Германия предупреди: Атаките по морските пътища застрашават световната търговия и хранителните доставки

Йохан Вадефул призова за общи действия за защита на международните морски маршрути.

Той предупреди за риск от недостиг на енергия, торове и храни заради атаките по корабоплаването.

На срещата в Истанбул ще бъдат обсъдени и конфликтите в Близкия изток.

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова днес за съвместни действия за защита на международните морски маршрути, съобщи ДПА. Вадефул отправи призива си преди да отпътува за срещата в Истанбул на външните министри на Турция, Египет, Пакистан, Саудитска Арабия, Великобритания, Германия и Франция, свикана по инициатива на Турция, на която ще бъдат обсъдени регионални теми от сферата на сигурността.

„Всички ние усещаме последиците от атаките срещу корабните маршрути, било то на бензиностанцията или в супермаркета“, каза Вадефул и предупреди, че забавянията на доставките на торове могат да доведат и до глад в някои части на света.

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Германският външен министър заяви, че конфликтът в Ормузкия проток, нападенията на йеменските бунтовници хуси срещу Саудитска Арабия и корабоплаването и ескалиращите руски атаки срещу доставките на зърно през Черно море могат да бъдат посрещнати само чрез по-тясно международно сътрудничество.

„Ние няма да приемем Иран и милициите на хусите да държат за заложник световната търговия и да задушават снабдяването на света с енергия и торове“, каза той и допълни, че „безразборните атаки срещу корабоплаването и съседните страни трябва да престанат“.

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Вадефул обвини Русия, че умишлено създава опасност от недостиг на храни в Глобалния юг с нападенията срещу търговското корабоплаване в Черно море, които засягат предимно по-бедни страни, зависими от доставките на зърно.

Сред другите теми, които се очаква да бъдат обсъдени в Истанбул, са ситуацията в ивицата Газа, разширяването на незаконните селища на Западния бряг и насилието от израелски заселници срещу палестинци.