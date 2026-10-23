Служителят на НСО, участвал в инцидента с Колтуклиева, беше изведен с белезници от Военно-окръжната прокуратура

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Служител на НСО, участвал в инцидента със Соня Колтуклиева, беше изведен с белезници от прокуратура и откаран от „Военна полиция“.

По случая е образувано досъдебно производство, а НСО е започнала проверка.

Председателят на парламента Михаела Доцова се срещна с журналистката и изрази съжаление за случилото се.

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Служителят на Националната служба за охрана (НСО), участвал в инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, беше изведен с белезници от сградата на Военно-окръжната прокуратура.

След това той беше откаран от "Военна полиция".

Преди това от сградата излезе Соня Колтуклиева, която разказа, че била във Военно-окръжната прокуратура около два часа и половина и е образувано досъдебно производство по случая.

Соня Колтуклиева е с фрактура на рамото след сблъсъка със служител на НСО

По-рано днес от НСО съобщиха, че е разпоредена незабавна проверка на инцидент между служител на службата и журналист.

След разпространени кадри в социалните мрежи последваха и политически реакции и искания за оставки.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова, чийто охранител е участвал в инцидента, дойде във Военната прокуратура да разговаря лично със Соня Колтуклиева и изрази съжаление за случилото се.

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