряг

Нов атака Черно море: Търговски кораб потъва край румънския бряг

Свят Преди 16 минути

Екипажът е изпратил сигнал SOS, а румънските власти са се намесили, за да спасят моряците, съобщава сайтът digi24.ro

<p>Шефът на НСО Емил Тонев е готов да подаде оставка</p>

След случая „Колтуклиева“: Шефът на НСО заяви готовност да подаде оставка

България Преди 18 минути

Това става, след като президентът Илияна Йотова обяви, че ще поиска оттеглянето му

ДБ поиска оставките на шефа на НСО и Михаела Доцова след случая „Колтуклиева“

ДБ поиска оставките на шефа на НСО и Михаела Доцова след случая „Колтуклиева“

България Преди 1 час

От коалицията призоваха Емил Тонев и председателя на парламента да напуснат постовете си, а Илияна Йотова да поеме отговорност за службата

Йотова и Вълчев закриха предизборната си кампания символно – в зала „Съединение“ в Пловдив

Йотова и Вълчев закриха предизборната си кампания символно – в зала „Съединение“ в Пловдив

Президентски избори Преди 1 час

В знак на благодарност за подкрепата кандидатпрезидентската двойка реши да отбележи финала на кампанията с членовете на Инициативния си комитет

Удължен е срокът за кандидатстване в конкурса „Корпоративен дарител“ 2026

Удължен е срокът за кандидатстване в конкурса „Корпоративен дарител“ 2026

България Преди 1 час

Компаниите могат да кандидатстват до 29 октомври

<p>СЕМ с остра реакция след случая &bdquo;Колтуклиева&ldquo;</p>

СЕМ с остра реакция след случая „Колтуклиева“: Посегателствата срещу журналисти са недопустими

България Преди 1 час

Къдринка Къдринова осъди посегателствата срещу журналисти, а Симона Велева призова за работещи мерки за защита на свободата на словото

19-годишен шофьор се вряза в дърво край Твърдица, ранени са двама тийнейджъри

19-годишен шофьор се вряза в дърво край Твърдица, ранени са двама тийнейджъри

България Преди 1 час

При катастрофата са пострадали 17-годишно момиче и 13-годишно момче, пътували в автомобила

Двама германци пребиха 45-годишен мъж в Несебър

Двама германци пребиха 45-годишен мъж в Несебър

България Преди 1 час

Пострадалият е откаран в болница в Бургас

Мъж падна от влак на гара Чирпан, борят се за живота му

Мъж падна от влак на гара Чирпан, борят се за живота му

България Преди 1 час

Пострадалият е настанен в болница в Стара Загора

Снимката е архивна

Новата визия на Били Айлиш накара феновете да кажат едно и също: „Не бяхме подготвени“

Любопитно Преди 1 час

След като кумува на сватбата на брат си, изпълнителката скъси светлокестенявите си кичури и загатна за началото на нов сезон в кариерата си

Украинският президент Володимир Зеленски

Защо Зеленски твърди, че сблъсъкът с Тръмп не е личен, въпреки че е точно такъв

Свят Преди 1 час

Тръмп замени традиционните ценности, които напътстваха предишните съвременни президенти при защитата на демокрацията и противопоставянето на тираните, със свои собствени: парадиране с доминация, ухажване на силни авторитарни лидери и преследване на печеливши сделки

<p>Кой е служителят на НСО, замесен в инцидента със Соня Колтуклиева?</p>

Бивш футболен съдия: Кой е служителят на НСО, замесен в инцидента със Соня Колтуклиева?

България Преди 2 часа

БОЕЦ настоява за оставките на ръководни служители в НСО

<p>ГЕРБ събира подписи за извънредно заседание и оставката на Доцова</p>

ГЕРБ търси подкрепа от опозицията за оставката на Михаела Доцова след инцидента с Колтуклиева

България Преди 2 часа

Партията търси подкрепа от опозицията за необходимите 80 подписа и свикване на извънредно заседание на парламента

<p>Вучич пред най-тежкия си изпит на изборите в Сърбия</p>

От площадите до урните: Сърбия гласува за своето бъдеще

Свят Преди 2 часа

Парламентарните избори в Сърбия ще дадат отговор на въпроса дали наближава краят на ерата „Вучич“

с

МАЕ с мрачна прогноза: Европа навлиза в зимата с рекордно ниски газови запаси

Свят Преди 2 часа

Газохранилищата в ЕС са пълни едва на 72% вместо обичайните 90%, което застрашава енергийното снабдяване на милиони домове. Ситуацията се усложнява и от задаващ се дефицит на дизел, причинен от украинските атаки срещу руски рафинерии.

<p>Изведоха с белезници охранителя от НСО, блъснал Колтуклиева</p>

Служителят на НСО, участвал в инцидента с Колтуклиева, беше изведен с белезници от Военно-окръжната прокуратура

България Преди 2 часа

След разпространението на кадри от инцидента е образувано досъдебно производство, а НСО разпореди незабавна проверка

Всичко от днес

От мрежата

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето за изборите?

sinoptik.bg
1

Измериха с точност височината на Кадемлийското пръскало

sinoptik.bg

Жената, която винаги разбира всички, но никой не разбира нея

Edna.bg

Питбул с горещо признание за Дженифър Лопес: Възбудих се, докато танцуваше върху мен!

Edna.bg

Йотова ще поиска оставката на началника на НСО

Nova.bg

Хамалски услуги или рекет: Втора част на разследването за изнудване на клиенти за огромни суми

Nova.bg