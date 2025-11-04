България

С дрога и алкохол: Шофьор блъсна патрулка и направи опит за бягство

Всичко се случва в неделя вечерта по време на опит за полицейска проверка в района между село Юндола и Якоруда

4 ноември 2025, 09:28
Н апрегната ситуация се разигра на пътя между Велинград и Якоруда. Пиян шофьор с положителен полеви тест за наркотици предизвика катастрофа с полицейски автомобил и след удара направи опит да избяга. За щастие, при инцидента няма пострадали хора, нанесени са само леки материални щети.

Всичко се случва в неделя вечерта по време на опит за полицейска проверка в района между село Юндола и Якоруда,

информира NOVA.

„Пътните полицаи забелязали криволичещ автомобил и пуснали светлинен и звуков сигнал, като се опитали да го спрат. Водачът на автомобила не се подчинил и се опитал да избяга.

По време на краткото преследване той се опитал да избута полицейската кола от пътя. Малко след това мъжът спрял, извършена е проверка и е установено, че той е на 42 години от село Черна Места”, разказа началник сектор „Пътна полиция“ ОДМВР-Пазарджик старши инспектор Христо Георгиев.

По негови думи

пробата за алкохол на мъжа отчела 2,34 промила, управлявал е колата си под въздействието на наркотични вещества,

затова той е задържан и по случая е образувано бързо досъдебно производство. При гонката извършителят ударил и леко служебния полицейски автомобил.

„Към момента колата му е отнета, както и шофьорската му книжка. Може да получи наказание от 1 до 3 години лишаване от свобода, както и да ме бъде отнето правото да кара МПС”, добави Георгиев.

Източник: Nova.bg    
